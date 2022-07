Škodovka v elektrozávodech zaostává a s ní celá země. Čína už nás válcuje, píše Radovan Vávra

Mladoboleslavská Škoda Auto má od 1. července nového generální ředitele Klause Zellmera. Největší českou fabriku, která spadá pod německý koncern Volkswagen, přebírá v mimořádně složité době. Podle vášnivého motoristy Radovana Vávry dokonce v nejtěžších momentech novodobé škodovácké historie. „Je to nejhorší doba pro masivní průmyslový manévr,“ píše Vávra ve svém komentáři pro CzechCrunch.

Vávra, který měl v červnu původně nastoupit do dozorčí rady polostátního podniku ČEZ, ale kvůli zdravotním komplikacím to zrušil, se nijak netají tím, že je skeptický ke směru, kterým se český autoprůmysl ubírá. Opakovaně to glosuje třeba na svém twitterovém účtu, kde ho sleduje přes 80 tisíc lidí. Coby fanoušek elektromobility a moderních technologií upozorňuje, že hlavně čínská mašinerie postupně nahradí Evropu v pozici globálního lídra ve vývoji a výrobě osobních vozů.

Právě o tom, jakým výzvám bude Klaus Zellmer čelit, co to znamená pro českou ekonomiku, jestli uspěje Volkswagen a jaká je budoucnost Evropy v nadcházející elektro revoluci, se Vávra, majitel a řidič několika Tesel a elektrické Hondy e, zamýšlí ve svém textu.

Nový generální ředitel Škody Auto přichází v nejhorší situaci české autobranže za posledních 30 let. Je to vidět na všech statistikách – hroutí se čísla výroby i prodejů a dotírá na nás dramatická technologická změna. Větší bouři si můžeme těžko představit. Mohlo by se říct, že nedostatek čipů se vyřeší, logistické trable také, snad i válka na Ukrajině. Že to jsou jen poryvy v ekonomickém cyklu. A technologie že se přece stihnou vyvinout.

Jenže k tomu, aby mohla proběhnout technologická změna, která na automobilky čeká, jsou potřeba peníze. Musí se zahodit staré továrny a postavit nové. Kde si vyráběl výfuk, nelze začít vyrábět baterku do auta. Právě na takovou změnu jsou potřeba pro laika nepředstavitelné objemy kapitálu. A když automobilky už třetí rok v řadě krvácí a je jedno, co je příčinou toho krvácení, je to nejhorší doba pro masivní průmyslový manévr.

Škodovka má navíc oproti konkurenci nevýhodu v nedostatečné podpoře od domácí politické reprezentace. Je zřejmé, že probíhá mezinárodní závod o nové investice do nových technologií. V něm nás poráží třeba Španělsko, protože Volkswagen tam nedávno oznámil obří investici do elektrifikace Seatu, ona mýtická gigafactory také nejspíš nebude v Česku. V České republice zkrátka nic moc o budoucnosti neslyšíme. Škoda má sice Enyaq, jedno hezké elektrické auto, které nám ve Wolfsburgu dovolili postavit, ale to je pro udržení značky málo.

Koncern Volkswagen, do nějž Škoda patří, se snaží být evropským lídrem v elektromobilitě a já mu držím palce, aby uspěl. Česká autobranže totiž není jen finální produkt, tedy octavie a superby, ale také obří počet subdodavatelů. Když nepřežije Škodovka, bude to smůla, problém, ostuda, ale aspoň přežijí desítky dalších menších firem, které dodávají dalším výrobcům.

Tito subdodavatelé drastickou změnu, o které je řeč, zvládnou. Když někdo vyráběl plastové díly pro reflektory, tak je bude vyrábět dál. Celý trabl z pohledu české ekonomiky a společnosti je ale jinde: Volkswagen tu svou veskrze vstřícnou a láskyplnou politikou nechal vyrůst výzkum, design, vývoj, prostě fajnové technologické obory. Pokud ale Škodovka nebude u nás svá auta i finalizovat, tyto báječné obory s vysokou přidanou hodnotou pojdou.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Radovan Vávra se svou Teslou Model S

Nejde o místa u pásu v Nošovicích, ale o místa v Česaně v Mladé Boleslavi, kde sídlí vývoj Škody Auto. O ně přijít by byla monumentální škoda. Znamenalo by to, že ve sprintu od montovny k mozkovně vykročíme opět špatným směrem a možná tu budeme vstřikovat plasty, ale určitě ne navrhovat pohonná ústrojí vozů.

Tento problém je ale širší, je celoevropský. Dvacet let jsme se pošklebovali čínským výrobcům, že oni k nám nevyváží a my jejich trhu dominujeme. Čínská vláda ale přijala strategii elektrifikace tamní autobranže a masivně ji podporuje. Oblasti, které budou autoprůmyslu v nadcházejících dekádách dominovat, tedy autonomní řízení, konektivita a elektropohon, jsou přesně ty oblasti, ve kterých je Evropa těžce pozadu a Číňané jsou před ní o parník. Na svůj masový trh nás už nikdy nepustí.

Stane se navíc to, že Čína zaplaví svými auty náš trh. Jeden příklad: nejlevnější elektroauto na zdejším trhu je model od Dacie, který se v Číně před příchodem k nám už dva roky úspěšně prodával. To je úplně obráceně, než jak to fungovalo dřív, kdy teprve to, co se dobře prodávalo v Evropě, šlo později do Asie.

Tahle doba je pryč. Evropa dostává na zadek a nejsem si jistý, že je připravená na pozici toho třetího vzadu. Speciálně v autoprůmyslu, kde byla historicky zvyklá být lídrem.