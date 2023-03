Končí čtyřletá výprava investiční skupiny Natland do světa online módy. Její majoritní vlastník a výkonný ředitel Tomáš Raška oznámil, že prodala svůj menšinový podíl ve skupině Digital People slovenské společnosti Across e-commerce. Ta už od Natlandu před rokem odkoupila za stovky milionů majoritní podíl a teď přikoupila i zbytek skupiny, do níž spadají módní e-shopy Zoot, Bibloo, Different a Urbanstore. Po dokončení jejího stoprocentního prodeje skupinu opouští také dosavadní šéf a minoritní akcionář Milan Polák. Transakci ještě musí posvětit antimonopolní úřad.

První transakce mezi Natlandem a slovenskou skupinou Across Private Investments, do níž patří i Across e-commerce, proběhla loni v lednu. Tehdy Slováci získali ve společnosti Digital People podíl ve výši 50,01 procenta, za který zaplatili řádově střední stovky milionů korun. Teď přikoupili i zbylých 49,99 procenta. Podle odhadů CzechCrunche šlo tentokrát o transakci v řádech nižších stovek milionů korun. Sám Tomáš Raška předloni v listopadu uváděl, že si čtveřici módních e-shopů cení na vyšší stovky milionů korun.

Teď jeho dobrodružství v online módě definitivně končí. Do Zootu Natland vstupoval v roce 2019, kdy velké finanční problémy dohnaly e-shop až na pokraj bankrotu. Raškova investiční skupina tehdy poskytla financování v průběhu reorganizace a pomohla s restrukturalizací firmy. Jakmile se Zoot ozdravil, Natland ho majetkově převzal a pomocí několika akvizic vytvořil větší skupinu módních e-shopů. Nejprve do nich přibral e-shop Different, který založili Milan a Simona Polákovi.

Milan Polák převzal řízení také v případě Zootu. A když Natland akvíroval rovněž společnost Digital People, jejíž součástí byly e-shopy Urbanstore a Bibloo, stal se Polák jejím minoritním akcionářem. Na přelomu let 2021 a 2022 pak Natland vyjednal příchod strategického partnera Across e-commerce, který postupně převzal ve skupině e-shopů exekutivní roli a nyní je již stoprocentním akcionářem. Slovenští investoři se dlouhodobě angažují nejen v oblasti e-commerce, ale také v turismu, hotelnictví, zdravotnictví či realitách. V Česku zároveň zastupují značky jako Gap, Under Armour nebo Sam 73.

Čtveřice módních e-shopů aktuálně působí v osmi evropských zemích. V loňském roce mělo Zoot, Bibloo, Different a Urbanstore navštívit měsíčně 7,5 milionu zákazníků, kteří celkem uskutečnili 1 357 000 objednávek. Jelikož se průměrná hodnota objednávky podle Natlandu pohybovala kolem 1 400 korun, celkové tržby skupiny Digital People se v loňském roce pravděpodobně vyšplhaly zhruba na 1,9 miliardy korun. Oficiální čísla zatím firma neprozradila. V účetní závěrce za rok 2020 uvádí tržby 646 milionů korun při čisté ztrátě přesahující 31 milionů.

Natland sice opustil online módu, ale nadále mu patří pětina kožešnické značky Kara, kterou v posledních letech taktéž zachraňoval. Do problémů se dostala poté, co ji od Zdeňka Rintha koupil Michal Mička. Jeho byznysové plány spojené i se značkou Pietro Filipi ale nakonec ztroskotaly a skončily se stamilionovými dluhy. Natland firmu zachránil, ozdravil a od loňska v ní drží 80 procent opět Zdeněk Rinth.