Na Netflixu vyšla reality show, která obrací naruby význam Hry na oliheň. Tvůrcům navíc hrozí žaloba

Předloni svět nečekaně dobyl korejský dystopický seriál, v němž jsou lidé ochotni dát všanc život svůj i stovek dalších pro možnost vyhrabat se z dluhů a do smrti žít v luxusu. Jeho tvůrce si přitom dal za cíl natočit alegorii pozdního kapitalismu a poukázat na extrémní kompetitivnost, která lidi ničí. Ve snaze obrovský úspěch Hry na oliheň co nejvíce vytěžit se Netflix rozhodl podle seriálu vytvořit reality show, v níž se o rekordní částku utkali skuteční soutěžící.

Hrdiny Hry na oliheň jsou lidé na dně, kteří čelí obrovským dluhům, hrozbě násilí a životu v permanentní chudobě nebo vězení. Dostanou ale příležitost – mohou se dobrovolně stát jedním z 456 hráčů, kteří se v sérii dětských her utkají v přepočtu o 780 milionů korun. Ačkoliv zjistí, že poražení zemřou hroznou smrtí, cítí se natolik beznadějně, že se do zvrácené soutěže zapojí.

Seriál, cílící prakticky výhradně na jihokorejské publikum, se téměř bez reklamy a zcela organicky stal globálním hitem a dodnes je se značným náskokem nejúspěšnějším titulem, co kdy Netflix vydal. Diváky i kritiku, od níž si Hra na oliheň vysloužila mnoho chvály, pohltila kombinace relevantního tématu zhoršujících se třídních rozdílů ve společnosti, kontrastu dětsky barevné estetiky a brutálních her, napětí a vrstevnatých sympatických postav.

Ačkoliv ho ani sám tvůrce Hwang Tong-hjŏk původně nezamýšlel, pokračování bylo prakticky nevyhnutelné – a Netflix vznik druhé řady už loni v červnu skutečně potvrdil. Teď ale streamovací služba přišla s ještě jedním rozšířením své známé značky. To, co od 22. listopadu nabízí, ale představuje snad nejpodivnější možný formát, jaký mohlo dostat. Reality show Hra na oliheň: Výzva je v zásadě zcela fundamentálním nepochopením hlavních témat seriálu.

Téměř celou dystopickou premisu totiž převádí do skutečnosti. Opět 456 hráčů soupeří ve velice věrných kopiích her ze seriálu, samozřejmě s tou výjimkou, že jim za neúspěch nehrozí smrt. Vítěz si pak odnese 4,56 milionu dolarů (101,7 milionu korun). Oproti seriálu je pak ještě několik dalších rozdílů: zúčastnit se mohl prakticky kdokoliv, organizátorem je místo znuděného miliardáře jedna z nejbohatších mediálních firem na světě a místo skupinky vyvolených se u Výzvy může pobavit každý.

Prostoru pro to je dostatek. Jako každá správná reality show také Výzva má hned od začátku poměrně jasně vyprofilované hrdiny a zloduchy, jedny se silným osobním příběhem a nadějí na lepší život, druhé s narcistickou arogancí či prostou chamtivostí. A stovky dalších napříč tímto spektrem. Mezi všemi pak panuje nejen rivalita v jednotlivých hrách, ale také mnohdy vypjaté drama, odhalující skrytá zákoutí jejich osobnosti.

Pokud by mělo skutečně jít o prostou reality show, rekordní odměny pro výherce a vyumělkované zpracování by Výzvě výrazně dopomohly ke statusu jednoho z těch zajímavějších příspěvků do žánru. Otevřeně cynická snaha Netflixu vydělat na spojení se seriálem, který ostře kritizuje mimo jiné chamtivost či ponižování lidí pro zábavu, si ale už od oznámení projektu vysloužila mnoho negativních komentářů.

Sledovat novinku streamovací služby navíc působí nepříjemně, a ne v tom podvratném smyslu jako v původním seriálu. Když se skuteční soutěžící rozbíhají naproti obří panence, ta otočí hlavu a lidem v tmavě zelených kombinézách, kteří se pohnuli po limitu, začnou na hrudích vybuchovat váčky s barvou, nelze si nevzpomenout na kontext předlohy. Přitom ta právě tendence, které Výzva představuje, kritizovala.

Foto: Youngkyu Park/Netflix Seong Gi-hun, jedna z ústředních postav Hry na oliheň

Kromě morálního selhání ve významové rovině teď Netflix, respektive britské produkční společnosti Studio Lambert a The Garden, které měly natáčení na starosti, čelí také potenciální žalobě. Advokátní kancelář Express Solicitors oznámila, že zastupuje dvojici soutěžících, kteří měli při natáčení hry na sochy utrpět zranění kvůli mrazu a nedostatečné ochraně poskytnuté produkcí. Nyní zvažují podat žalobu a možná se k nim prý připojí i další.

Mluvčí reality show na to reagoval oficiálním prohlášením: „Žádný ze soutěžících z Hry na oliheň nepodal žalobu. Zdraví našich soutěžících bereme nanejvýš vážně.“ Server Deadline nicméně už letos v únoru informoval, že britský úřad zaměřený na ochranu zdraví při práci HSE produkci upozornil, aby dbala na zajištění bezpečnosti soutěžící.