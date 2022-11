Pád FTX stahuje ke dnu další hráče. Bankrot nyní vyhlásila půjčovna kryptoměn BlockFi

Kryptoměnová burza FTX stahuje s sebou ke dnu i další hráče na trhu s digitálními měnami. Po velkém pádu firmy zakladatele Sama Bankmana-Frieda přichází i zásadní situace pro americkou půjčovnu kryptoměn BlockFi, která vyhlásila bankrot. Že by ale žádost o ochranu před věřiteli u firmy, jejíchž služeb využívalo přes 260 tisíc uživatelů, byla vyloženě překvapivá, se říct nedá.

Jakmile FTX krachla, vyvolalo to v kryptosvětě pořádné haló. Jednak se jednou provždy změnil obrázek Sama Bankmana-Frieda, v očích médií nesobeckého miliardáře s cílem rozdat vše, co vydělá, ale také to pošramotilo důvěru řady investorů v krypto. Žádosti o vyplacení peněz, přesuny na hardwarové peněženky, nekonečné debaty o tom, jak jsou kryptoměny ztracené. To vše se dělo – a děje.

Na mnohdy až šokující hospodaření FTX nyní doplatila kryptopůjčovna BlockFi, která spolu s osmi svými pobočkami požádala o soudní ochranu před věřiteli, která jí umožní pokračovat v činnosti a současně vypracovat plán na splacení závazků věřitelům. Podle žádosti se aktiva a závazky BlockFi pohybují mezi jednou až deseti miliardami dolarů, respektive 23,4 miliardy až 234 miliardami korun.

„Náš tým od počátku zkoumal všechny strategické možnosti a alternativy, které jsme měli k dispozici, a i nadále se soustředil na náš hlavní cíl – a sice udělat pro naše klienty to nejlepší. Tyto případy podle kapitoly 11 (zákoníku USA) umožní BlockFi stabilizovat podnikání a poskytnou jí příležitost dokončit reorganizační plán, který maximalizuje hodnotu pro všechny zúčastněné strany, včetně našich klientů,“ uvádí v oficiálním vyjádření BlockFi.

Firma dodala, že v hotovosti má přibližně 257 milionů dolarů a že zahajuje interní plán na výrazné snížení výdajů, včetně těch mzdových. Je však nutné podotknout, že se BlockFi s problémy potýkala již dříve. Začátkem měsíce totiž pozastavila výběry ze své platformy a přiznala, že měla „významnou expozici“ na FTX a s ní spojené subjekty.

V žádosti o bankrotovou ochranu je FTX US uvedena jako jeden z jejích hlavních nezajištěných věřitelů s půjčkou 275 milionů dolarů. Právě od ní obdržela BlockFi letos v červenci kapitálovou injekci, přičemž měla zajištěné půjčky od firmy Alameda Research, jejímž majitelem je právě Bankman-Fried, zakladatel FTX.

Největším nezajištěným věřitelem je nicméně Ankura Trust, která na svém webu uvádí, že působí jako správce úročených kryptoměnových účtů BlockFi. Ta má půjčku ve výši 729 milionů dolarů. Celkem má BlockFi více než 100 tisíc věřitelů.

S přispěním ČTK