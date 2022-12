Návod na práci s časem či česká space opera. Vybíráme knihy, které nás letos nejvíc zaujaly

Stalo se již tradicí, že po vzoru Billa Gatese přináší i CzechCrunch před Vánoci svůj vlastní seznam doporučených knih, které nás v uplynulém roce zaujaly nejvíce. Nejedná se přitom pouze o díla, jejichž stránky jsou ještě horké z tisku. Vybíráme z knižních titulů starých i nových, které v nás zanechaly hluboký dojem. V první části tohoto výběru nechybí knihy přinášející důležitá proroctví, zajímavé rady či strhující příběhy založené na skutečnosti i bujné fantazii svých autorů.

Jiří Svoboda, redaktor se zájmem o mediální svět, doporučuje:

Čtyři tisíce týdnů

Oliver Burkeman

Od té doby, co jsem toto veledílo přečetl, mě mnozí přátelé mají za proroka, který našel svůj nový svatý text. Ale vážně – těžko docenit, jak významný vliv na mě tato kniha měla. Číslo, které je v jejím názvu, je totiž počet týdnů, který má osmdesátiletý život. Na první pohled docela drsná statistika, díky které by si každý měl uvědomit, jak je jeho či její život konečný. Moje obvyklá reakce na toto děsivé zjištění by byla panika a snaha zvýšit tempo ve všem, co dělám. Což je ale přesně to, co Burkeman předpokládá a co také považuje za přesný opak toho, co by měl člověk dělat.

Knihu totiž určil přesně těm z nás, co stále plánují, řeší svůj time management do poslední minuty a pravděpodobně už přečetli nejednu publikaci s názvy jako Jak mít vše hotovo nebo Čtyřhodinový pracovní týden. A přesto mají pocit, že stále svůj čas neovládli. Pointa Burkemanova proroctví spočívá právě v tom, že nikdy nemůžeme mít všechno hotovo, čas ovládnout nejde a v této nekonečné snaze budeme selhávat vždy. Podotýká, že náš čas je nutně závislý na spoustě dalších lidí, a tak nejvíc oči otevírající okamžik pro mě byl, když Burkeman vysvětlil, že pokud se budeme snažit ten svůj plně ovládnout, nakonec v životě zůstaneme zcela sami.

Čtenáře vezme místy až na fatalistickou cestu, při níž je naučí akceptovat, že věci prostě trvají, že na některé životní role je třeba nemilosrdně zanevřít a že za svůj děsivě krátký život nestihneme ani zdaleka vše, co jsme si naplánovali. Až díky tomu, že si tento fakt zvědomíme, se podle Burkemana můžeme skutečně zaměřit jen na věci, na nichž nám v životě záleží.

Čtyři tisíce týdnů – Heureka/nakladatel

Ladislav Vašek, obchodní specialita a technologický nadšenec, doporučuje:

Proti Proudu

Dan Tržil

Jak vypadá dobrý a spokojený život? To ani autor sám neví, a tak si již od roku 2016 zve do stejnojmenného podcastu zajímavé hosty, aby se společně k odpovědi co nejvíce přiblížili. V knize Dan Tržil nabízí destilaci životních lekcí a myšlenek od dvaatřiceti výjimečných osobností a vyvozuje z nich jedenáct témat dobrého života. Teď si jistě říkáte „Jasně, další kniha čistě jen o inspiraci, která nakonec jen skončí v poličce, abych vypadal chytře“. Tahle ale naštěstí obsahuje i konkrétní tipy, jak svůj život reálně zlepšit. A pro mě osobně má pak ještě jednu výhodu – rozhovory s hosty si můžu místo čtení poslechnout rovnou i v podobě podcastu, třeba v autě. Textu samotného mi pak zbyde o to méně. Nebo že bych šel proti proudu (a hlavně proti sobě) a jako jednu z mála knih ji přečetl opravdu celou?

Proti Proudu – Heureka/nakladatel

Jiří Blatný, redaktor a specialita na region Severní Ameriky, doporučuje:

Impérium bolesti – Tajná historie dynastie Sacklerů

Patrick Radden Keefe

Impérium bolesti je příběh o chamtivosti, průkopnictví, filantropii i prospěchářství jedné americké rodiny. Běžný člověk si jména Sackler donedávna mohl všimnout hlavně u bran světoznámých galerií, muzeí a univerzit. Jedna z nejbohatších rodin USA byla dlouho známá právě pro své dary těmto institucím. Teprve před několika lety ovšem vyšlo najevo její spojení s americkou opioidovou krizí. Vlastní totiž jednu z největších amerických farmaceutických firem Purdue Pharma zodpovědnou za výrobu a agresivní marketing vysoce návykového léku proti bolesti OxyContin. Impérium bolesti přibližuje osudy tří generací Sacklerů a jejich vliv na dnes stále stigmatizovaný problém americké společnosti, který od roku 1999 připravil o život přes devět set tisíc lidí.

