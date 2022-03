Vpád ruských okupačních vojsk na Ukrajinu vyvolal minimálně v celé Evropě nevídané stmelení a vysokou míru podpory Ukrajincům. Státy do válkou zmítané země posílají bojové vybavení, zdravotnický materiál, potraviny i oblečení pro ty, kteří museli opustit své domovy. Na tom všem se významně podílí i sbírky charitativních organizací, které běží také v Česku – včetně té od Člověka v tísni, do níž lidé přispěli už více než 1,1 miliardy korun.

„Jsme z toho opravdu překvapeni. Sbírka pod názvem SOS Ukrajina je podle nás velmi úspěšná a částka přesahující 1,1 miliardy korun je toho důkazem. Nyní hledáme nejefektivnější řešení, jak prostředky dále distribuovat tam, kde jsou potřeba,“ říká pro CzechCrunch Veronika Gabrielová z komunikačního oddělení organizace Člověk v tísni.

„V aktuální fázi ve spolupráci s partnery vypravujeme na Ukrajinu vlaky s humanitární pomocí. Náš tým ve Lvově buduje kancelář, která už přijala materiál z prvních pěti kamionů. Na východní Ukrajině se pak snažíme rozvážet vodu, přičemž na ukrajinských hranicích s Polskem budujeme vyhřívané stany či toalety. Řešíme i potraviny,“ doplňuje k rozsahu činností.

Právě do sbírky pod taktovkou Člověka v tísni přispěly desítkami milionů korun i velké české firmy jako Seznam.cz, Alza.cz, Livesport nebo tuzemští investoři z Pale Fire Capital. S Člověkem v tísni mimo jiné spolupracují i tvůrci kryptoměnové peněženky Trezor, kteří se rozhodli podpořit Ukrajinu v bitcoinech, nebo třeba autoři tradingové aplikace FTMO. A podpora neustále roste.

„Naším cílem je co nejvíce pomoci Ukrajině. Potravinová, hygienická a další pomoc je finančně velmi náročná – a to nemluvíme o možnosti, jak Ukrajině pomoci k návratu do normálu. Aby se lidé mohli vrátit do svých domovů, měli pitnou vodu a mohli využívat infrastrukturu jako my,“ dodává Gabrielová. Sbírka od Člověka v tísni ovšem není zdaleka jedinou, přes kterou lze východní zemi pomáhat.

Vedle rozjetých charitativních iniciativ od platforem typu Donio.cz nebo Darujme.cz se neustále objevují i nové projekty. Jedním z nich je také SvoboduUkrajině.cz, který klade důraz na to, aby se do země dostávaly především zbraně nutné pro obranu včetně dalších ochranných prostředků. Tu mimo jiné podporují i známé české osobnosti – například herečka Michaela Badinková, herec Michal Dlouhý, kardiochirurg Jan Pirk nebo hudebník Jiří Burian.

Záběr ze sběrného místa v Bohumíně v rámci projektu ŽeleznicePomáhá.cz Foto: ŽeleznicePomáhá.cz

„Pracovníci velvyslanectví nejlépe vědí, co Ukrajinci dnes potřebují a jak vše co nejrychleji dopravit na místo určení,“ vysvětluje jeden z iniciátorů výzvy Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury. „Každý den vyjíždějí k ukrajinským hranicím dva evakuační vlaky, které vezou jedním směrem pomoc a zpátky obyvatele, kteří prchají před válkou,“ dodává další z iniciátorů výzvy Petr Koblic, prezident Evropské federace burz. Na humanitární vlaky se zaměřuje také iniciativa ŽeleznicePomáhá.cz.

Ta provozuje linku do Čopu na slovensko-ukrajinských hranicích, na které jezdí vozy Českých drah, a snaží se motivovat lidi, aby materiál odevzdávali na sběrných místech, odkud je dobrovolníci poté naloží do vlaků. Centrální sběrné místo se dnes otevřelo v Bohumíně. Sběrná místa provozují také České dráhy na celkem třiašedesáti nádražích, kam mohou lidé svou pomoc také směřovat.