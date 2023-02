Navrhl design iPhonu, teď se Jony Ive inspiroval lampionem. Jeho klaunský nos pomůže dobré věci

Když navrhoval, jak budou vypadat nová sluchátka k iPhonu, přiznal, že se zhlédnul v helmách stormtrooperů ze Star Wars. Prostě se mu líbil jejich hladký, bílý a decentně zaoblený design. Teď se někdejší šéfdesignér Applu inspiroval znovu, nikoliv však u jedné z největších filmových ság všech dob, ale v něčem tak obyčejném, jako je lampion. Navrhl podle něj klaunský nos, pomocí kterého chce pomáhat jiným. A jeho „jablečný cit pro detail“ je z něj samozřejmě pořádně cítit.

Ačkoliv dělal dlouhé roky ve Spojených státech, je Jony Ive hrdým Britem. I to byl jeden z důvodů, proč se otec vzhledu nejslavnějších zařízení značky Apple – od počítačů Mac přes iPod až po iPhone, iPad nebo sluchátka AirPods – spojil s tradiční britskou charitativní organizací Comic Relief, aby inovoval její hlavní symbol – červený klaunský nos.

Červená připevňovací bambule, která je typickým doplňkem divadelních nebo cirkusových šašků, má pro Comic Relief důležitý význam. Symbolizuje totiž den, kdy se charitativní organizace, spoluzaložená britským scenáristou Richardem Curtisem (známým pro práci na legendárním sitcomu Mr. Bean), speciálně věnuje vybírání peněz pro potřebné.

Ve Velké Británii se během tohoto dne napříč televizními stanicemi vysílá takzvaný telethon, kdy se lidé mohou zapojit do ohlášené sbírky a přispívat na chudé a znevýhodněné. A protože v domácnostech jsou úspěšné primárně humorné pořady, červený nos byl zvolen jako symbol vtipu a zábavy. Předloni vybrali pořadatelé přes 55 milionů liber, tedy asi 1,4 miliardy korun.

Foto: Comic Relief Červený nos, který pomáhal navrhnout Jony Ive

O věhlasu iniciativy ví moc dobře i Jony Ive, jeden z nejznámějších produktových designérů, který se rozhodl, že do ní přispěje tím, co umí nejlépe – designem. Postaral se o vymyšlení nového vzhledu onoho klaunského nosu, do kterého vlil zkušenosti, které za desítky let nasbíral především v Applu, kde pracoval i po boku Steva Jobse.

Novinka, kterou lze za 2,5 libry koupit na e-shopu charity, je v první řadě skládací. Ive totiž věří, že kulatý vzhled samotného produktu není příliš skladný. A vzhledem k tomu, že pořadatelé takzvaného Red Nose Day vyzývají podporovatele, aby svůj červený nos měli vždy u sebe a nosili ho kdekoliv, kde je napadne, měl by se ideálně vejít i do těch nejmenších kapes.

Po rozložení na sebe vezme podobu jakého zakulaceného vějíře, mimo jiné vyrobeného z drtivé většiny z přírodních materiálů, typicky šetrně získaného papíru. Popis skládání a rozkládaní doplňku, který se na skutečný nos připevní pomocí drobných pacek, asi není třeba rozebírat. Jakmile se ale znovu složí, lze ho dát (dokonce) i do krabičky, která je v ceně.

„Jde o nejdramatičtější předělávku od roku 1988, kdy jsme s červeným nosem přišli,“ píšou s trochou nadsázky pořadatelé akce na svém webu. „Tento nový a zdánlivě jednoduchý červený nos byl báječně složitý malý předmět. Doufáme, že každému, kdo si ho nasadí, přinese malou chvilku radosti,“ komentuje Ive svůj nejnovější designový zářez.

Ive má ostatně dveře k netradičním návrhům dokořán otevřené. Jsou to už čtyři roky, kdy opustil brány Applu, aby se věnoval věcem, kterého ho naplňují více. Vedle laboratorně vyráběných prstenů se nicméně stále zatím moc neví, na čem Ive a jeho designové studio LoveFrom, které rozjel se svým kolegou Marcem Newsonem, pracuje.

V minulosti se proslýchalo, že bude spolupracovat s ubytovací společností Airbnb. Prosákly také zprávy o tom, jak bude pomáhat automobilce Ferrari. Jeho zapojení se skloňovalo také s v souvislostí s italskou značkou luxusních bund Moncler. A prý měl nadále blíže nespecifikovaným způsobem komunikovat i se svým dlouholetým chlebodárcem, Applem. Reálné výstupy zatím ale nejsou k vidění.