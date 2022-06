Nadal přepisuje historii. Triumfem v Paříži zlepšil vlastní rekord a hraním už vydělal více než Federer

Raketu držel poprvé v ruce ve svých třech letech, v osmi už vyhrál první šampionát. Chvíli se ale v mládí rozhodoval, zda spíš nebýt fotbalistou, protože i to mu šlo. Nakonec se díky vlivu svého strýce rozhodl zůstat u tenisu a teď je z Rafaela Nadala jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob – měřeno počtem vyhraných Grand Slamů ten vůbec nejúspěšnější. To potvrdil včerejším triumfem v Paříži, kde si připsal už dvaadvacáté vítězství na jednom ze čtyř nejprestižnějších turnajů a posunul tím svůj vlastní rekord. Navíc si přišel na slušnou finanční odměnu.

I když už je Rafael Nadal v pokročilejším tenisovém věku a dlouhodobě zápolí se zraněními, dalo se to tak trochu čekat. Španělova bilance na antukovém French Open je totiž naprosto nevídaná. Od roku 2005, tedy za dlouhých sedmnáct let, turnaj nevyhrál jen ve čtyřech ročnících, přičemž zaznamenal celkem 112 vítězství a pouhé tři prohry. Jednou kvůli zranění odstoupil ještě před utkáním, a tak se jeho vypadnutí oficiálně jako prohra nepočítalo. V letošním finále si pak hladce poradil s norským mladíkem Casperem Ruudem.

Nadal svému protivníkovi nic nedaroval a antukové finále vyhrál hladce 6:3, 6:3, 6:0. Na Roland Garros, jak se turnaji také říká, slavil vítězství už počtrnácté v kariéře, čímž vylepšil svůj osobní rekord. Jakýkoliv grandslamový turnaj nikdo nikdy nevyhrál tolikrát. Spolu s tím Nadal vylepšil i statistiku celkového počtu titulů z turnajů velké čtyřky – na kontě jich má rovných dvaadvacet. To je o dva více než jeho největší rivalové Novak Djoković (kterého letos porazil ve čtvrtfinále) a Roger Federer, další velké ikony světového tenisu.

Vedle toho si šestatřicetiletý rodák z Mallorcy přišel i na hezkou výplatu. Za vítěznou účast na druhém letošním tenisovém majoru (po Australian Open, které také vyhrál) si měl vydělat 2,4 milionu dolarů, tedy přes 50 milionů korun. Za celou svou kariéru si tak Nadal hraním dohromady přišel už na 130,7 milionu dolarů. O zhruba 100 tisíc dolarů tak předstihl zmíněného Federera. Zároveň je to stále přibližně o 26 milionů dolarů méně než Djoković, který v tomto ohledu drží mezi tenisty prvenství.

Půlmiliarda a opět ty hodinky

Jak už to u špičkových sportovců bývá, výdělky za jejich výkony na hřišti nejsou zdaleka jediným zdrojem příjmů. Mnohdy ani tím hlavním. Silnou roli v jejich kariérách mají sponzorské smlouvy s firmami, které jim vyplácí peníze za to, že během hraní (i mimo něj) zviditelňují jejich produkty. Týká se to také Rafaela Nadala, který má i díky svým partnerstvím podle magazínu Forbes jmění okolo 500 milionů dolarů, respektive 11,5 miliardy korun (bez započtení daní).

S půlmiliardou dolarů v bohatství tak o zhruba 30 milionů dolarů překonal Novaka Djokoviće, nicméně stále výrazně zaostává za Rogerem Federerem, který si podle statistik magazínu Forbes měl za svou tenisovou kariéru přijít na více než miliardu dolarů. Část ze svého jmění mimo jiné Federer dává i do švýcarské značky tenisek On, jež dlouhodobě podporuje.

Nadala sponzoruje sportovní gigant Nike, italská módní značka Emporio Armani nebo výrobce tenisových doplňků Babolat. V neposlední řadě je ale „Rafu“ možné spatřit s exkluzivními hodinkami od švýcarské firmy Richard Mille. S ní spolupracuje už více než deset let a s hodinkami za více než 20 milionů korun září i letos.

Foto: Richard Mille Hodinky Richard Mille RM 27-04, které nosí Rafael Nadal

Richard Mille se specializuje na ty nejluxusnější, tedy i nejdražší hodinky. A jelikož španělský tenista patří mezi jeho hlavní tváře, vytvořil pro něj francouzský spoluzakladatel stejnojmenné značky Richard Mille několik unikátních modelů. Ten současný, kterým Nadal oslňoval během Australian Open i French Open, se jmenuje Richard Mille RM 27-04 a má několik jedinečných prvků, jež ocení zejména fanoušci poctivé švýcarské hodinářské práce.

Jde zejména o hmotnost hodinek – váží totiž jen těžko uvěřitelných 30 gramů (včetně pásku). A prý jsou dokonce tak lehké, že při vhození do vody dokážou plavat na hladině (při ponoření odolají tlaku až do 50 metrů). Zajímavý je i ciferník a celé pouzdro, v němž se ukrývá ručně natahovaný strojek s mechanismem tourbillon. Pod ručičkami je mimo jiné vedené lanko připomínající výplet tenisové rakety.