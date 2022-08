Euthia pokořila Kingdom Come. Fantasy deskovka je nejúspěšnější český projekt na Kickstarteru

Před dvěma lety uspěla v komunitním financování poprvé, vybrala deset milionů korun a stala se druhým nejúspěšnějším českým projektem na Kickstarteru. Pár měsíců nazpátek přišel pokus o další crowdfunding, ten ale zkrachoval. Jenže teď česká desková hra Euthia: Torment of Resurrection – věrná svému jménu – po útrapách vstává z mrtvých. Už sice není úplně v českých rukou, ale české ruce ji vytvořily. A díky nim dosáhla na rekordní sumu mezi tuzemskými crowdfundingovými projekty.

České království na Kickstarteru má nového panovníka. Už mu nevládne historická hra Kingdom Come: Deliverance, jež v roce 2014 vybrala úctyhodných 1,1 milionu liber, tehdy přibližně 37 milionů korun. Nový vladař je dokonce z jiného než videoherního rodu. Digitálního krále totiž střídá na trůnu zástupce her stolních. Česká desková hra Euthia: Torment of Resurrection v právě ukončené kampani vybrala přes 1,93 milionu dolarů, tedy přes 46,5 milionů korun, a stala se tím vůbec nejúspěšnějším českým dílem, které si kdy šlo pro peníze na crowdfunding.

„Dělal jsem si před kampaní odhady, ty byly kolem 1,4 milionu dolarů. Ale už po prvním dnu jsem věděl, že budeme aspoň o dvě stě tisíc výš,“ říká pro CzechCrunch Tadeáš Spousta, šéf tvůrců Euthie z českého herního studia Diea Games, po pouze desetidenním komunitním financování. To i jeho upravený odhad ještě přeskočilo, ale snad ještě důležitější než částka je podle Spousty číslo sedm a půl tisíce podporovatelů. Na jejich nedostatku totiž před pár měsíci ztroskotal pokus o nové vydání fantasy deskovky.

Euthia na Kickstarteru už jednou uspěla. V roce 2020 vybrala deset milionů korun. Letos v květnu pak šla na crowdfunding znovu. Autoři chtěli další finance na znovuvydání beznadějně rozprodané hry i nových rozšíření. Jenže ačkoliv zvolený cíl hra splnila na 500 procent a sahala po dvanácti milionech korun, podpořily ji jen dva tisíce lidí. Což by znamenalo velké trable a ztrátovou produkci několika různých lokalizací. Zdánlivě úspěšnou kampaň tak v Diea Games museli skrečovat.

Foto: Diea Games Euthia je nejúspěšnější český projekt na Kickstarteru

Jenže z hlubin temnot je vytáhl britský deskoherní vydavatel Steamforged Games. Ten práva na Euthii koupil a rozhodl se využít svou expertizu k mírnému zeštíhlení původních ambiciózních nápadů a kampaň restartoval. Hra tedy nevychází pod tuzemskou značkou Diea Games, kickstarterový sukces je ale i tak pro české tvůrce klíčový. „Je zcela zásadní jak pro naši odměnu za prodej Euthie, která je přímo vázaná na úspěch kampaně, tak i pro naši budoucí spolupráci na dalších projektech,“ dodává Spousta, byť konkrétnější kvůli smluvní mlčenlivosti nemůže být.

Euthia je fantasy dobrodružství, ve kterém se hráči převtělí do válečníků a čarodějů putujících tajuplnou krajinou. Potkávají strašlivé příšery, plní rozmanité úkoly, získávají masivnější meče a mocnější magii… prostě dělají to, co je mnoha hrdinům ve stolních i počítačových hrách vlastní. Deskovka od Diea Games to vše navíc doprovází bohatou výpravou s hromadou ilustrovaných karet, žetonů nebo dílků mapy. A není to jen pozlátko, i hráčskou veřejností na populárním serveru BoardGameGeek je skvěle hodnocená.

Není tedy tak trochu škoda, že Diea Games po neúspěchu prodali práva na svou hru vydavateli a nemohou si aktuální úspěch užívat sami? „Určitě nás to nemrzí, naopak. Poté, co jsme si zažili s prvním náročným Kickstarterem, nás dodělala květnová zkušenost s druhým, neúspěšným crowdfundingem. Všechno taháte z úvěrů, nemáte peníze na marketing, slibujete platbu po kampani, ale ono to nedopadne. Takže to, že za námi stojí firma se zázemím a stabilní cash flow, je k nezaplacení. Společnými silami to jde opravdu krásně,“ odpovídá autor hry.

Hra navíc zůstává pod kreativní kontrolou původního týmu, do herního vývoje podle Tadeáše Spousty nikdo nemluví. Desetičlenné Diea Games tak nemusely řešit záležitosti okolo kampaně a marketingu ani teď nebudou muset zajistit výrobu a dopravu. To všechno si bere na starosti několikanásobně větší tým Steamforged Games. „My bychom už sami takového úspěchu nedosáhli. Nebyly na to peníze a upřímně už ani síly,“ dodává Spousta.

Spolupráce s distributorem samozřejmě znamená, že kickstarterové peníze poputují na účet Steamforged Games, nikoliv českému studiu. Ale byť je 1,93 milionu dolarů solidní suma, než se projeví jako zisk, tak marketing i výroba spolu s poplatky Kickstarteru spolknou klidně dvě třetiny této částky. Nezanedbatelné jsou i provozní náklady vydavatele. Přesto mohou být na ostrovech spokojeni.

„Měli o něco vyšší odhady než já, ale i tak jsou z výsledku nadšení. Mají radost, že se to povedlo za tak krátkou dobu. Ale vyloženě překvapení nejsou, mají za sebou tucet podobných kampaní,“ vysvětluje Spousta a připomíná fakt, že Steamforged mají na kontě třeba deskoherní předělávky videoher Dark Souls a Resident Evil. Projekt se jim podle českého designéra navíc vyplatil nejen finančně, ale i coby dobré promo v herním světě: „Zachránili Euthii i tým Diea Games.“

Foto: Diea Games V české deskovce Euthia se proměníte na fantasy hrdiny

Pro Steamforged Games přesto byla akvizice Euthie rizikovým krokem. Podobně velké projekty totiž nemívají vysokou marži. I proto je česká hra dostupná pouze přes Kickstarter a neobjeví se v obchodech. A kdyby restartovanou kampaň nepodpořilo sedm a půl tisíce lidí, britský vydavatel by byl v problémech. I při současném úspěchu by jich pro zajímavější ziskovost chtěl o několik tisíc víc.

Původních šest lokalizací, které vše výrazně zdražovaly a způsobily krach druhého crowdfundingu, totiž sice zkrouhli noví majitelé na polovic, ale i tak překlady znamenají vysoké náklady. A ty se rozmělňují až při vyšších tisících vyrobených kusů. Pokud by podporovatelů byly třeba jen čtyři tisíce, už by navzdory splněnému crowdfundingovému cíli ve Steamforged Games museli řešit ztrátovou výrobu. Černé myšlenky však pokořená sedmitisícovka a český kickstarterový rekord během deseti dní zahnala a Euthia tak může radostně zamířit do tiskáren.

Zasloužené smeknutí klobouku před Euthií je však i příležitostí podívat se na rekordy globální. Ty jsou na největší crowdfundingové platformě přece jen o řád jinde. Mezi hrami patří prvenství kombinaci hry na hrdiny a deskovky Frosthaven, která vybrala přes 12 milionů dolarů. A vůbec nejúspěšnějším projektem na Kickstarteru se pak nedávno stalo pokračování fantasy příběhů spisovatele Brandona Sandersona.