Napravený hříšník v Dubaji aneb Radovan Vávra 2.0: shodil 30 kilo, jí ryby, cvičí a zase provokuje

V životě Radovana Vávry se toho v posledním roce hodně změnilo. Nejenže vyměnil dvě rodinné Tesly za dva elektrické Mercedesy, ale především šel do sebe, co se životosprávy týče. A tak už několik týdnů na sociálních sítích ukazuje nejen to, jak dobře mu je během zimy v Dubaji, ale hlavně, jak moc za posledních dvanáct měsíců zhubl a jak toho docílil. Změna – i čistě vizuální – to je v jeho případě velká. „Takhle se ke svému tělu už budu chovat do konce života,“ říká pro CzechCrunch.

Do tváře mu není kvůli stínu moc dobře vidět, co ale stojí za ním, je jasně zřetelné: Burdž Chalífa, nejvyšší mrakodrap světa. „Dubaj je exkluzivní součást mého projektu,“ uvádí čerstvý šedesátník Vávra, když si voláme přes Google Meet. A dodává: „Je to soustředění. Někteří lidé v zimě jezdí na hory, ale můj vztah k zimě se s věkem zhoršuje a vadí mi čím dál víc. Že jsem tady, mi prokazatelně svědčí.“

O tom, že Radovan Vávra tráví chladné měsíce ve Spojených arabských emirátech, vědí desítky tisíc lidí, kteří jej sledují na sociálních sítích X a Instagram. Právě tam už několik týdnů zveřejňuje vedle obligátních informací o elektromobilitě také intimnější obsah – ukazuje, jak proměnil svou životosprávu a jak díky tomu zhubnul bezmála 30 kilo. „O Vánocích 2022 jsem měl 103 kilo a teď mám 77 kilogramů. Ale zhubnout nebylo mým primárním cílem,“ upozorňuje.

Jako vždy v případě Vávry i jeho nový osobní projekt, jak o svém zdravém životním stylu hovoří, vyvolává mnoho reakcí. Od nadšených a souhlasných až po velmi kritické a odmítavé. Ne že by mu lidé nepřáli, aby šel do sebe a cítil se dobře, roli hraje spíš to, jakou pověst si vybudoval. A právě ta ho v očích mnohých diskvalifikuje.

„Nejsem a nechci být výživový poradce,“ namítá s tím, že kritické tweety o sobě nečte a že už stejně se sdílením detailů o tom, jak cvičí a co jí, brzy skončí. Celé to prý způsobil podzimní rozhovor pro youtubový kanál Brocast, který vyvolal velký zájem a spoustu dotazů. A Vávra, který má pozornost rád, jim šel naproti.

Nikdy se totiž nebál kontroverzí. Už když v roce 2000 přebíral jako ředitel Komerční banku, kterou se mu podařilo očistit a nachystat na privatizaci, nebo později Union Banku, což naopak skončilo neúspěchem, rád dával najevo, že si umí užívat. A třeba se fotil s Ferrari. Netají se ani tím, že mezi jeho známé patří sporné postavy českého politického zákulisí, jako je Ivo Rittig.

Jak vlastně vypadá onen nový životní projekt Radovana Vávry? „V létě 2022 se vytvořila příležitost a já jsem mohl nabrat další projekt. Záměrně mluvím o projektu. Když ráno vstanete a řeknete si, že zhubnete, asi to spíš nevyjde. Takhle to totiž nefunguje. Když má něco mít výsledky, je potřeba tomu věnovat opravdu hodně zdrojů a energie. To platí o investování i o zdravém přístupu k životu,“ vysvětluje.

Zdrojem, který mu chyběl, byl v jeho případě především čas na to, aby o sebe více dbal. Zároveň ho celý život provázely zdravotní obtíže, už v 90. letech jej doktoři varovali, že je na nejlepší cestě k předčasnému důchodu, trpěl také cukrovkou, nadváhou… „Dlouhodobě chodím každý čtvrtrok na detailní vyšetření a v létě 2022 jsem měl poměrně rozsáhlou medikaci, měl jsem prášků jak Horníček. Takže moje KPI bylo prosté – dostat všechny klíčové metriky do normy a zbavit se maxima léků,“ vypráví.

