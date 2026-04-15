Nasadit AI je hračka, ale uřídit ji? Peklo, hlásí český startup, který na to získal desítky milionů
Liberecké Pointee řeší řízení AI agentů ve firmách, na vývoji přitom spolupracuje s Microsoftem přímo v San Franciscu.
Nasadit jednoho AI agenta, který zpracovává faktury nebo třídí e-maily, je dnes snadné. Problém však nastává v momentě, kdy se z jednoho pomocníka stanou desítky až stovky – firmy pak často ztrácejí přehled o tom, co který agent dělá, zda funguje správně a kolik jeho provoz reálně stojí. „Přejít od jednoho AI agenta ke stovkám je jako přejít od jednoho zaměstnance k celé firmě. Potřebujete management,“ komentuje Jan Strnad, spoluzakladatel startupu Pointee, který na tento problém reaguje, a zaujal také investory.
Pointee staví platformu, kde lze řídit lidi i AI agenty na jednom místě s kompletním přehledem o procesech. Staví přitom na takzvaných Guardian Agents, tedy umělé inteligenci, která dohlíží na ostatní agenty. Pokud některý začne chybovat, nečekaně navyšovat náklady nebo představovat bezpečnostní riziko, systém ho automaticky izoluje nebo upozorní tým. Startup stojí za vývojem patentované technologie pro orchestraci agentů na základě real-time telemetrie a jejich zdrojového kódu, na samotném vývoji spolupracuje také s Microsoftem přímo v San Franciscu.
Na další rozvoj řešení nyní Pointee získalo v takzvaném seed kole 1,4 milionu dolarů (30 milionů korun). Investici vedl český fond Tensor Ventures, ke kterému se přidal Seed Starter České i Slovenské spořitelny. Peníze startupu poslouží k expanzi, na rozvoj platformy i posílení obchodního týmu. Podobně velkou investici již Pointee získalo v roce 2022, kdy zakladatelé Ivo Knejp, Jan Strnad a Martin Vitouš mluvili o tom, že rutinní práci by měly vykonávat stroje a lidé se díky tomu mohou soustředit na kreativní práci.