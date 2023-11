Na profi práci i gaming. Zenbook od Asusu má GeForce 4070 i speciální ovladač pro multimediální tvůrce

Uložit 0

V názvu má Pro, ale kromě profíků vyžadujících dostatečný výkon třeba na tvorbu videa by mohl oslovit i profi hráče. Tedy pokud se spokojí s notebookem, nikoliv velkým desktopovým PC. Nový Asus Zenbook Pro 14 OLED od známého tchajwanského výrobce elektroniky je přístroj pro náročné uživatele, které kromě solidního hardwaru možná potěší i malou, ale praktickou drobností. Tu byste přitom mohli snadno přehlédnout.

Asus svůj všestranný notebook uvádí slovy, že „lepší nemusí být vždy větší“. Zenbook Pro 14 OLED sice neohrožuje segment opravdu ultratenkých a lehkých pracovních či herních nástrojů, současně ale do stále příjemně přenosného a decentně elegantního hliníkového těla vměstnal dobrou výbavu. Však také míří mimo jiné na kreativní profesionály, kteří zápolí s editováním gigabajtů videí nebo s tucty vrstev ve Photoshopu.

Už z označení notebooku je jasné, že multimediální práce (či pasivní konzumace jejích výsledků) se odehrává na displeji s technologií OLED. Dotyková obrazovka má úhlopříčku 14,5 palce, rozlišení 2 880 × 1 800 bodů a obnovovací frekvenci 120 hertzů. To je příjemně vysoký standard i pro vizuální tvorbu. Laťka je nicméně vysoko i při pomyslném pohledu dovnitř zařízení.

Zenbook pohání čtrnáctijádrový procesor 13. generace i9-13900H od Intelu, 32 gigabajtů operační paměti a nejen workoholici zbystří při zmínce o grafické kartě Nvidia GeForce RTX 4070 s osmi gigabajty paměti. To v notebookové verzi není vyloženě vrcholový model od Nvidie, přesto je to zástupce nejnovější generace grafických karet a jejich špičku má na dohled.

Foto: CzechCrunch Asus Zenbook Pro 14 OLED láká i na DialPad, kontextové kolečko v touchpadu

Dohromady je to kombinace, kterou i nedávno vydané videohry při automatické detekci hardwaru odmění nastavením detailů na (very) high. Anebo sestava, která si poradí se zmíněným střihem videa. Pokud Zenbook zapřáhnete opravdu pořádně, baterie se 76 Wh samozřejmě celý pracovní den nepokryje, při menší zátěži to naopak není problém.

Kromě hardwarové výbavy – a už celkem tradiční, ale stále skvělé obrazovky – Asus Zenbook Pro 14 OLED také láká na jednu zdánlivou maličkost. V rohu touchpadu se nachází kolečko výrobcem označované jako DialPad, které aktivujete stisknutím a vyvoláte tak kontextové menu. Bez spuštěné aplikace s jeho pomocí můžete ovládat třeba hlasitost.

Což tedy není kdovíjak revoluční, především pokud jste obyčejný uživatel anebo je pro vás notebook napůl psacím strojem a napůl monitorem pro Netflix. Na přepínání mezi záložkami a podobně jednoduché úkony, jež DialPad v základu umožňuje, si vystačíte s myší, respektive běžným touchpadem. Ale Asus s touto drobností opět cílí spíš pro profíky. DialPad totiž rovnou z výroby spolupracuje jak s Photoshopem, tak s Premiere i dalšími kreativní nástroji.

Foto: Asus Zenbook Pro 14 OLED od tchajwanské společnosti Asus

Na kolečku si tak jedním klepnutím vyvoláte například výběr photoshopových štětců nebo jiné funkce tvůrčích programů, pokud vás zrovna pracovní zadání zastihne na cestách. Autor tohoto textu naneštěstí není tak umělecky založen, aby dovedl možnosti kolečka pro skutečnou tvorbu grafiky či videa plně ocenit. Ale přinejmenším v teoretické rovině zní takové uplatnění DialPadu mnohem zajímavěji než jeho potenciální přínos při obyčejném používání.

Jenže jak bylo už řečeno, na běžné uživatele tento Zenbook rozhodně necílí. Náročnější klientela s náročnějšími úkoly mu při pohledu na technické specifikace snadno promine, že oproti jiným laptopům od Asusu (které jsme nedávno také testovali, třeba ExpertBook B9) to není nějak extrémně lehké či tenké zařízení. Ale rozhodně ani cvalík. Hmotnost kolem 1,6 kilogramu spolu s rozměry zhruba 32 × 22 × 1,8 centimetru není moc krvavou daní za výkon, podobně těžký MacBook Pro je dokonce o něco větší.

Zamýšlené použití pro vytížené či kreativnější pracovníky mají podle výrobce posílit i další faktory. Například přepínání barevného gamutu mezi sRGB, DCI-P3 nebo Display P3. Anebo velice příjemná klávesnice ErgoSense či podpora stylusu. Při spojení cestování a práce mohou méně opatrní uživatelé ocenit ne sice výjimečný, přesto možná potěšující standard odolnosti MIL-STD-810H. Vysokou vybavenost Zenbooku Pro 14 OLED doprovodí v českých obchodech cena těsně nad 60 tisíc korun.