Pracovní trh dlouhodobě trápí nedostatek technologických expertů, nejenom v Česku do svých vývojářských center masivně investují lokální i mezinárodní společnosti. Právě na tuzemském trhu vyhledávání a doporučování IT specialistů působí i firma Bridgewater, jež nyní mění většinového majitele. Podíl si kupuje společnost Titans Freelancers, slovenská jednička v oblasti outsourcingu IT specialistů. Společnými silami chtějí expandovat do střední a západní Evropy.

Majoritní podíl 75 procent v Bridgewater kupují Titans od společnosti Toelex, jejíž většinový majitel Michal Procházka personální agenturu budoval od začátků společně se zakladatelem Jakubem Konečným. Ten ve firmě zůstává v roli spolumajitele, nadále bude řídit českou entitu a podílet se na další expanzi.

Hodnotu transakce ani jedna ze stran nekomentuje. Slovenští Titans však v loňském roce podle oficiálních dat utržili přibližně 275 milionů korun, a byť Bridgewater své účetní závěrky nezveřejňuje, dle vyjádření obě společnosti v letošním roce kumulovaně dosáhnou na tržby více než 500 milionů korun. Suma se tak se podle odhadu CzechCrunche pohybovala ve stovkách milionů korun.

Matej Klenovský (investiční manažer Sandberg Capital), Róbert Dusík (spoluzakladatel Titans), Jakub Konečný (zakladatel Bridgewater) a Marek Greško (spoluzakladatel Titans) Foto: Titans freelancers

Ve snaze akcelerovat svůj růst si Titans v dubnu letošního roku na pomoc přibrali investora, slovenský investiční fond Sandberg Capital, který ve firmě drží patnáctiprocentní podíl. Podle zdrojů CzechCrunche fond do firmy investoval částku převyšující čtvrt miliardy korun. Sandberg v tuzemsku nedávno vkládal kapitál například do společnosti Daktela.

„Spojením Bridgewater a Titans vzniká mezinárodní hráč, který tak může klientům i kandidátům nabídnout kompletní servis nejen v jedné zemi, ale brzy v celé Evropě. Máme ty nejvyšší ambice a já osobně se na spolupráci velmi těším,“ hodnotí Jakub Konečný, který firmu zakládal koncem roku 2017 a aktuálně zaměstnává 30 recruitment expertů.

„Naší společnou vizí je vybudovat lídra v oblasti IT outsourcingu v regionu střední Evropy. Aktivity, postavení a způsob fungování Bridgewateru nám do portfolia výborně zapadají. Je to rychle rostoucí firma, která si za necelé čtyři roky dokázala vybudovat pozici jedné z nejstabilnějších IT outsourcing společností na českém trhu. Proto věříme, že naše partnerství s Jakubem a celým týmem bude směřovat k upevnění naší pozice a dalšímu růstu,“ komentuje Róbert Dusík, spolumajitel Titans.

Společnost Titans Freelancers vznikla v roce 2013, v průběhu let se stala lídrem slovenského trhu své oblasti. Aktuálně disponuje aktivní databází s jedenácti tisíci IT specialisty. Od spolupráce s Bridgewater očekává propojení slovenského a českého trhu, což by mělo přinést více možností a projektů IT specialistům, klientům společnosti pak větší výběr talentů napříč zeměmi. „Je to pro nás významný milník,“ zdůrazňuje Marek Greško, spoluzakladatel Titans.