Finančník Radovan Vávra testuje. Elektrický koráb od BMW jezdí líp než Tesla, koupil by si ho ale?

Sjíždíme z vnějšího pražského okruhu na dálnici D1, provoz je přiměřený všednímu dopoledni. Radovan Vávra sešlápne plyn a vesmírně šedý koráb BMW iX M60 vystřelí silou více než 600 koní prudce vpřed, až se nám hlavy zaryjí do opěrek. „Tohle je ale naprosto v pořádku,“ řekne, jakoby se nechumelilo. A ono opravdu nechumelí, nebe je sice zatažené, ale nic víc, asfalt je suchý a viditelnost dobrá. Chvíli je ticho a pak pronese ultimátní soud: „Pokud bych to nechal zařídit manželku, vyhodí mě s Teslou z baráku.“

Vávra je známý propagátor elektroaut. Už řadu let mu v garáži rodinného domu v Průhonicích parkují dvě Tesly S a X, na menší popojížďky po Praze si oblíbil minivůz Honda E, na Twitteru často sdílí grafy a data naznačující, že evropský automobilový průmysl silně pokulhává nejen za Teslou, ale hlavně za čínskou elektrickou konkurencí. Loni jsme společně testovali vlajkovou loď Volkswagenu ID.4 GTX, teď po roce přišli na řadu mistři z Mnichova: „Pětkový bavorák bylo moje první pořádné auto, BMW je srdcovka,“ říká Vávra.

BMW iX je velké auto, měří bezmála pět metrů, dva metry je široké a téměř 1,7 metru vysoké, váží dvě a půl tuny. Zároveň ale na obrázcích působí podstatně mohutněji než v realitě. V té vás spíš než rozměry ohromí drobné detaily – centrální dotykový ovladač vyvedený v kombinaci recyklovaného dřeva a křišťálových prvků nebo karbonové části karoserie.

„Karbon je samozřejmě konstruktérský um, zároveň je to ale zásadní komplikace pro případné opravy a výměny po bouračkách, to už jen tak někdo nezvládne,“ upozorňuje Vávra pragmaticky.

Pro mnichovskou automobilku, jejíž tržní kapitalizace se nyní dotýká 55 miliard eur a zaostává tak za Volkswagenem i za Mercedesem, je iX mimořádně důležitý model. Firma se jím snaží dohnat elektromobilní vlak, který si vlastním přičiněním nechala ujet – už v roce 2013 přišla na trh s městským bateriovým vozem i3 a pak i s hybridním sporťákem i8. A přestože oba modely byly relativně úspěšné, firma se jim moc nevěnovala a taktovku v elektromobilním závodě dobrovolně přenechala Elonu Muskovi. iX, který stojí na nové platformě, tak má bavorské průkopníky vrátit do hry.

„Jedna věc je jasná. Je to skvělý auto. Fakt. Inženýrsky, konstrukčně, jízdními vlastnostmi je to špička. Není tomu co vytknout,“ rozplývá se Vávra, když projíždíme Říčany.

„Tesla se s tím nedá srovnat, koukej,“ načež bez zásadnějšího přibrzdění projede kanálovým výmolem v silnici, aby ukázal, jak elegantně vzduchový podvozek hltá každou nerovnost, i když jedeme na dvaadvaceti palcových pneumatikách. „I když bys to srovnal s konkurencí, tedy s EQC od Mercedesu a e-Tronem od Audi, za mě je tohle nejlepší německé elektroauto,“ dodává.

Foto: Luboš Kreč/CzechCrunch Radovan Vávra za volantem BMW iX M60

Je dobré si ale připomenout, v jakých řádech se pohybujeme – základní verze iX vyjde na dva miliony korun, testovaný nejvýkonnější model pak na 3,5 milionu. V této cenové relaci se tak nějak už očekává, že auto bude dobře jezdit, ne? „To je správná připomínka. Tady ale cítíš, že je vyladěný každý detail. Může to být subjektivní pohled, ale vnímám tu víc než jindy německou inženýrskou preciznost a smysl pro detail,“ rozpřahuje Vávra rukama.

Dobrá. Proč ale už tedy jedno neparkuje u něj doma? Zvlášť když automobilku zná a navíc méně silnou variantu iX M50 dokonce přednedávnem se sousedem projížděl.

„U Tesly mě prostě baví příběh, mám ty auta rád i přes jejich nedostatky. A pak ty baterky…,“ řekne skoro až omluvně. BMW iX M60 disponuje akumulátorem o kapacitě 111,5 kWh, proklamovaný oficiální dojezd má být přes 600 kilometrů, reálně to je ale spíš 400 kilometrů.

„To nejsou špatné hodnoty, jenže baterie disponuje maximálním napětím 400 voltů, což znamená jediné – pomalejší nabíjení. Kia i Hyundai, řádově dostupnější značky, už standardně montují auta s bateriemi s napětím 800 voltů. Chceš si koupit takhle drahé auto a vědět, že v něm nemáš tu nejlepší technologii? Zvlášť když samo BMW oznámilo, že během dvou let začne montovat osmistovky také.“

Co z toho všeho podle Vávry plyne? Pro ty, kteří auto kupují s tím, že ho budou mít na dlouho, nic. Pokud se jim BMW líbí, směle do něj, vůz to je parádní. Pro ty, kteří ho budou chtít po pár letech vyměnit, je dobré si uvědomit, že by buď měli počkat, nebo se smířit s tím, že u iX výhledově klesne cena rychleji, než by odpovídalo pořizovacím nákladům.