Rok 2022 pro něj byl důležitý i z jiného pohledu – vygradovalo několik příběhů, v nichž sehrál roli a které ublížily jeho tehdejší, poměrně značné popularitě. Během covidu se totiž Vávra etabloval jako hlasitý propagátor elektromobility a investování a s trochou nadsázky se dá říct, že i díky němu se z indexu S&P 500, který sleduje výkon akcií pěti set největších amerických firem, stal poměrně familiární pojem pro mladší část české populace.

Jenže pak se na čas spojil s projektem Xixoio a také ohlásil zájem usednout coby člen vládní TOP 09 v dozorčí radě polostátního koncernu ČEZ. A všechno se začalo hroutit. Z pseudokryptoměnového letadla Xixoio, jehož hlavního strůjce Richarda Watzkeho nyní policie stíhá kvůli stamilionovému podvodu, sice relativně rychle vystoupil a opakovaně se za svou účast omluvil, ovšem škoda už byla napáchána.

Postupně sešlo i z nástupu do ČEZ, moc dobře se nevedlo jeho firmě SimpleCell, kterou raději odprodal svému společníkovi, a nepomohly mu ani jeho výroky na adresu krypta, které nejprve doporučoval ke koupi, aby se od něj po předloňském propadu trhů začal odvracet. Právě tohle pnutí, jež se kolem něj nahromadilo v průběhu roku 2022, vyústilo v to, že se rozhodl stáhnout z veřejného prostoru a věnovat se svému nepříliš dobrému zdraví.

Naplno se do proměny, která by se dala nazvat Radovan Vávra 2.0, ponořil počátkem roku 2023: „Nejsem člověk improvizace, chci se nachystat, když mám něco dělat. Od léta 2022 do Vánoc 2022 jsem toho zas tak moc nezměnil, studoval jsem, zjišťoval si informace, připravoval jsem se. Opravdu jsem to pojal jako nový životní projekt. Změnil jsem výživu, změnil jsem to, jak funguju, jak se hýbu… Hledal jsem si svoji cestu a odšpuntoval ji s Novým rokem 2023.“

A jak tedy vypadá jeho den? Každé ráno vstává kolem sedmé hodiny, následně si vaří čaj, provádí různá měření životních funkcí a hodnot a mezi osmou a devátou snídá. „Snídám pomalu a dlouho. Je to moje nejoblíbenější část dne. Prostě se spouštím,“ popisuje svoji rutinu, která pokračuje intenzivním pohybem mezi desátou a dvanáctou. Vykonává ho v tělocvičně, kde hodinu jezdí na rotopedu a hodinu svižně chodí na pásu. „Ujdu pět až šest kilometrů,“ dodává.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Radovan Vávra v dobách před „projektem“

Protože zimu tráví v Dubaji a hodlá to tak dělat i v dalších letech, z fitka zamíří k bazénu, kde půl hodiny plave. Jakožto bývalý plavec a triatlonista (ovšem z dávného mládí) má k pobytu ve vodě vřelý vztah. „V jednu odpoledne tady zapadne sluníčko za mrakodrap, na bazén dolehne stín a já i ruské matrony, které tu jsou také, akorát na rozdíl ode mě neplavou, jdeme domů,“ líčí s typickou jízlivostí svůj dubajský odpolední stereotyp.

Pohyb je ale jen jedna a vlastně nikoli dominantní část jeho nové životosprávy. Klíčovými součástmi jsou i dlouhý spánek – usíná v deset večer a vstává kolem sedmé ráno – a strava, v níž se vyhýbá cukrům i průmyslově zpracovaným potravinám, hodně spoléhá na ryby a zeleninu a jí pouze dvakrát denně. „Od května jsem také úplně vysadil alkohol. Byla to ale reakce na nezdanění tichého vína. Moravští vinaři mě tak naštvali, že jsem si řekl, že jim už nedám ani halíř. A musím jim touto cestou poděkovat – byl to moc užitečný krok,“ směje se.

