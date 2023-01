Náročné hry i software skrze stream. Že to Googlu krachlo? To pro nás moc neznamená, věří si Češi

Český startup AppOnFly se vydává cestou, na které klopýtal a nakonec i upadl samotný Google. A na níž se potká s gigantickou konkurencí v podobě značek Nvidia a Amazon. Nabízí totiž připojení k virtuálnímu stroji, jehož výkon využijete podle libosti pro práci i zábavu. Zatím je jeho služba v betaverzi, ale do konce roku by AppOnFly chtělo spustit ostrý provoz. A už teď má za sebou úspěchy – od Ameriky až po Zetor.

Váš počítač má ještě cédéčkovou (nebo disketovou!) mechaniku. Případně je to obrovská krabice, která se přehřívá při otevření jedné záložky prohlížeče. K nejnovějším hrám se na něm přiblížíte jen v okamžiku, kdy si otevřete galerii screenshotů. Video raději ani neriskujete. O náročné práci ve Photoshopu potom ani nesníte, aby to PC nevycítilo a neshořelo. V takové situaci by dávalo smysl pomýšlet na upgrade hardwaru. Ale existuje i alternativa. Připojení na virtuální stroj a streamování obsahu z něj, ať už herního, nebo pracovního.

Předchozí odstavec je samozřejmě plný nadsázky – až na poslední větu. Streaming softwaru, jehož požadavky přesahují možnosti vaší počítačové výbavy, funguje. Existují platformy Amazon Luna nebo Geforce Now, donedávna byla v provozu služba Google Stadia. Nyní se v oboru pokouší prosadit český startup AppOnFly, jenž své streamovací portfolio rozšiřuje právě herním směrem. Tedy tím, na kterém Google ztroskotal. Ale kromě hráčů cílí třeba i na náročné tvůrce videa nebo designéry, kteří projektují 3D modely.

„Projekt Stadia byl založen na tom, že jste si mohli vybrat hru z velmi omezeného seznamu. A i když jste ji měli jinde koupenou, museli jste ji kupovat znovu. To nemohlo nikdy fungovat,“ říká pro CzechCrunch Václav Svátek, zakladatel startupu a současně ředitel technologické firmy ČMIS. „Google je nejlepší v reklamě, ale ne ve všem – i přes neomezené možnosti, které mají – se jim daří. Tím chci říct, že když něco nejde Googlu, tak to pro nás vlastně moc neznamená,“ dodává s úsměvem.

Naše původní vize byla: Potřebuješ Photoshop na hodinu práce? Zaplať dva dolary a jdi na to. Ale klienti na to nebyli připravení.

Pomocí AppOnFly se přes svůj prohlížeč pomyslně připojíte ke stroji výkonným hardwarem. A následně prostě hrajete nebo pracujete, jako byste gamingové železo měli ve vlastním PC. Oproti zmiňovanému projektu od Googlu má česká služba výhodu třeba toho, že se přihlásíte na vlastní účet na Steamu a nepořizujete si hry nanovo. „Díky průzkumům s uživateli víme, jak otravná je nutnost si něco nejdříve do svého profilu nainstalovat. Když ale lidé vidí rychlost stahování 450 megabajtů za sekundu, tak jsou často příjemně překvapení a těch pár minut navíc jim nevadí,“ zmiňuje Svátek.

AppOnFly je prozatím v betaverzi, pod stromeček by tvůrci klientům rádi nadělili ostrou verzi. Nabízí různé plány předplatného, jež se liší cenou i poskytovanou výbavou. Ta přitom nemusí být nutně určená pro videohry, ačkoliv právě u nich je poptávka nejvyšší. „Pečlivě zkoumáme trh v Evropě i Spojených státech. Zatím nám výrazně lépe vychází gaming, ale některá specifická použití pro byznys, například projektování 2D a 3D modelů, mohou být také velmi zajímavá,“ uvádí zakladatel.

Výrazný rozdíl mezi oběma potenciálními aplikacemi není v použitých technologiích, ale diametrálně odlišné jsou prý požadavky trhu. „Když hodinu nepojede vaše herní mašina, tak je to nepříjemné. Kdyby ale nejel konstrukční CAD software pro dvacet inženýrů a nedej bože se ztratila firemní data, tak to znamená konec služby,“ dodává Svátek. Přitom z počátku si v AppOnFly pomýšleli právě na byznysovější uplatnění.

