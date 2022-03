„Až toto všechno skončí, napište nám a my vás v Charkově uvítáme na té nejvyšší možné úrovni.“ Takovou odpověď dostala australská komička Kirsty Webeck, když si v jednom z nejzasaženějších míst Ukrajiny před pár dny objednala ubytování přes Airbnb. Stejně jako tisíce dalších uživatelů ale do Charkova nechtěla jet – pouze provozovatelům bytu k pronájmu poslala peníze, aby běsnící peklo vyprovokované ruskými okupanty finančně ustáli.

Podobně to má i Volodymyr Bondarenko, jen z druhé strany – většinu svého času tráví sám v bytě v centru Kyjeva, odkud za zvuku sirén kontroluje aktuální vývoj situace venku a odepisuje hostům, již si u něj ubytování přes Airbnb také pronajímají. „V jeden den mi přišlo i deset objednávek,“ zmínil pro server CNN. „Bylo to překvapení, ale také velmi silné vyjádření podpory,“ dodal v reakci na výzvu, která se v posledních dnech šíří hlavně na Twitteru.

Objednávání několikadenního ubytování přes platformu Airbnb je totiž novým trendem, jak pomáhat Ukrajincům. A tak zatímco mnozí posílají na Ukrajinu peníze přes charitativní organizace, což je znát také v Česku, vypravují vlaky s materiální pomocí nebo posílají zbraně, někteří pomáhají zasíláním plateb za objednávky krátkodobých pronájmů, i když vůbec nemají v plánu na Ukrajinu odjet.

Airbnb je jednou z desítek globálních firem, která se kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu přidala k bojkotu země Vladimira Putina. Pro uživatele z Ruska (a také Běloruska, které s diktátorským režimem v Moskvě souzní) kompletně zablokovalo nabídku svých služeb, což znamená, že si žádný Rus ani Bělorus přes Airbnb až do odvolání žádné ubytování nesjedná. Ruští i běloruští poskytovatelé pronájmů pak nemohou přijímat žádné rezervace.

Naopak ukrajinským poskytovatelům ubytování vyjádřilo Airbnb podporu, když pro ně zrušilo poplatky, které by za normální situace do kasy Airbnb odváděli, a také rozjelo výzvu, ať se lidé z celého světa zapojí do poskytování bytů uprchlíkům. Před pár dny pak šéf služby Brian Chesky sdílel zajímavý příspěvek na Twitteru. V něm napsal, že jen během 3. a 4. března přijali ukrajinští ubytovatelé rezervace za 1,9 milionu dolarů (téměř 45 milionů korun).

V různých ukrajinských městech, především v Kyjevě a Charkově (tedy dvou největších městech země), si lidé za osmačtyřicet hodin objednali více než 61 tisíc nocí. Více než polovinu z nich si sjednali Američané, velkou měrou se na této podpoře podíleli i Kanaďané a Britové. Do iniciativy se ale přidal celý svět, Česko nevyjímaje.

Má jít o poměrně snadnou a zejména velmi rychlou formu podpory, jelikož peníze (navíc v plné výši bez jakýchkoliv poplatků Airbnb) se na účty pronajímatelů dostanou prakticky okamžitě. A vzhledem k tomu, jaká situace na Ukrajině v posledních dnech panuje, i desítky dolarů mohou znamenat velký rozdíl. Zároveň jde o morální podporu.

