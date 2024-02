Na Západě domácnosti utratí za krabičková jídla až 30 % měsíčních výdajů. Jejich popularita roste i v Česku

Uložit 0

Balená jídla, která stačí pouze ohřát v mikrovlnné troubě nebo v rendlíku, nejspíš mnozí nepovažují za vrchol gastronomie. Jenže některé dny není zbytí – času je málo, únava je velká a po předem připraveném jídle s radostí sáhne i ten, kdo si jindy potrpí na domácí stravu. Tím spíše v současnosti, kdy se segment „hotovek“ proměnil pod taktovkou známých šéfkuchařů i oblíbených restaurací. Nejsou tak napěchované konzervanty a jinými aditivy a díky jejich chuti velká část nabídky uspokojí i zaryté foodies. Zejména když si mohou během deseti minut dopřát třeba rajskou jako z Lokálu nebo kuře na paprice od šéfkuchaře Jana Bureše.

Průzkumy z loňského roku ukazují, že trh s hotovými jídly roste na popularitě více než kdy dříve. Důvodem byly podle analytiků především rostoucí náklady napříč všemi oblastmi života včetně zvyšujících se cen energií, které spoustu lidí přiměly mimo jiné i k tomu, že si dvakrát rozmysleli, jestli doma budou zapínat troubu kvůli dlouhému pečení kachny a celý den táhnout na plotně vývar.

Stejně tak i ceny obědů v restauracích stále rostou – v Česku se loni v průměru vyšplhaly na více než 180 korun. Těm, kdo tolik nevaří doma a jsou zvyklí v pracovních dnech obědvat v restauracích, mohou balená hotová jídla řádově ušetřit za den několik desítek korun. I proto se očekává, že velikost globálního trhu s hotovými jídly vzroste během deseti let ze 135 miliard dolarů na 220 miliard dolarů, což je v přepočtu pět bilionů korun.

Nejrychleji v této oblasti přitom poroste Evropa. Už v roce 2022 se stala lídrem s 37procentním podílem na tržbách na celosvětovém trhu s hotovými jídly. Růst hlásí například i online supermarket Rohlík, který nabízí předem připravená jídla s cenou od několika desítek korun. „Kategorie hotových jídel je populární a zaznamenáváme její 30procentní meziroční růst. Měsíčně nyní prodáme okolo 170 tisíc chlazených jídel včetně polévek a sushi. V této kategorii tak vidíme velký potenciál. V západních zemích je běžné, že domácnosti utratí až 30 procent měsíčních výdajů pouze za ni,“ vysvětluje Michal Perlík z Rohlíku.

Foto: Rohlík.cz Balená jídla už dávno nejsou jen konzervy s lančmítem

Souběžně s tím ale stále více lidem záleží také na tom, co jedí. To, že volí balená jídla, ještě neznamená, že se začaly ve větší míře prodávat konzervy s lančmítem. Zákazníci se totiž zaměřují na kvalitu, což je požadavek, kterému jdou v Rohlíku naproti. „Nechceme přistupovat na poptávku po co nejlevnějších jídlech, která jsou často nekvalitní. Naopak ve spolupráci s dodavateli a šéfkuchaři přinášíme pokrmy, které mají přidanou hodnotu, splňují moderní trendy, jsou nutričně vyvážené, mají recyklovatelný obal a podobně,“ doplňuje Perlík.

Online supermarket tak rozšířil portfolio hned o dvě privátní značky: Bez kompromisu a Pappudia. Obě pro Rohlík tvoří podnik Zdravé stravování, který pracuje převážně s bio produkty a zeleninou a ovocem přímo od pěstitelů. První značka nabízí spíše klasiky české kulinařiny, druhá i pokrmy zahraničních kuchyní, jako dhal, pad thai nebo polévku pho – právě asijská kuchyně je totiž podle Perlíka u zákazníků po té české dlouhodobě nejoblíbenější. Jídla těchto značek neobsahují konzervanty ani jinou chemii, po uvaření jsou šokově zchlazená a v lednici vydrží před otevřením až šest dnů.

Už v roce 2020 nadto vznikla kategorie Rohlík bistro, pro kterou tvoří jednotlivé pokrmy vybraní šéfkuchaři. Patří mezi ně například Jan Bureš, Mahavir Kanswal, Roman Kučera nebo Gianluca Giardi. I v tomto případě se jídla po uvaření okamžitě šokově zchladí, není tak potřeba používat konzervanty. Nabídku virtuálního bistra pak doplňují oblíbené pokrmy z asijských restaurací Sia nebo Café Buddha a také jídla z veganského konceptu The Green Garden nebo z gastronomické sítě Ambiente.

Právě ta na sklonku loňského roku navíc představila ještě další rozšíření hotových jídel určených k rychlému ohřátí v podobě značky Akonzerva. Název trošku klame, jelikož nejde o konzervy, ale zavařovačky, ve kterých se ukrývají různé omáčky s masem, například svíčková a rajská z Lokálu, dále polévky, ragú či trhané maso. Hotová jídla vznikají ve výrobně v Jenči u Prahy, kde připraví 500 až 600 porcí denně, a kromě vybraných restaurací a e-shopu sítě Ambiente jsou dostupná právě i na Rohlíku.

Uvažování o hotových balených jídlech mění také značka Cibule, za kterou stojí šéfkuchař Filip Sajler. Ten je známý díky gastronomickému pořadu Kluci v akci a stal se zakladatelem a CEO ve společnostech Perfect Canteen & Perfect Catering zaměřených na firemní kantýny, moderní firemní stravování a prémiový catering. Se svým týmem vybudoval chef-tech centrum, kde měsíčně připraví kolem 200 tisíc položek.

Nepoužívají tady žádná chemická aditiva, jídla nepasterizují ani nesterilují. Po uvaření je prudce zchladí a následně zabalí do krabičky v ochranné atmosféře, tedy za doprovodu směsi kyslíku a oxidu uhličitého. Díky tomu jídlo vydrží ve stejném stavu až dva týdny, bez změny chuti nebo kvality.

Foto: Rohlík.cz Oblíbenou kategorií jsou také ready to cook jídla

Zajímavou kategorií, která se vynořila v posledních letech a roste na popularitě, jsou také takzvaná ready to cook jídla. Spočívají v tom, že jednotlivé suroviny přijdou k zákazníkovi v takové formě, kterou stačí už jen promíchat na pánvi nebo dopéct v troubě. V mnoha případech jde o složitější pokrmy, jejichž vařením se jinak tráví spousta hodin. Připravit si takto můžete například telecí kýtu se smetanovou křenovou omáčkou či vepřovou panenku se smetanovou chorizo omáčkou podle šéfkuchaře Jana Horkého.

Možností, jak se dostat ke kvalitnímu hotovému jídlu, tak stále přibývá. A je jedno, jestli po něm člověk sáhne doma, když nemá na vaření čas ani náladu, nebo v práci, aby ušetřil za výpravu do restaurace. Když se navíc „hotovky“ naučí jíst i další kolegové a kolegyně, není od věci je objednávat do kanceláře hromadně a vytvořit si takovou malou firemní kantýnu. Jen je potřeba si předem jasně stanovit, kdo si objednává svíčkovou a kdo salát, aby nedošlo k přetahované.