Nástupce Avastu přichází o další zvučné jméno, po Ondřeji Vlčkovi končí v Genu i Michal Pěchouček

Michal Pěchouček odchází z Avastu/Genu, kde pět let působil jako technický ředitel

Michal Pěchouček je jedním z největších českých expertů na umělou inteligenci. Jako profesor ČVUT vede tamní centrum jejího rozvoje, má ale zvučné jméno i v byznysu, kde byl známý jako technický ředitel antivirové společnosti Gen Digital, která vznikla spojením české antivirové jedničky Avastu a americké konkurence NortonLifeLock. Nyní však Pěchouček oznámil konec. Necelý měsíc poté, co se s Avastem rozloučil také dlouholetý ředitel Ondřej Vlček.

Pěchouček strávil v pozici technického ředitele Avastu a později Gen Digital pět let. „Tehdy jsem dostal jedinečnou příležitost vnést umělou inteligenci do systémů kybernetické bezpečnosti a pomoci jim stát se oceňovanými a nejlepšími v oboru,“ zavzpomínal Pěchouček na LinkedInu, když oznámil odchod ze své pozice. Expert na umělou inteligenci je mimo jiné také úspěšným startupistou. Dva AI startupy, které spoluzakládal, šly do rukou mezinárodních gigantů. Projekt Cognitive Security zabývající se použitím AI v síťové bezpečnosti koupilo Cisco a firma Blindspot Solutions putovala ke kanadsko-české Adastře.

„To vše bylo možné díky tomu, že jsem měl možnost pracovat s těmi nejtalentovanějšími lidmi. Jako tým jsme dosáhli úspěchu díky tvrdé práci, technologickým inovacím, netradičnímu myšlení, integracím umělé inteligence do kybernetické bezpečnosti, ale hlavně díky našemu závazku ke kybernetické bezpečnosti spotřebitelů,“ uvedl na LinkedInu Pěchouček.

Právě z pozice na průsečíku vědy, byznysu a startupového ekosystému o umělé inteligenci Pěchouček pravidelně přednáší a upozorňuje na její příležitosti i hrozby. V květnu o AI mluvil i v živé verzi našeho podcastu Crunch Live, který se ze studia přesunul do Centra architektury a městského plánování. „Je to specifický vhled a jsem za něj rád. Sice jsem se třeba nedostal tak daleko ve vědě, ale umím řešit problémy na hranici mezi akademickým pohledem a aplikací umělé inteligence. Chci být tam, kde umělá inteligence pomáhá lidem, ale kde je také chrání před negativními důsledky svého rozvoje,“ řekl v podcastu Crunch Live.

V květnu odchod oznámil i Ondřej Vlček, který v Avastu působil od roku 1995, kdy začínal jako brigádník a nakonec společnosti řídil až do jejího spojení s americkou kyberbezpečnostní konkurencí NortonLifeLock. Měl také spolu se zakladateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem zásadní vliv na to, že se Avast stal globálním lídrem.

„Když jsem se stal CEO v roce 2019, Avast už byl hodně výrazná společnost. Byli jsme veřejně obchodovaní, měli jsme přes 1 500 zaměstnanců a 400 milionů klientů po celém světě,“ zavzpomínal Vlček na sociální síti.

Avast byl po celou dobu mašinou na peníze, jejíž hrubý zisk před odpisy a daněmi, tedy takzvaná EBITDA, se pohyboval kolem 50 procent. Platilo to i po spojení s americkým Nortonem před dvěma roky – za první kvartál roku 2024 měla společnost Gen Digital tržby 967 milionů dolarů (v aktuálním kurzu přes 22 miliard korun) a zisk 569 milionů dolarů (přes 13 miliard korun).