Na Smíchově znovuotevřela prodejna H&M. Sází na secondhand, samoobslužné schránky i speciální štítky
Švédský oděvní řetězec chce popularizovat secondhandovou módu a vzbudit mezi lidmi zájem o udržitelnější způsob oblékání.
Po téměř třech měsících se znovuotevřela prodejna švédského oděvního řetězce H&M v Paláci Anděl na pražském Smíchově. Zrenovovaná pobočka se pyšní nejen novým interiérem, který sází především na dřevo, kameninu a sklo, ale také secondhandovým konceptem Pre-Loved. Ten se v Česku objevuje vůbec poprvé, přítomný už je ovšem ve Stockholmu, Paříži, Madridu, Londýně, Berlíně nebo New Yorku.
„Jde o další kapitolu v našem přístupu k módě. Dává oblečení druhý život a nabízí zákazníkům nové způsoby, jak vyjádřit svůj styl,“ říká obchodní manažerka H&M Michalina Ludwiczak. Podle ní chce teď řetězec popularizovat secondhandovou módu a vzbudit mezi lidmi zájem o udržitelnější způsob oblékání. Například kabáty v rámci konceptu Pre-Loved na pražské pobočce jsou k mání za přibližně 900 až 2 000 korun, halenky nebo blůzy pak jsou o několik stovek levnější. Na prodej tu jsou také opasky nebo kabelky.
Kromě toho se tato pobočka prezentuje jako „inteligentní obchod“. Jsou zde automatizované balíkové schránky umožňující rychlé samoobslužné vyzvednutí online objednávek pomocí PIN kódu. Zároveň bude na prodejně fungovat takzvaný systém RFID, což je technologie, jež využívá malé štítky nebo čipy, které obchodníkům pomáhají sledovat zásoby v reálném čase. Prodejce tak rychle ví, jaké zboží je potřeba doplnit. Technologie současně usnadňuje sledování chování zákazníků.