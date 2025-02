Naučili nás mučit lidi, stavět domy bez toalety a cheatovat. Teď kultovní The Sims slaví 25 let

Uložit 0

Hráli jste The Sims? Nejspíš jo, však je to jedna z nejúspěšnějších herních značek vůbec. Ten úplně první díl vyšel přesně před čtvrt stoletím. Čtvrtého února roku 2000 jste se mohli poprvé ponořit do života virtuálních simíků… anebo hru absolutně zneužít a nebohé postavičky v ní strašlivě trápit. Do které skupiny jste patřili?

Hrdiny spousty her jsou všelijací kouzelníci, kosmonauti, superhrdinové a kdovíco ještě. Postavičky v The Sims byly (většinou) obyčejnými lidmi. Tedy simíky. Bydleli, jedli, chodili do práce, navazovali společenské vztahy… Když The Sims v roce 2000 vyšli, uchvátili svět svou simulací života.

A pro spoustu lidí jí The Sims opravdu byli! Většina hráčů – a hráček, protože The Sims patří mezi tituly, které se mohou pyšnit nadpolovičním zastoupením žen mezi svými příznivci – si své simíky piplala, stoupala po kariérním žebříčku, pořizovala jim lepší a větší domy s luxusnějším vybavením… Ne tak autor tohoto textu.

Veškerý ten kreativní a ve své době přelomový potenciál vysoce originální hry byl tehdy pro pubertálního hráče zcela zbytečný. To ale neznamená, že by The Sims nebyli zdrojem velké zábavy. Však se sami přiznejte.

Nikdy jste nepostavili psychopatický dům v podobě gigantického spirálovitého bludiště, aby váš simík nestíhal ranní cestu do práce a frustrovaný běhal sem a tam?

Nikdy jste si nenacheatovali bambiliony peněz, abyste postavili dům snů, který jste pak proměnili v dům hrůzy bez jediné toalety?

Nikdy jste nepostavili svým virtuálním kamarádům bazén, ze kterého jste pak odstranili všechny schůdky a cestu ven?

Kdo říká, že ne, ten takhle simíky jistě trápí dodnes. Protože značka The Sims, která teď slaví čtvrt století, stále žije. Po jedničce následovala hned tři pokračování a před pár lety se vydavatelé z Electronic Arts pyšnili překonáním 200 milionů prodaných kopií všech čtyř dílů The Sims. To je velmi úctyhodné číslo, ale realita je ještě úspěšnější.

The Sims totiž vydělávají nejen díky základním hrám. Už první díl byl nejprodávanější hrou v USA – a navíc dostal sedm rozšíření, díky kterým jste mohli vyrazit třeba na dovolenou nebo do hry přidat zvířecí mazlíčky. A i když The Sims 4 vyšli už před jedenácti lety, vývojáři ze studia Maxis do nich neustále ládují nový a nový obsah. Balíčků s extra zábavou pro čtvrtý díl vyšly už tři desítky, naposledy loni na podzim.

The Sims jsou prostě kult. A jako každý správný kult i simíci mají svého guru. Jmenuje se Will Wright a je to americký herní vývojář, který v roce 1987 spoluzaložil zmiňované studio Maxis. Že je vám to jméno povědomé? Jak by také ne, vždyť kromě The Sims jsou to autoři další slavné videoherní série – stavitelské strategie SimCity.

Také té vděčí The Sims za svůj zrod. Wright totiž přišel při požáru začátkem devadesátek o domov a následná zkušenost mu přinesla inspiraci pro hru v duchu SimCity – ve které byste však nestavěli celé město, ale pouze svůj dům. Z toho nápadu se zakrátko stala nejen stavba domu, ale výstavba celého virtuálního života.

Někdo by určitě mohl v příběhu, ve kterém ničivý živel ovlivnil Wrightův život a vedl k tvorbě jedné z nejúspěšnějších herních sérií všech dob, najít filozofičtější přesah. Ale to by musel být někdo, kdo v The Sims před pětadvaceti lety nestavěl pekelné domy bez toalet.