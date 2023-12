Na zimní dovolenou do Turecka? Ploutve a šnorchl stačí vyměnit za lyže a vydat se na tamní sjezdovky

Uložit 0

Dovolenou v Turecku si většina z nás spojuje s létem a koupáním v moři. Nicméně cestovní kanceláře pořádají zájezdy do Turecka i v zimních měsících. Turisty však nevozí na pláže, ale do podstatně vyšších nadmořských výšek, kde se drží sníh a rolby se tu starají o dokonale upravený manšestr. S Čedokem lze takto zamířit například do Erciyes, lyžařského střediska, které nabízí 102 kilometrů tratí pro začátečníky i zkušené lyžaře, a to za velmi zajímavou cenu.

Namísto krému a plavek vezmete oteplováky, lyže a lyžáky – i tak může vypadat dovolená v Turecku. Některé cestovní kanceláře přicházejí s nabídkou dostupných zimních dovolených, které nejsou zasvěceny teplu v exotice, ale ani sjíždění zasněžených alpských masivů. Naopak nabízejí poznávání krás lyžování v destinaci, která možná překvapí.

Mezi známé turecké lokality patří Antalya či Bodrum, již brzy by se však mohlo v českých rodinách začít šuškat o krásách města Kayseri a hoře Erciyes. Jedná se o turecké vnitrozemské lokality, přičemž na úpatí Erciyes leží středisko rozprostírající se ve výšce 2088 až 3360 metrů nad mořem. A to znamená jediné. Sníh a svahy ideální pro sjíždění.

Čedok sem bude létat ve spolupráci se Smartwings již od 27. prosince a k přepravě bude sloužit Boeing 737. Létat se bude každou středu až do konce března, přičemž cesta z Prahy do střední Anatolie by měla zabrat necelé dvě a půl hodiny a transfer z Kayseri k Erciyes dalších 30 minut. Pro turisty ze Slovenska bude také k dispozici linka z Vídně.

Foto: Čedok Nedaleko je také slavná Kappadokie a její horkovzdušné balóny

„Věříme, že lákadlem bude jak nová destinace a přímé lety, tak možnost přepravy vlastního vybavení zdarma, výlety do oblíbené Kappadokie a primárně cena, která startuje už od 15 tisíc korun na osobu, včetně polopenze i šestidenního skipasu. Pobyt na horách V Turecku tak vyjde výrazně levněji než na mnoha místech po Evropě nebo v tuzemsku,“ upřesňuje podobu a cenu zájezdů Miroslav Kubáč, produktový ředitel Čedoku.

Za tuto cenu bude turistům k dispozici moderní horské centrum, které postavili odborníci se zkušenostmi z alpských středisek. Milovníci sjezdů si budou moci v rámci šestidenního skipasu užívat 102 kilometrů tratí, z toho 55 kilometrů upravovaných sjezdovek obtížností od modrých přes červenou až po černé tratě. Na jejich začátek lyžaře dopravují dvě kabinové lanovky, 11 sedačkových lanovek a jeden vlek.

Přímo na sjezdovkách je také zázemí, kde si lze dát občerstvení a vychutnat si tolik milované après-ski, tedy onen příjemný odpočinek s povolenými přezkami lyžáků v lehátku, sklenkou v ruce a příjemně hřejivým sluníčkem opírajícím se do tváře. Této idylce by měl navíc dle Čedoku nahrávat fakt, že se prozatím jedná o ne tolik vytíženou destinaci, takže se není třeba bát dlouhých front.

Pro maximální pohodlí jsou přímo u sjezdovek k dispozici čtyř- a pětihvězdičkové hotely, ve kterých si jde zapůjčit lyžařské vybavení v cenách přibližně 200 korun na den za celý set. A po vydatném lyžování si bude samozřejmě možné dopřát trochu odpočinku ve wellness s bazény a saunami.

Kromě toho je navíc nedaleko ona zmiňovaná Kappadokie, proslavená podívanou na vznášející se horkovzdušné balóny proplétající se mezi skalními masivy. Čedok není jedinou společností, se kterou si bude možné v Turecku zalyžovat. Zájezd na Erciyes má ve své nabídce i agentura Invia, u které se ceny zájezdů pohybují v podobných cenových hladinách jako v nabídce Čedoku, případně Adventura a další cestovní kanceláře.