Nápad na suvenýry z Krkonoš a Českého Švýcarska vznikl v USA. Na ochranu přírody vydělaly statisíce

Filip Molčan byl jedním z prvních českých startupistů, který vyrazil nasát zkušenosti pro svůj byznys do Silicon Valley. Nyní z Ameriky přivezl inspiraci i pro svou další vášeň – ochranu přírody. V národních parcích USA a Kanady okoukal, jak mají vypadat moderní, originální suvenýry. Se svou firmou, kde zaměstnává postižené, už je vyrábějí pro České Švýcarsko nebo Krkonoše a zisk z projektu jde na dobrou věc.

Čtyřicetiletý Molčan není typický ajťák, i když v jedničkách a nulách leží jeho kořeny – softwarové studio Good Sailors, které v Děčíně založil a spoluvlastní ho, funguje jako sociální podnik a většina jeho zaměstnanců jsou lidé s nějakým druhem postižení. Aplikace vyvíjejí pro firmy jako KPMG, Innogy, RWE, M2C nebo PRE.

V Děčíně, odkud pochází, zůstal se svou společností záměrně, i když šancí přesídlit do Prahy, kde by byznysově mohl povyrůst, měl několik. Jenže z Karlína nebo Vinohrad by to bylo daleko do jeho milovaného Českého Švýcarska. Ostatně v nejmladším tuzemském národním parku působí jako dobrovolný strážce a žije na jeho východním okraji ve vesničce Doubice se svou rodinou a českým horským psem Fidem.

A finanční pomoc přírodě stála i za jeho nejnovějším projektem. „Začalo to dva roky zpět. Po mnoha mých cestách po národních parcích v USA nebo Kanadě jsem se vrátil domů a uvědomil si, jak děsné tady máme suvenýry. Napadlo mě, že by se třeba někomu líbilo mít kvalitní a udržitelné suvenýry z českých národních parků,“ vypráví.

Foto: Filip Molčan Podnikatel, fotograf a strážce národního parku Filip Molčan

První telefonát logicky směřoval na Jakuba Judu, který má na starost veřejné vztahy v Českém Švýcarsku. Ani ho nemusel dlouho přemlouvat, celkem rychle dohodli pilotní parametry – že zkusí vymyslet jen produkty, které jsou praktické a vkusné, které budou alespoň částečně pocházet od lokálních firem, že po produkční stránce se o vše postará Molčanův handicapovaný tým a že peníze, které zbydou po zaplacení nákladů, se pošlou na ochranu přírody.

„Dávalo nám to smysl, protože jsme už delší dobu přemýšleli, jak víc vtáhnout veřejnost do života parku,“ říká Jakub Juda s tím, že spolupráce s Good Sailors tohle vyplnila na 100 procent. „S Filipem se navíc známe a věděli jsme, že to proběhne dobře, že se na něj můžeme spolehnout,“ dodává.

Na e-shopu ceskeparky.cz, který pro prodej speciálních suvenýrů vznikl, tak jsou k mání hrnky, trička, čepice nebo termosky s tematikou Českého Švýcarska. Anebo Krkonoš či několika chráněných krajinných oblastí. Molčanovi a spol. se totiž podařilo zaujmout také horskou službu, Agenturu na ochranu přírody a krajiny nebo krkonošskou správu.

„Spolupráce je bezvadná. Je pro nás přínosem mít merchandising, aniž bychom sami museli realizovat jeho výrobu a držet jej na skladě a blokovat tak finanční prostředky. Na druhou stranu je skvělé, že Good Sailors je chráněná dílna a dává tak práci potřebným. Benefit v podobě příspěvku na ochranu krkonošské přírody je pak už jen třešničkou na dortu,“ pochvaluje si projekt mluvčí krkonošského národního parku Radek Drahný.

Foto: ceskeparky.cz Termoska s motivem trojice vlků z Českého Švýcarska

Lenka Šoltysová z Agentury na ochranu přírody a krajiny pak dodává, že pro vládní organizaci zase bylo výhodné, že mohla touto cestou oživit nabídku pro návštěvníky vybraných Domů přírody, což jsou návštěvnická a vzdělávací centra u chráněných krajinných oblastí, jako je Český ráj nebo Moravský kras.

„Produkty, jejichž zakoupením návštěvník podpoří jak provoz informačních středisek, tak vlastní projekty směřované ke zlepšení stavu přírody, jsou přesně tím důležitým článkem řetězu, který jsme potřebovali do provozu Domů přírody zařadit,“ říká.

Celkem už se prodalo přes tři tisíce suvenýrů, za něž zákazníci utratili dva miliony korun. Na ochranu přírody putovalo čtvrt milionu. Příprava výrobků navíc na plný úvazek zaměstnává trojici postižených pracovníků v rámci Good Sailors.

Rybiček Salmie od Mikovu v barvách lososa jsme v první edici vyrobili jen dvě stě kusů a prodány byly prakticky za jedno odpoledne. Večer už se dražily za tisíce na Aukru.

„Produkty se snažíme vyrábět maximálně udržitelně a ekologicky. Nejzajímavější je asi rybička Salmie od Mikovu v barvách lososa. Trvalo několik týdnů vychytat design, aby odpovídal reálnému lososovi. V první edici jsme jich vyrobili jen dvě stě kusů a prodány byly prakticky za jedno odpoledne. Večer už se dražily za tisíce na Aukru. Dalším zajímavým produktem je vánoční ozdoba rysa z Krkonoš, kterou vyrábí firma Rautis, jejíž řemeslná výroba je chráněná v rámci Unesco,“ přibližuje Filip Molčan.

Zásah by ale postupně měl být mnohem větší. Protože jednak jsou v jednání další parky a chráněné oblasti, jednak vzniká nový projekt na pomoc zraněným dobrovolným členům horské služby. A také se rozšiřuje síť obchodů, kde lze produkty koupit.

Kromě e-shopu a návštěvnických center se totiž podařilo domluvit spolupráci s internetovým obchodem 4camping.cz a také s řetězcem outdoorových prodejen Hanibal, do konce roku by merchandising od ceskeparky.cz měl být k dostání alespoň ve dvou desítkách kamenných prodejen.