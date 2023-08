Elon Musk zřejmě sází na svůj takzvaný mroží chvat, ale nechal se slyšet, že už i trénuje – a dokonce si činky nosí do práce, protože jinak na to nemá čas. V kalendáři Marka Zuckerberga naopak svítí přesné časy, kdy má sparringy v jiu-jitsu, někdy dokonce s elitními bojovníky z UFC. Zásadní otázkou ale zůstává, jestli oba technologičtí mohykáni skutečně vlezou do klece a své žabomyší spory si vyříkají jako chlapi. Náznak, že to může být pravda, přišel dnes.

O možném souboji ve smíšeném bojovém umění (MMA) mezi Elonem Muskem a Markem Zuckerbergem se mluví od konce června, kdy si oba šéfové velkých technologických firem vyměnili pár rychlých zpráv s tím, že k zápasu dojde. To stačilo k tomu, aby se o střetu v kleci začalo mluvit úplně všude. Pochopitelně si toho všimla sociální média, vedle nich se k tomu ale začaly vyjadřovat i skutečné hvězdy bojových sportů.

Zatímco Michael Chandler, který zápasí v lehké váze v organizaci UFC, věří spíš Zuckerbergovi, protože má se zápasením zkušenosti, Colby Covington, jenž ve stejné firmě bojuje ve váze velterové, dává větší šance Muskovi, jelikož je větší a má takzvanou knockout power, tedy předpoklad, že by šéfa Mety dokázal porazit jednou, dobře trefenou ránou. Zájem o tento ostře sledovaný zápas projevil i šéf UFC Dana White, podle kterého souboj dostává „kontury“.

Zuckerbergovi mimo jiné nahrává do karet i fakt, že si prošel tréninky se světovými šampiony, konkrétně Alexem Volkanovskim a Israelem Adesanyou. Musk si ale oproti tomu nosí vybavení do práce, přesněji řečeno činky, takže svým způsobem trénuje častěji. Mnohem více by mu ale nejspíš prospělo, kdyby si zajistil cvičné souboje se špičkovými zápasníky, pomocnou ruku mu nabídl i legendární Georges St-Pierre – a Musk ji měl přijmout.

Ať už tréninky probíhají, nebo ne, zatím nepadlo definitivní rozhodnutí, zda k souboji dojde. Musk ovšem teď na Twitter, respektive X, jak se platforma nově jmenuje, napsal, že bude vysílán právě na něm, přičemž veškeré výdělky poputují charitativním organizacím se zaměřením na veterány. Bližší informace ale neuváděl, tudíž může jít o jeden z dalších Muskových výstřelů, kterými Twitter (pardon, X) často zásobuje.

Zuckerberg oproti tomu před svými zaměstnanci řekl, že neočekává, že k souboji v kleci doopravdy dojde. „Nevím. Nemám k tomu žádné oficiální informace. Rád bych někdy zápasil v MMA, ale nečekám, že to bude zrovna tohle. Nejsem si jistý, jestli se to podaří, ale prostě si myslím, že je to celkově skvělý sport,“ měl říct na mítinku v Metě.