Část výtek, které se začaly snášet na jeho hlavu, když ukazoval, jak hubne, narážela na to, že pro normálního člověka, který má rodinu a práci, je takový režim složitě dosažitelný. A Vávra takovou námitku bere: „Nepochybně, tenhle režim se dá těžko skloubit s prací v korporátu. Leda byste byl generální ředitel a firma se točila kolem vás. Neříkám, že to je univerzální řešení pro všechny. Ostatně i já sám jsem do léta 2022 péči o tělo a o duši nepřikládal velkou důležitost, protože na to nebyl čas.“

Zároveň ale upozorňuje, že se prostě jen chtěl podělit o pár celkem jednoduchých receptů, jak výrazně zlepšit své zdraví a kvalitu života. A že nikomu nenutí, aby jej následoval, ovšem že řada z kroků, které jemu prospěly, se dá aplikovat i s rodinou a kariérou. Namátkou více pohybu, více zeleniny a ryb, méně mražených pizz a brambůrků…

Že jeho kúra funguje, dokládá ale spíš na lécích než na shozených 26 kilogramech. „Teď jsem na tom tak, že léky na cukrovku neberu žádné a zůstal mi preventivně jeden lék na cholesterol a jeden lék na krevní tlak, který mám mírně zvýšený. Cílem bylo objektivně, měřitelně zlepšit zdravotní stav. Na jaké váze toho dosáhnu, mi bylo jedno.“

Z Dubaje, kde je od začátku listopadu, se do Čech vrátí v březnu, ale prý se na jih bude vracet každou zimu. Ostatně celý zdravotní projekt je podle jeho slov napořád, dokonce jako by z něj zaznívalo určité pokání: „Až do smrti se budu snažit na svém těle pracovat tak, abych ho pánubohu po smrti odevzdal v co nejlepším stavu. A abych ten zbytek života prožil v co nejlepší kondici. Je mi šedesát let a mně došlo, že poprvé ve svém životě si můžu dovolit neohlížet se na nikoho jiného, na rodinu, na akcionáře, na politiky, a můžu věnovat to nejcennější, co mám, tedy čas, jen sám sobě.“

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Radovan Vávra, bývalý bankéř a investor

Když se chce někdo dostat do dobré kondice a pak se v ní i udržet, taková snaha se v lecčems podobá investování – pro oboje je potřeba vytrvalost, pečlivost, píle, odhodlání. Ostatně nedávno o tom v rozhovoru pro CzechCrunch hovořil i zakladatel tělocvičen Železná koule Michal „Radar“ Vrátný.

A Vávra k tomu dodává: „Ověřil jsem si, že informací je všude dost a že to je podobné právě jako s investováním. Není těžké si je posbírat. Jenže jako by západní společnosti vyhovovala masa lidí, kteří v ani jedné oblasti nejsou moc vzdělaní.“ A právě proto začal sdílet detaily o tom, co jemu zafungovalo. Třeba tím někoho inspiruje, i když nebude zrovna v Dubaji.

A on? Na své rutině, tvrdí, nic měnit nebude, jednu věc ale přidá: „Jsem v kontaktu s několika trenéry a až se vrátím do Česka, začnu pumpovat i železo. Mám z činek respekt. Někdo mi ale vtipně okomentoval na Instagramu, že v šedesáti mám před sebou zhruba deset let, kdy můžu ještě nějaké svaly vyrobit. Nechci to odkládat, zároveň nechci udělat chybu. Vím, jak důležitý je třeba strečink a vůbec to, jak se u posilování člověk hýbe. Už to ale neumím, proto se do toho pustím až po návratu s koučem.“