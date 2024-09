Návod, jak neřídit startup: V MoviePassu prodělávali a klientům měnili hesla, aby nerušili předplatné

Uložit 0

V roce 2012, rok po svém spuštění, se služba MoviePass ocitla ve výběru nejzajímavějších inovací známého serveru Business Insider. Slibovala totiž předplatné na vstupy do kina, což bylo ojedinělé. Jak už to tak ale se startupy bývá, trochu se trápila a hledala si cestu, než přišel v roce 2016 nový šéf a o rok později i nový majitel. A ti ji vystřelili vzhůru k milionům uživatelů, akorát si na pomoc vzali hodně pochybné praktiky – které teď rozplétají americké soudy, na něž se obrátili poškození klienti i oklamaní investoři.

Mitch Lowe startupu, který původně vznikl v roce 2011, začal pomáhat před deseti lety. Nejdřív jako poradce z titulu veterána filmařského byznysu – prošel Netflixem, stál v čele kdysi úspěšné sítě videopůjčoven Redbox, měl ale zkušenosti i z McDonald’s. Když si zakladatel MoviePassu Stacy Spikes po roce 2015 nevěděl se svou firmou, do níž peníze vložily skupiny jako AOL Ventures nebo Lambert Media, rady a její výkony zůstávaly za očekáváním, předal šéfovské žezlo Lowemu.

Firma do té doby operovala ve střídmém režimu a neslibovala modré z nebe: nabízela několik kategorií předplatného a ta nejvyšší, která skýtala možnost neomezených návštěv kin včetně 3D projekcí, stála sto dolarů. Jenže se jí nedařilo získat víc než pár desítek tisíc uživatelů, protože to jednak cenově nebylo zase takové terno, jednak provozovatelé kin měli ke službě řadu výhrad a nespolupracovali s ní zrovna nadšeně.

Mitch Lowe nastoupil v létě 2016, ale ty opravdové změny začal představovat až na podzim 2017, kdy se změnila i majetková struktura MoviePassu – majoritním vlastníkem startupu se stala veřejně obchodovaná společnost Helios and Matheson. Právě její šéf Ted Farnsworth spolu s Lowem naordinovali velmi ambiciózní marketingovou kúru: přišli s měsíčním předplatným 9,95 dolaru (v tehdejším kurzu zhruba 240 korun) za neomezené návštěvy kina, respektive jeden vstup denně.

Reakce zájemců na sebe nenechala dlouho čekat a během roku a půl předplatitelský kmen vyrostl na tři miliony zákazníků. Jenže spolu s tím se začaly hromadit problémy, neboť jejich byznysový model byl totálně prodělečný. Farnsworth s Lowem v rozhovorech tvrdili, že sice vstupy do kin pro uživatele musí dotovat (měsíční předplatné na MoviePassu stálo stejně jako jeden průměrný lístek do amerického kina), ale když budou mít desítky milionů předplatitelů, budou na nich vydělávat cílenou reklamou, jako to dělají technologičtí obři typu Google nebo Facebook.

„Nechápou nás,“ odpověděl Lowe na jednom z mítinků s analytiky z Wall Street na výtku, že přibývá kritiků, kteří se pozastavují nad tím, zda lze opravdu MoviePass překlopit do ziskového módu. A přestože na veřejnosti on i Farnsworth tvrdili, jak je všechno skvělé, jak přibývá zákazníků a jak se zlepšuje kondice firmy, skutečnost byla opačná. Dluhy se hromadily, v polovině roku 2018 dosáhla ztráta 45 milionů dolarů.

A tak šéfové potichu začali službu oklešťovat a pohrávat si se svými klienty. Lowe například přikázal podřízeným, že mají u předplatitelů, kteří by mohli chtít své předplatné zrušit, upravit jejich přístupová hesla. To aby se nedostali do svých účtů, kde by se mohli ze služby odhlásit. Nebo přestali novým zájemcům nabízet neomezené vstupy do kin a nahradili je neomezeným poslechem rádia. Začali také zařezávat neomezené vstupy pro stávající klienty, zkoušeli zdražovat…

Do toho ovšem neustále ujišťovali investory – mateřská společnost Helios and Matheson se obchodovala na burze –, že mají vše pod kontrolou. Dokonce podnikli několik akvizic, ačkoli například na pozadí horečně sháněli peníze a chystali třeba dluhopisovou emisi za více než miliardu dolarů.

Foto: Depositphotos MoviePass sliboval i vstupy na 3D projekce

Příběh nakonec explodoval na konci roku 2018, kdy Mitch Lowe oznámil, že pro MoviePass nedokázal zajistit dostatečné financování a že služba musí skončit. Tehdy už její předplatitelský kmen čítal jen zlomek z tří milionů, takže se dá říct, že stejně rychle, jako narostla, tak i splaskla. Jenže po cestě řada lidí přišla o peníze, a tak se na Lowea, Farnswortha a ještě jejich blízkého spolupracovníka Khalida Ituma začaly snášet hromadné žaloby – jednak od zákazníků, kteří se cítili podvedeni, jednak od investorů a držitelů akcií, kteří se cítili taktéž napálení.

Nyní, pět let od chvíle, kdy MoviePass zbankrotoval, Mitch Lowe přiznal, že to byl jeden velký podvod. Nebo přesněji, že nasazení předplatitelského tarifu za 9,95 dolaru byl jen trik, jak rychle nabrat spoustu klientů, s nimiž pak bude moct mateřská firma Helios and Matheson operovat ve výročních zprávách pro investory, a bude tak uměle nafukovat vlastní hodnotu.

Lowe se k tomu doznal v rámci žaloby, kterou na něj podala americká Komise pro cenné papíry. Tím, že se přiznal, mu rázem hrozí „jen“ pět let za mřížemi (přičemž reálný trest bude jistě nižší) a pokuta ve výši několik set tisíc dolarů. Farnsworth nadále sedí ve vazbě a jeho soudní větev se rozjede až na jaře 2025.

„Mitch je dobrý muž, který se ve svém životě chce posunout dál,“ citoval magazín Hollywood Reporter Loweovy právníky. Tím, že uzavřel s prokurátorem dohodu, mu už nehrozí obžaloba v jiných linkách kauzy a Komise pro cenné papíry také snížila odhad škody, na které se podílel, a to z 300 na 25 milionů dolarů. Právě proto mu i klesl maximální možný trest na pět místo 20 let.

A MoviePass? Ten z konkurzní podstaty vykoupil zpět původní zakladatel Stacy Spikes a předloni ohlásil jeho restart, ovšem s mnohem realističtější nabídkou. Loni se pak startup zaměřil na užší propojení se světem kryptoměn, konceptem webu 3.0 a získal investici od skupiny Animoca Brands, která dříve koupila české herní studio Gamee.