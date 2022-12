Nabízí dodatečný příjem a je pro odvážnější. Slovenské Fumbi má nové kryptoměnové portfolio

Investoři na trhu s kryptoměnami dnes spíše vyčkávají a sledují, co dalšího způsobí dominový efekt po pádu burzy FTX. Období, kdy trh klesá nebo stagnuje, je však i časem, kdy roste zájem o dodatečný příjem z kryptoměn. Alespoň na to sází slovenská platforma Fumbi Network, která svým uživatelům zprostředkovává jednoduché investice právě do digitálních platidel. Nabízí nové portfolio, přes které mají lidé možnost investovat do výnosnějších a rizikovějších sektorů.

Fumbi Network umožňuje investovat ne do jednotlivých kryptoměn, ale do nárůstu či poklesu celého trhu – podobně jako akciové indexy sledující celá odvětví. Slovenská platforma má pod správou kryptoaktiva celkem za přibližně patnáct milionů eur (364 milionů korun). „Během letošního roku však objem výrazně klesl, především v důsledku propadu jejich hodnoty z loňských maxim. Stále nicméně zaznamenáváme větší nákupy než prodeje,“ říká Iveta Šplíchalová z marketingového oddělení Fumbi.

Plány pro letošek museli ve slovenské platformě po úspěšném roce 2021 i kvůli válce na Ukrajině překopat. „Válka a celkové ekonomické trendy přinesly zcela novou situaci a my jsme se jí museli přizpůsobit,“ vysvětluje Šplíchalová.

Fumbi pro více než sto tisíc svých zákazníků letos v září spustilo Fumbi Staking Portfolio, které je výnosnější, ale zároveň rizikovější. Staking v názvu je termín, kterým se v souvislosti s kryptoměnami rozumí technika umožňující investorům používat jimi držená platidla k validaci, tedy hlasování o rozhodnutích týkajících se nových transakcí na blockchainu, na kterém je měna založená. Výměnou za to investoři dostávají odměnu v podobě transakčních poplatků nebo nově vydaných mincí.

Má to však většinou háček. „Pokud se vlastník kryptoměny rozhodne k jejímu stakingu, musí si zřídit plnohodnotný validační uzel a začít validovat transakce na síti. Pravděpodobnost, že bude sestavovat následující blok a získá tedy i odměnu, mu je přidělena podle počtu mincí, které má člověk zamčené na tomto uzlu,“ vysvětluje Šplíchalová. Hodnota, kterou člověk k účasti na validaci potřebuje, se liší v závislosti na konkrétním blockchainu.

Fumbi klientům nabízí možnost zapojit se do validace řetězců bez nutnosti vložit do nich kvůli tomu relativně hodně peněz. „Nabízíme proto zatím výlučně portfoliovou formu,“ vysvětluje Šplíchalová.

Narozdíl od konzervativnější možnosti investovat jedním vkladem do celého portfolia vybraných kryptoměn platidla při investici přes Fumbi Staking Portfolio aktivně pracují. „Podílejí se na validaci sítí a získávají odměnu. Zároveň platí, že se jedná o rizikovější aktiva,“ říká Šplíchalová. Průměrná očekávaná roční odměna je podle Fumbi pět až sedm procent.

Nad stakingem jako službou pro své zákazníky ve Fumbi prý přemýšleli už nějakou dobu. „Je to relativně bezpečný koncept využití prostředků, který přináší dodatečný příjem. Důležitý však je portfoliový přístup, protože kryptoměny, které v tomto portfoliu nabízíme, jsou často ve stádiu experimentu a jsou tedy výrazně rizikovější než například Bitcoin,“ říká Šplíchalová. Rozložení investice do portfolia podle ní toto riziko zmenšuje.

O staking je zájem, říkají ve Fumbi

Přestože kryptoměnový trh po pádu burzy FTX spíše stagnuje, protože investoři vyčkávají, co se bude dít dál, je podle Šplíchalové o nové portfolio zájem. „Projekt jsme spustili v období, kdy trh klesá nebo se nehýbe, protože to je právě čas, kdy je o dodatečný příjem v kryptoměně velký zájem,“ vysvětluje Šplíchalová, podle které se dnes celkový objem vkladů do nového portfolia pohybuje v řádech stovek tisíc eur.

Výhodou zapojení do validace je dle Šplíchalové již zmíněný dodatečný příjem. Negativem může kromě vyššího rizika typicky být také komplikovanější výběr investic. „Ne vždy je to flexibilní a své prostředky si nemůžete vybrat i několik týdnů, případně vůbec – jako je tomu u Etherea 2.0,“ uvádí Šplíchalová. Ve Fumbi proto využívají sekundární trhy, kde lze mince využívané k validaci směňovat za ty volné, které lze vybrat jednodušeji.

Součástí staking portfolia od Fumbi je dnes deset kryptoměn. „Snažili jsme se spojit ty konzervativnější s menším výnosem a ty experimentální s vysokým výnosem, aby byl výsledkem koš s optimalizovaným poměrem rizika a výnosu,“ říká Šplíchalová. Platidla v nabízeném portfoliu Fumbi plánuje měnit v závislosti na aktuální situaci. „Nedávno jsme třeba v souvislosti s krachem FTX stáhli měnu Solana a nahradili ji Flow,“ uvádí Šplíchalová.

Po nedávných otřesech ve světě krypta, jako byl pád burzy FTX, se dnes Fumbi obecně snaží soustředit spíše na vylepšování procesů, produktů a technologií než na lákání nových uživatelů. „Velká část naší energie jde momentálně do analyzování zákaznické zkušenosti a přípravy na budoucí regulaci,“ dodává Šplíchalová.