„Naše vize byla: ‚Potřebuješ Photoshop na hodinu práce? Zaplať dva dolary a jdi na to…‘ Ale byli jsme za potenciálními klienty moc brzy. Nebyli připraveni na měsíční, natož na denní nebo hodinové účtování,“ přibližuje Svátek. Dnes už jsou prý výrobci softwaru k podobným požadavkům o něco vstřícnější, stále však operují přinejlepším s měsíčními předplatnými. Možnost pomyslného pronájmu Photoshopu jen na chvilku tak stále není reálná.

„A my už nechceme být ti, kdo bude korporace přesvědčovat, že by to ta hodina mohla být. Ohledně her je to mnohem lepší, s vývojářskými studii je dobrá dohoda,“ vysvětluje Svátek změnu směřování AppOnFly do videoherního světa. „V něm nám zatím dobře vychází přístup dodávat co nejlepší herní stroj, ale neřešit, co na něm budou lidé hrát. To necháváme na nich a přihlašují se tak k vlastním účtům třeba na Steamu. Nicméně nevylučujeme, že připravíme předplatná, která už budou obsahovat nejpopulárnější hry. To bude na dohodě s vývojáři. Nejdřív ale chceme ukázat, co umíme,“ poodhaluje plány do budoucna.

Václav Svátek je více než zakladatel AppOnFly známější jako ředitel ČMIS, jedné z největších českých firem na poli hostingu a cloudových technologií. Což je skvělý základ pro službu, která klientům na dálku poskytuje možnosti výkonného hardwaru. Kromě značek jako Rohlík, Knihy Dobrovský nebo Pilulka spolupracuje ČMIS i se Zetorem. A právě se známým výrobcem traktorů firma prvně úspěšně prozkoumala možnost poskytnout konstruktérům a vývojářům výkonnou pracovní stanici „na dálku“, což opět ověřilo potřebu služby jako AppOnFly.

Samotné AppOnFly se navíc už v minulých měsících osvědčilo, a to rovnou ve Spojených státech, kde má od začátku pobočku. „A to trochu nečekaným způsobem. U mladší komunity hrající populární online videohru Roblox a díky rozšíření Chromebooků na školách, kde hru jinak nelze spustit,“ vysvětluje Svátek. Byznysový potenciál byl u této nepředpokládané cílové skupiny minimální, ale úspěch AppOnFly byl inspirací pro proměnu na streamovací platformu.

„Kolik je v USA dětí, které dostanou ve škole Chromebook a chtějí si na něm zahrát Roblox? Tak snad všechny někdy využily AppOnFly,“ odpovídá oklikou zakladatel na dotaz ohledně počtu uživatelů služby. „Přesná čísla se komplikovaně měří, protože my po uživatelích nechceme nic, co nezbytně nemusíme ze zákona. Například pro zřízení zkušební verze nechceme vůbec nic, zaznamenáme si jen IP adresu. Ale dá se na to jít z druhé strany: ve špičce zřizujeme jeden zkušební účet každých šest sekund a špička někdy trvá půl dne,“ naznačuje alespoň.

AppOnFly se odlehčeně označuje za trojku na trhu, kterému po pádu Google Stadia vévodí Nvidia Geforce Now a Luna od Amazonu. „Pak dlouho nic a pak jsme my,“ říká Svátek. Podle jeho slov má služba stovky tisíc aktivních uživatelů a v současnosti pracuje na jejich konverzi na platící. A to především mezi hráči, aktuálně totiž videoherní zájemci tvoří zhruba jen desetinu platících zákazníků AppOnFly. Poměr se pomalu obrací, ale stále devět z deseti klientů službu využívá pro pracovní účely. Tržby firma zatím nezveřejňuje.

Nadšence do her chce AppOnFly zlákat vícero způsoby. „Hledáme optimální nastavení pro různé trhy a typy hráčů. Chce český gamer, který tráví hraním osm hodin denně, hrát hru z cloudu? Ten si spíš koupí vlastní stroj klidně za 80 tisíc korun. Ale v jiných zemích je to pro hráče nepředstavitelná částka,“ míní Svátek. „Ale co ten český hráč po deseti letech? Chodí do práce, hraje jen občas. Ten si herní PC co dva roky kupovat nebude. V různých zemích jsou různé požadavky a na to vše se teď snažíme odpovědět,“ uzavírá.