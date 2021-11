Jejich zimní bundy patří k těm nejdražším, které můžete běžně koupit. I přesto (nebo možná právě proto) má italská značka Moncler celou řadu fanoušků, pro něž je vlastnění módního kousku inspirovaného francouzským alpským městečkem Monestier-de-Clermont něco jako pomyslná trofej v šatníku. K prestiži značky nyní přispěje i bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive, který pro Moncler navrhne nový produkt. A evidentně nepůjde o jediný zářez v jeho bohatém portfoliu.

Ačkoliv se Jony Ive proslavil především svými návrhy iMacu, iPodu, iPhonu nebo iPadu, tedy jedněch z nejzásadnějších zařízení nejen v historii Applu, dlouhodobě to slavného britského designéra táhlo i do jiných sfér. Právě touha jít pracovat na nových projektech přinutila Ivea před dvěma lety, aby opustil brány kalifornské společnosti a vydal se na novou misi.

V rámci ní založil s kolegou Marcem Newsonem designové studio LoveFrom a během pár let začal spolupracovat například s ubytovací platformou Airbnb nebo italskou automobilkou Ferrari. Zároveň ohlásil, že bude s Applem i nadále spolupracovat externě. Nyní se pustí do další výzvy, kterou představuje luxusní italská značka Moncler.

Moncler, symbol italské zimní módy

Legendární průmyslový a produktový designér na virtuální konferenci magazínu Wired zmínil, že LoveFrom navázalo spolupráci se značkou Moncler, která je jedním z nejluxusnějších výrobců zimního oblečení v Evropě a zároveň si ponechává i punc streetwearové módy. Následně to potvrdil také šéf Moncleru, italský byznysmen Remo Ruffini.

Bunda značky Moncler Foto: Moncler

Stejně jako v případě Airbnb nebo Ferrari se ovšem ani v případě Moncleru neví, na čem přesně bude LoveFrom pracovat. Ví se pouze to, že tým okolo Jonyho Ivea bude navrhovat produkt. „Obě firmy mají v plánu spolupracovat na projektu založeném na vzájemném respektu mezi Ivem a Ruffinim,“ říká mluvčí designového studia pro magazín WWD.

Jak podotýká magazín Highsnobiety, nová spolupráce může vycházet z tématu udržitelnosti, což je oblast, kterou se zabývá jak Moncler, tak i LoveFrom, respektive Jony Ive. Svědčí o tom i nedávné partnerství někdejšího dvorního designéra Applu s princem Charlesem, v rámci kterého budou oba motivovat vysokoškolské studenty k návrhům pro urychlení udržitelnější budoucnosti.

Součástí spolupráce se mimo jiné stala i listina Terra Carta (ve volném překladu Charta Země), která poskytuje rámec pro inovace v oblasti životního prostředí a má být podpořena investicemi ve výši deseti miliard dolarů získanými ze soukromého sektoru. Na jejím znění i formě se podílelo právě studio LoveFrom. Zazněla i během klimatického summitu v Glasgow.

Ostatně samotný Moncler v oblasti udržitelné módy dělá několik zajímavých věcí – do přespříštího roku například chce, aby až 80 % jeho ústřižků tkanin bylo recyklováno, přičemž do roku 2025 míří na to, aby 50 procent jeho výroby vycházelo z udržitelného nylonu. Do konce roku se chce také stát i uhlíkově neutrální firmou a do roku 2023 používat na všechny své procesy ryze obnovitelnou energii.

To všechno jsou parametry, které jsou dnes v kurzu a čím dál více firem se je snaží naplňovat. Moncler jako takový nicméně vznikl v mnohem „drsnějších“ dobách, kdy ekologie ještě nebyla takové rezonující téma. Příběh této italské značky se datuje k roku 1952, kdy ji založili René Ramillon a André Vincent. Pro název se inspirovali francouzským alpským městečkem Monestier-de-Clermont, který textově zkrátili.

Jony Ive, tvůrce iMacu, iPhonu nebo iPadu Foto: Apple

Od začátku se Moncler zabýval výrobou vysoce odolných bund proti zimě, což ocenili zejména horalové. V roce 1952 oblékl italskou horolezeckou expedici, která zdolala druhou nejvyšší horu světa – K2. Následně si jeho bund začaly všímat i jiné mezinárodní výpravy. V roce 1968 se Moncler stal dodavatelem oblečení pro francouzský olympijský lyžařský tým.

Postupný přerod Moncleru do částečně streetwearové módy se začal odehrávat až po roce 2010, kdy firma vstoupila na burzu a navázala atraktivní spolupráce s brandy jako Off-White návrháře a nyní kreativního ředitele pánské divize Louis Vuitton Virgila Abloha. Loni navíc firma koupila za více než miliardu eur ikonu pouliční módy, značku Stone Island.

Na Apple se nedá zapomenout

Jonyho Ivea tak v dohledné době čekají nové výzvy, ani ty ale nepřebijí vztah, který si nadále uchovává se svým bývalým zaměstnavatelem – Applem. Dlouhou dobu se totiž spekulovalo, jestli Jony Ive, respektive LoveFrom, s firmou z kalifornského Cupertina stále spolupracuje. Podle magazínu Wired ano, i když tradičně není známo na čem konkrétně.

Během konference měl Ive i nostalgické chvilky. Zavzpomínal například na rok 2001, kdy Apple odhalil první iPod a jednou provždy změnil to, jak svět vnímá hudbu. „Apple do té doby vyráběl jen počítačová zařízení. A jednou z věcí, která byla na počítači tak jedinečná, byla jeho schopnost být univerzální. Myslím, že iPod skutečně znamenal začátek tvorby mnohem specifičtějších produktů a zařízení,“ řekl.

Spoluzakladatelé Applu Steve Jobs a Steve Wozniak Foto: Berkeley Alumni

V dobách, kdy první iPod vznikal, ale paradoxně nešlo jen o samotné zařízení, které svým designem převyšovalo tehdejší konkurenty. Apple v rámci něj ladil i detaily, například sluchátka. Ta totiž musela být křiklavě bílá, aby byla vidět z dálky, což tehdy v lidech vyvolalo šok a ptali se, proč firma řeší i takové drobnosti jako drátová sluchátka. I ta se později stala ikonická.

Vzpomínku věnoval i Stevu Jobsovi, spoluzakladateli a dlouholetému šéfovi Applu, se kterým Ive úzce spolupracoval. Některé z jeho vzpomínek na nejproduktivnější chvíle se Stevem Jobsem se vztahují k tomu, když se spolu procházeli a moc toho nenamluvili, ale přemýšleli ve vzájemné blízkosti. „Podle mých zkušeností se téměř vždy nejsilnější nápady objevují potichu a jsou křehké. A je třeba o ně jemně pečovat, aby se mohly stát silnými,“ doplňuje.