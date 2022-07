Nastává čas pravdy. Bezhlavý růst už mladým vyzyvatelům bank nestačí, musí začít vydělávat

Nejprve to bylo buď, anebo. Když před lety vznikaly první ambiciózní finančně-technologické startupy, mluvilo se o tom, že jdou rovnou konkurovat bankám, které později nahradí. Finanční domy s tradicí mnoha dekád však zatím nájezdu mladých firem odolávají, zatímco dravé startupy mnohdy bojují s tím, jak začít konečně vydělávat. V době ekonomické konjunktury ztráty zase tolik nevadily, teď se ale situace začíná obracet.

Důkazem byla i jedna z největších konferencí o financích, která se před pár týdny konala v nizozemském Amsterdamu. Reportáž z místa činu pro CzechCrunch sepsal Michal Skalický, který se dnes ve skupině Partners podílí na stavbě nové Partners Banky. I ta chce být vyzyvatelem tradičních bank, a pokud vše klapne, spustit by se měla již letos. A o čem se tedy v Amsterdamu hovořilo a jaké trendy teď letí mezi finančními technologiemi?

Finanční udržitelnost a profitabilita

Poprvé za velmi dlouho dobu se na řadu pódií dostalo téma, které dříve nemělo na konferencích o financích téměř žádné místo. Profitabilita se totiž stala novým zaklínadlem a bryskně nahradila nekonečný a bezhlavý růst na úkor hlubokých ztrát. Pompézní ukázky nově dobytých teritorií, exponenciální růst počtu klientů a výše obratu, letící vzhůru při nejhorším o desítky procent, byly ty tam.

Poznat se to dalo podle toho, že některé ztrátové podniky už nyní oplakávaly vysychání peněžních zdrojů a zhoršený přístup ke kapitálu. Na druhé straně pak mohli zvesela důležitost ziskovosti zdůrazňovat ti, kteří jí už dosáhli. Množné číslo je zde spíše v uvozovkách, protože ziskových nových bank byste napočítali na prstech jedné ruky nešikovného tesaře.

Foto: Starling Bank Anne Bodenová, zakladatelka a šéfka Starling Bank

Prakticky tak mohla se ziskem zazářit pouze Anne Bodenová ze Starling Bank, která si komentář k hospodářským výsledkům její firmy logicky nemohla nechat ujít. Karta se totiž očividně otočila a ti konzervativní a pragmaticky smýšlející „podivíni“ typu Anne, kteří od začátku usilovali o udržitelný (čtěte ziskový) podnik, mají těžce navrch.

Zvláště pak nad borci, kteří rostou až do nebes, ale jejich firma pálí peníze v obrovském tempu a dostávají se teď často do svízelných situací. I proto jsme se rozhodli i my naši Partners Banku budovat udržitelně, a to nejen kvůli regulaci, ale protože věřím, že také vyzyvatelské banky musí být ziskové.

Moderní technologie v čele s kryptoměnami a NFT

Jestli se něčemu na konferenci nedalo prakticky vyhnout, pak to byly moderní technologie, kde stejně jako v reálném světě stále rezonují kryptoměny, které jsou pomalu, ale jistě upozaďovány NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací (nezaměnitelné tokeny, které slouží například jako doklad o vlastnictví digitálních předmětů). Také zde však zacinkalo téma udržitelnosti masivního investování chamtivých nadšenců, kteří očekávají zisky ideálně v tisících procentech.

Stav na tomto poli naprosto dokonale vystihuje komentář jednoho z řečníků, který uváděl, že nedávný krach stablecoinu TerraUSD a celého kryptoprojektu Terra je součástí objevného cyklu, kdy je kolaps a cena za něj jednoduše nezbytným nákladem za průzkum technologií budoucnosti.

Na tuto vcelku drsnou myšlenku vtipně navázal Tycho Onnash, spoluzakladatel startupu Zest Protocol, který vyvíjí platformu pro financování založené na blockchainu a bitcoinu: „Nezbývá než souhlasit, ale 50 miliard dolarů je přeci jen možná až příliš.“ O zhruba tolik totiž přišli investoři do projektu Terra a nešlo o zdaleka jediný krach, který kryptosvět v posledních týdnech potkal.

Nezbývá než shrnout, že pokud chcete být u toho, když se rodí nová technologie (a případně na tom něco vydělat), vždy si musíte rozmyslet, jestli chcete, aby vás to stálo většinu, nebo rovnou veškeré vaše životní úspory, když se to náhodou nepovede. Ostatně nejen fyzické osoby jsou lákány do světa kryptoměn, jak ukázal spoluzakladatel společnosti Stripe John Collison.

V úvodu rozhovoru nejprve prezident Stripu uvedl, že je značně kryptoskeptický. Pár minut poté udělal prudkou otočku přes ruční brzdu a s velkou slávou oznámil nový produkt, který jeho společnost před pár měsíci spustila. Ano, hádáte správně, jde o kryptoměnové platby.

Udržitelnost pak zvláště platí u NFT, o nichž se na konferenci mluvilo častěji a hlasitěji než o kryptoměnách. Zde je totiž evidentní stejný proces hledání sama sebe podobně, jako tomu bylo – a stále je – u kryptoměn. Nejčastějším závěrem bylo, že se NFT pomalu etabluje a pozitivně prosazuje všude tam, kde je potřeba ověřit pravost, například lístky na koncerty nebo předměty v počítačových hrách.

Hry byly prezentovány jako místo, kde se NFT chytá nejlépe, což řečníci zdůvodňovali tím, že zde už po vlastnění předmětů byla dávno poptávka a nová technologie pouze posouvá možnosti, jak s těmito předměty obchodovat. I tady je třeba myslet na udržitelnost a sledovat, zda model dané aplikace nebo hry může vůbec dlouhodobě fungovat.

Kam to tedy všechno spěje?

Konference ukázala, že nově budou v trendu ty z bank, které ukážou zisk, a nikoliv pouze ty, které deklarují do stropu rostoucí počty klientů spolu s obří ztrátou. Svět kryptoměn je již nedílnou součástí finančního světa a je třeba s nimi tak pracovat. Přestože i nadále budou přinášet velké finanční oběti, přivedou také nové a zajímavé technologie. Pohybovat se v nich s rozumem je tak stále nejlepší prevencí proti příliš velkým ztrátám.

přebírá žezlo pozornosti od kryptoměn, na jejichž základu tento fenomén vyrostl. Technologie nezaměnitelných tokenů si stále hledá své komerční a široce používané využití, ale již nyní je schopen nabízet více než jen vlastnictví digitálního obrázku. Nakonec opět nezbývá než jen dění nadále sledovat a případně podpořit pár korunami svého favorita, a to jak pro zábavu, nebo kvůli sympatiím k dané technologii.