Naděje pro deskovku Kingdom Come. Autoři po krachu jednají s investory, Warhorse mají o hru stále zájem

Koncem loňského roku krachl crowdfunding deskovky Kingdom Come: Deliverance. Její tvůrci z českého studia Boardcubator sice splnili zveřejněný cíl kampaně, jenže reálně požadovaná částka byla vyšší. Neskončila navíc jen stolní adaptace známé historické videohry, ale samotné studio se ocitlo v ohrožení, s milionovými dluhy a bez produktu. „Nejsme úplně mrtví, ale v kómatu,“ říkali tehdy. Pro dosud smutnou story se ale píše happy end. Boardcubator ožívá a s ním i myšlenky na stolní hru – dost možná, ale ne nutně Kingdom Come.

Pár měsíců nazpátek měl více než dvouletý vývoj ambiciózního titulu vyvrcholit. Brněnský Boardcubator nabízel spoustu lákadel. Zaprvé napojení na úspěšnou videohru Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios. Dále originální aplikaci, která by do stolní hry přidala nejen dabing, ale i digitálního vypravěče a průvodce hrou. Navíc základ hry měl sloužit jako kostra pro další atmosférické a příběhové hry, designéři hovořili o tom, že by se hodil třeba pro sci-fi horor z Vetřelce. Na svůj projekt chtěli sto tisíc eur, dostali víc než třikrát tolik. Sedm a půl milionu korun ale nebylo dost. Projekt padl.

Důvodů, proč ani naplnění crowdfundingového cíle na 318 procent nestačilo ke zrodu hry, bylo několik. Pro CzechCrunch je bez obalu vyjmenoval Marek Loskot, jeden ze spoluzakladatelů studia Boardcubator. „Zbytečně jsme se lekli toho, že lidé zhejtili naši herní aplikaci. Nedokázali jsme prodat přednosti hry. A přes hubu jsme dostali i kvůli tomu, že jsme uváděli realistické termíny dodání,“ řekl tehdy. Mluvil také o tom, že firmě hrozila insolvence. Ale dnes už hovoří jinak.

„Zrušení Kingdom Come nás uvrhlo do klinické smrti. Na chvíli jsme studio museli zavřít. Ale když jsme se po prvním šoku vzpamatovali, začaly se dít dobré věci. Usmála se na nás karma,“ říká nyní Loskot. Fanoušci totiž nečekaně vykoupili zásoby jiné hry českých tvůrců, stolní variace na tetrisovské kostičky Project L. Tisíce kusů přitom firma měla ze smolného důvodu, zpozdily se ve velké lodní zácpě v rotterdamském přístavu po transportu z Číny. Původně byly určené na loňský deskoherní veletrh v Essenu. Teď posloužily k oživení Boardcubatoru.

Prakticky ihned od krachu crowdfundingu navíc Loskot s kolegy hledal pomoc pro úspěšné uvedení deskovky Kingdom Come na trh. „A nyní můžeme říct, že jsme s potenciálními strategickými partnery vážně pokročili v jednáních o budoucnosti hry,“ prozrazuje skvělou zprávu pro všechny fanoušky středověkých dobrodružství. „Bavíme se primárně o investicích, ne o převzetí studia. Konkrétní rozhodnutí z naší strany padne v řádech týdnů, doufejme,“ dodává deskoherní vývojář.

Foto: Boardcubator Desková verze Kingdom Come měla využívat i mobilní aplikaci

Už při vývoji adaptace Kingdom Come spolupracoval Boardcubator s autory původní videohry z Warhorse Studios. Od nich se také dočkal podpory poté, co komunitní financování nevyšlo. „Teď jsme domluveni, že pokud se bude jednat o seriózního partnera i z jejich pohledu, tak jsou ochotni ve spolupráci pokračovat. Stolní hru by si stále přáli,“ přibližuje další možné zapojení videoherního studia Loskot. Probíhající jednání nicméně mají vícero možných směrů.

Oživení deskového KCD je totiž jen jednou variantou. Další možností je dohoda s partnery na tom, že místo hry od českých tvůrců vznikne stolní verze jiné značky. Třetí potenciální cestou je pak dokončení vývoje čisté aplikace coby univerzálního nástroje, který může v budoucnu sloužit pro jiné značky. O tom, že řešení Boardcubatoru by se dalo uplatnit na jiné příběhové hry, už byla řeč. Při volení jedné z daných cest bude hrát roli také to, jaká přinese nejmenší podnikatelské riziko.

Loskot přidává ještě jednu zprávu o postupném zmrtvýchvstání firmy. Hlad fanoušků po zmiňovaném Projectu L, jehož opožděné zásoby firmě vlily krev do žil, totiž vedl autory k tomu, aby se svou logickou hrou šli opět na crowdfunding. Začátkem dubna na Kickstarteru představí kampaň s novým rozšířením titulu i s možností pořídit základní krabici a všechny doposud vydané doplňky.

„Na trhu nejsou téměř žádné zásoby. Chodí nám poměrně hodně dotazů, kdy bude možné Project L dokoupit. Tak nám dává smysl udělat ultimátní nové vydání, kde bude možné koupit vše,“ vysvětluje Loskot. V takové situaci se nicméně nelze nezeptat na to, jestli nepovedené komunitní financování Kingdom Come nemůže vrhnout stín i na jejich další crowdfunding.

„Shodli jsme se, že i přes všechna rizika dáme tentokrát cíl takový, abychom měli jistotu, že hru při splnění dodáme. Nicméně tady je to samozřejmě mnohem jednodušší, protože už máme dobře připravenou výrobu a nejedná se o vývoj hry po kampani,“ odpovídá Loskot. Zveřejnění mnohem nižších cílů je totiž jinak standardní praktikou a marketingovým tahem i těch největších společností na Kickstarteru a dalších platformách. A je potřeba dodat, že sám Boardcubator před Kingdom Come úspěšně dokončil několik kickstarterových kampaní.

Vývoj situace velmi připomíná další gigantický herní projekt z Česka. Tadeáš Spousta a jeho Diea Games taktéž zdánlivě uspěli v komunitním financování, na fantasy hru Euthia vybrali dokonce dvanáct milionů korun neboli 500 procent požadované sumy. Přesto kampaň museli zrušit. Ale pak se objevil velký vydavatel, pod kterým Euthia při opakovaném Kickstarteru už uspěla. Částkou 46 milionů korun, ačkoliv ne počtem podporovatelů, překonala rekord videoherního Kingdom Come. Možná se o navrácení rekordu této značce už zakrátko pokusí i její deskoherní adaptace.