Impérium bolesti – Heureka/nakladatel

Sára Goldbergerová, redaktorka s vášní pro jídlo a Japonsko, doporučuje:

Neutěšenci

Kazuo Ishiguro

Máte rádi díla Franze Kafky a podivnost snového světa, ze kterého není cesty ven? Chybí vám během bdělého stavu pocit, že se nutně potřebujete dostat z bodu A do bodu B a vůbec se vám to nedaří, jelikož vám neustále něco nebo někdo hází klacky pod nohy? A že jste přitom nedejbože ještě zcela nevhodně oděni? Libujete si v konverzacích, které nedávají žádný smysl a sklouzávají spíše do monologů jedné ze zúčastněných stran? Pokud se vyžíváte ve všech zmíněných frustracích, z nichž by si jeden třeba mohl začít rvát vlasy a vypadat při tom jako chlapík ze známého Munchova obrazu, pak budete v knihkupectví před knihou Neutěšenci na správném místě!

Žerty stranou. Od Ishigura jsem toho přečetla spoustu a musím říct, že tenhle zprvu kritikami různorodě přijímaný počin mě letos uchvátil jako máloco. Jeho příběh je přitom zdánlivě prostý – klavírní virtuóz Ryder přijíždí do blíže neurčeného města, kde se schyluje k jeho velkolepému koncertu. Ve dnech události předcházejících by se měl setkat s různými lidmi, vystoupit na pár společenských akcích – prostě splnit povinnosti hosta jeho významu. Jenže. Chování nikoho ze zúčastněných nedává smysl, dveře, které by měly vést ven, vedou do tajuplných chodeb, cesty autem i hromadnou dopravou trvají k zbláznění dlouho a vždy se seběhne něco, kvůli čemu Ryder prakticky stojí na místě. Možná proto, že celou dobu popírá skutečnost, které nechce čelit?

Neutěšenci – Heureka/nakladatel

Michal Mančař, redaktor, který si rád hraje, doporučuje:

Mráz a hry

Jana Vybíralová a Jan Hlávka

Když vám řeknu, že v Česku vzniklo fenomenálně fantastické sci-fi dílo, podle kterého by mohla některá streamovací služba okamžitě natočit velkorozpočtový seriál, jenž bude dostávat jednu sérii (a cenu) za druhou, neuvěříte mi. Protože jste sérii Algor od Jany Vybíralové a Jana Hlávky nečetli. Ale až si její první část Mráz a hry přečtete, uvidíte to stejně. A třeba si také budete v jednu hodinu po půlnoci narychlo kupovat ebook dalšího dílu, protože jste ten předchozí přelouskali kosmickou hyperrychlostí a prostě potřebujete vědět, co se stane dál.

Mráz a hry je úvodem do vynikající space opery, která vysokou laťku s každou další knihou překonává – žádný ze čtyř dílů nemá na Databázi knih nižší hodnocení než 93 procent. Křižníky, lejzry a vesmírní mariňáci zde sice jsou, ale hrají až kdovíkolikáté housle za nejvyšší politikou, dvorními i štábními intrikami a postupně odhalovanými tajemstvími jednotlivců i lidstva. Anebo za příběhy vcelku obyčejných osob zapletených do neobyčejných událostí. Vše má strhující spád, každá dějová linka je napínavější než ta předchozí, jen to čekání na další díl by mohlo skončit.

Mráz a hry – Heureka/nakladatel

Eliška Nová, redaktorka, která miluje města i přírodu, doporučuje:

Podzemí slov aneb Výpravy pod povrch češtiny

Jakub Marek

Podzemí slov je docela útlé, přitom tak velké. Pokud vás někdy zajímalo, odkud se berou všechna ta sousloví, která vlastně ani nedávají smysl, pak vám tato kniha rozhodně nebude buřt. Dozvíte se, jak vzniklo slovo hospoda, proč se ve fotbale používá samá metafora nebo zda to myslivcům hodně myslí. Jak slibuje její podtitul, tato kniha je skutečná výprava pod povrch češtiny.