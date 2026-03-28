Národní galerie slaví 230 let. V nových expozicích ukazuje Picassa i mladé umělce z UMPRUM
Ve Veletržním paláci startuje jarní sezona NGP. Nabídne průřez sbírkami i aktuální mladou tvorbu reflektující dnešní společenská témata.
Národní galerie Praha zahajuje jarní sezonu a nabízí hned několik důvodů, proč se o víkendu zastavit ve Veletržním paláci. V pátek 27. března uvedla totiž několik výstav, které propojují připomínku 230 let existence instituce s aktuální tvorbou nastupující generace a nabízejí tak průřez historií i současností umění na jednom místě.
Hlavním bodem programu je projekt NGP 230 let, který mapuje vývoj galerie od roku 1796 do dneška prostřednictvím zhruba sedmdesáti děl a archivních materiálů. Výstava ukazuje proměnu sbírek i samotné instituce v čase a představuje práce autorů jako František Kupka, Pablo Picasso nebo Toyen. Součástí programu je také připomínka mezinárodního úspěchu Jiřího Koláře z konce 60. let a trojice tematických grafických kabinetů.
Současnost pak reprezentuje Bienále UMPRUM s podtitulem Generace Z, které představuje tvorbu pětadvaceti autorů narozených mezi lety 1994 a 2004. Ti ve svých pracích reflektují témata identity, digitálního prostředí nebo globálních krizí. Výstava tak doplňuje historickou linku o pohled nejmladší generace a ukazuje, jakým směrem se současné umění vyvíjí. Výstava zároveň vznikla i ve spolupráci UMPRUM s českou firmou OAKCENT, která podporuje práci studentů s materiály a technologiemi z praxe.