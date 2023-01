České startupy mají nový rekord. Projekt Filuta funguje pátý měsíc a právě získal 56 milionů

Slibuje něco, co by málokterá firma odmítla. S řešením tohoto startupu prý dokážou urychlit vývoj, vylepšit procesy a najít „nejefektivnější řešení jakéhokoliv problému“. Na to vše stačí, když systém, který tu vyvíjejí, nakrmí daty. Mladý projekt si dal jméno Filuta a chytrost schovává nejen v umělé inteligenci, na které řešení stojí, ale i třeba v oboru: trh inteligentní automatizace, na kterém hodlá vyrůst, loni podle Gartneru atakoval hranici 600 miliard dolarů. Tým zakladatelů má za sebou extrémně zajímavé štace. A právě získal 56 milionů korun.

To je na firmu, která ještě nemá kompletní, trhem ověřený produkt, velmi vysoká částka. Dokonce tak, že se stala aktuálně vůbec nejvyšší poslanou do českého startupu ve fázi pre-seed, tedy ve velmi rané fázi existence mladé firmy. Tím tak Filuta ještě přeskočil nedávnou rekordní investici do startupu Talkbase.

„Vývoj našeho produktu vyžaduje deset let práce a dvěma zakladatelům by trvalo jeho dodání na trh pět let. Ve dvanácti lidech dokážeme produkt dodat výrazně dříve,“ těší se z investice šéf a spoluzakladatel Filuta AI Filip Dvořák. Za projektem stojí spolu s Martinem Douškem, který v něm působí jako technologický ředitel.

Zmíněná inteligentní automatizace je taková, která využívá umělou inteligenci. Filuta chce na tomto trhu oslnit s takzvanou kompozitní AI – ta na jednom místě kombinuje více technik umělé inteligence, aby dosáhla co nejlepších výsledků. Startup přitom takový přístup nasazuje do byznysového světa.

Říká, že systém může firmám sám vytvořit službu, která autonomně dodává optimální řešení libovolného problému ve společnosti. Specializuje se přitom na malé a středně velké podniky. Stačí prý dodat data, která Filuta analyzuje, a na jejich základě vytvoří službu, která dlouhodobě a autonomně hledá nejefektivnější řešení libovolného problému. Vývoj probíhá uvnitř sebe sama, stejně jako vývoj řešení pro zákazníky uzpůsobený na míru danému průmyslu.

Už teď Filuta pilotuje svůj byznys například pro Bohemia Interactive nebo Liftago. Do praxe převádí první výsledky výzkumu. Vlastní produkt buduje: cílem letoška je jednoduše vývoj „na všech frontách“. Vedle toho plánuje zpřístupnit produkt třetím stranám, které dokáží pomoci se zachycením klíčových výstupů z vědecké oblasti.

„Filuta AI nás zaujal již ve chvíli, kdy jsme se o něm poprvé dozvěděli,“ říká Marek Moravec, řídící partner Nation 1, jednoho z investorů. Vysvětluje, že ve fondu oceňují i zaměření na malé a střední firmy. „Čímž AI zpřístupní zase o něco většímu spektru klientů. Důvěru v projekt nám pak potvrzují také profesní zkušenosti obou zakladatelů, takže jsme se rozhodli podpořit je už v pre-seedovém kole,“ komentuje.

Kromě Nation 1 se k rekordní investici pre-seedového kola v Česku přidal SPM Invest, investiční vehikl Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla, mimo jiné spoluzakladatelů herního studia Bohemia Interactive. Dále se složili Czech Founders VC, ale také program Microsoftu pro nadějné startupy nebo projekt EU Horizon pro výzkum a inovace.

Od Googlu po DARPA, od Kataru po Kolumbii

Odkazem na profesní zkušenosti obou zakladatelů Filuty Marek Moravec reaguje na velmi zajímavé úspěchy z oblasti výzkumu a podnikání doma i za oceánem. Filip Dvořák v minulosti pracoval jako výzkumník a vývojář pro Google či Microsoft. Podílel se na řadě startupů zaměřených na umělou inteligenci v San Francisco Bay Area.

Poslední z nich, Oqton, ve kterém vedl vývoj umělé inteligence, odkoupila společnost 3D Systems za víc než čtyři miliardy korun. Na základě jím vyvinuté technologie je mimo jiné optimalizována těžba fosilních paliv ve vrtech od Kataru až po Kolumbii.

Dvořák kromě toho získal dva doktoráty na Karlově univerzitě, vedl výzkum a učil na univerzitě v Torontu, stal se prvním Čechem na výzkumné pozici v kalifornském Palo Alto Research Center. Tam se věnoval projektům zaměřeným na bezpečnost pod americkou vládní agenturou ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty DARPA. A ještě před tím vším třeba reprezentoval Česko ve strategické hře Starcraft.

Martin Dvořák, CEO a spoluzakladatel projektu Filuta

Teď říká, že je rád, že si pro centrálu Filuty s Douškem vybrali Česko a české investory. „Jsme totiž země s úžasným podhoubím, kde se setkává kreativita a individualita s precizností a kvalitou. Často navíc tuzemské nápady a startupy předčí San Francisco, a proto zde chceme působit dlouhodobě. Proto věřím, že nám naši investoři díky svým zkušenostem na místní scéně pomohou nejen finančně,“ uvádí.

Popisuje, že zájem ze strany investorů přesahoval velikost pre-seed kola. „To jsme však více nerozšiřovali a zvolili strategické partnerství, kdy nám know-how investorů pomůže v růstu a rozvoji,“ věří a hovoří o nabírání inženýrských rolí a dalším rozvoji.

Společnost se kromě byznysového světa zaměřuje obecněji na výzkum umělé inteligence a její použití v budoucnosti. „Na výzkumu s námi spolupracují vědecké kapacity v oblasti AI z celého světa. Naším cílem je dosáhnout produktizace akademické technologie, konkrétně vědecké disciplíny označované jako automatické učení ze symbolických a kauzálních modelů,“ popisuje Doušek.

Spolupráce s byznysy, která už probíhá, zajišťuje rychlejší a levnější řešení, dodává. „Třeba s cloudovou restaurací MyFoodPlace, kde vyšší efektivita zrychluje přípravu a doručení objednávek a snižuje spotřebu pohonných hmot. Dokážeme také optimalizovat dopravní prostupnost. Například pokud by Filutu využívaly logistické modely v LA jen na úrovni několika málo procent, ušetřili bychom každému až tři minuty času na cestách denně. Etičnost podnikání a zvýšení obecného povědomí o možnostech umělé inteligence je totiž pro nás zcela zásadní,“ říká.