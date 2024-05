Nastoupil v roce 1995 a pomohl z Avastu vybudovat globální firmu. Teď dlouholetý šéf Ondřej Vlček odchází

Uložit 0

Kyberbezpečnostní společnost Gen, která vznikla spojením české antivirové jedničky Avast s americkým NortonLifeLock, přijde o svého ikonického prezidenta – firmu opouští Ondřej Vlček, jeden z matadorů oboru a muž, který měl po boku zakladatelů Eduarda Kučery a Pavla Baudiše zásadní vliv na to, že se Avast stal globálním lídrem.

„Když jsem začínal v Avastu, byl to v roce 1995 jen sedmičlenný projekt, který seděl v komunistickém paneláku na okraji Prahy. Byla to pro mě ale víc než práce, byl to místo, kde se střetávaly sny a ambice. V tehdejších raných časech, kdy se internet teprve rozjížděl jako všední záležitost, jsme věděli, že kybernetická bezpečnost není jen důležitá. Ale že je zásadní,“ zavzpomínal Vlček v úvodu svého příspěvku na LinkedInu, kde svůj odchod oznámil.

Vlček totiž v Avastu, který se úplně původně jmenoval Alwil a Avast bylo jméno produktu, začal pracovat ještě jako student na brigádách. Ale postupně se vypracoval a v roce 2019 stanul v čele firmy jako její CEO. Spolu se svým předchůdcem a mentorem Vincem Stecklerem byl jedním z architektů převzetí druhé výrazné české antivirové firmy, a to AVG v roce 2016, a následného vstupu na londýnskou burzu.

Po odchodu Stecklera, který v roce 2021 zemřel při autonehodě, kormidloval Vlček Avast náročným obdobím – jednak skrze covidovou pandemii, jednak Avast začal připravovat na spojení s větším konkurentem NortonLifeLock. Současně s tím byl po celou dobu i výrazným akcionářem společnosti, což mu vyneslo i místo v žebříčku magazínu Forbes nejbohatších Čechů a Češek.

„Když jsem se stal CEO v roce 2019, Avast už byl hodně výrazná společnost. Byli jsme veřejně obchodovaní, měli jsme přes 1 500 zaměstnanců a 400 milionů klientů po celém světě,“ zavzpomínal Vlček na sociální síti.

Avast byl po celou dobu mašinou na peníze, jejíž hrubý zisk před odpisy a daněmi, tedy takzvaná EBITDA, se pohyboval kolem 50 procent. A to zůstalo i po spojení s americkým Nortonem před dvěma lety – za první kvartál roku 2024 společnost Gen Digital, jak zní její jméno, měla tržby 967 milionů dolarů (v aktuálním kurzu přes 22 miliard korun) a zisk 569 milionů dolarů (přes 13 miliard korun).

Ondřej Vlček, který ve spojené společnosti už nebyl CEO, ale prezidentem, se nicméně v posledních letech hodně věnoval svým charitativním aktivitám, s manželkou Kateřinou totiž budují v Praze centrum paliativní péče pro dětské pacienty, na které vyčlenili několik miliard ze svého majetku.

„Dnes je moje srdce plné vděku a nadšení. Zatímco jednu kapitolu končím, nervozně očekávám nové příležitosti a výzvy přede mnou. Připíjím na nové začátky a pojďme znovu stavět,“ uvedl na LinkedInu.