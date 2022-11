Investuji tím, že pracuji na svém startupu a zvyšuji jeho hodnotu, říká vždy transparentní Jan Roose

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Tentokrát jsme Karlínských 20 položili Janu Roosovi, zakladateli českého startupu Fireball, který pro milovníky fantasy z celého světa vyvíjí mobilní verzi legendárního Dračího doupěte Dungeon Realms. Proč vnímá neuměleckou literaturu jako ztrátu času? Čím ho baví rap? Proč investuje jen do svého startupu a snaží se být vždy 100% transparentní?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Chodím spát mezi desátou a půlnocí a vstávám kolem osmé. Někdy mám týdny, kdy například designujeme nové funkce a nemůžu se od toho odtrhnout – to pak usínám mezi čtvrtou až pátou a vstávám na devátou až desátou. Měl jsem takových týdnů hodně, ale poslední dobou se to v rámci zdraví snažím minimalizovat.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Často je to Dungeon Realms. Dělá mi totiž radost vidět nové fantasy dobrodružství od našich uživatelů. Druhá bude asi Spotify, kterou používám hlavně k probouzení – pouštím si tam oblíbené playlisty.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Je to Notion, Figma, Slack a Discord. Většinu práce a komunikace zvládám odbavit tímto způsobem. Vše je na cloudu, takže mám pracovní materiály přístupné všude. Často rozdělám úkol při cestě do práce na telefonu a za počítačem na něj navážu.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Nejraději na MacBooku s připojeným externím monitorem – práce mi na tom jde od ruky a na více obrazovkách se mi lépe udržuje kontext.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Naši kancelář poblíž Národní máme udělanou jako byt. Chci se tam cítit celý den pohodlně, takže většinou nosím padnoucí tepláky, tenisky a černé tričko. Prakticky nikdy nepřemýšlím, co si mám vzít na sebe. V obchodě s oblečením trávím pár minut. Jednou za rok nakoupím černá a bílá trička, která pak nosím. Jediná výjimka je náš firemní merchandising – rád na sobě mám „dračí F“ z našeho loga.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Mám nejraději tenisky od Adidasu ve spolupráci s Pharrellem Williamsem. Jsou lehké, super na nošení do města a rychle se nazouvají.

Foto: Fireball Jan Roose, zakladatel startupu Fireball

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

Úplně nejraději se pohybuji bez batohu, ale když už jej musím mít, tak je v něm většinou MacBook, nabíječka, sešit a tužka. Balím vždycky nalehko.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Obecně bych doporučil spíš uměleckou literaturu, protože něco v člověku zanechá. Posledních pět let jsem teda žádnou nepřečetl, ale chtěl bych. Neuměleckou literaturu pak vnímám spíš jako ztrátu času. Knížka je hrozně předimenzované médium. Pokud se potřebuji něco naučit, najdu si pár článků, pochopím základy a uvedu je do akce. Snažím se konzumovat jen informace, které jsou pro mě v střednědobém horizontu proveditelné.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Green Book. Je to nádherný film s Viggem Mortensenem o rasismu v Americe během šedesátých let.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Baví mě rap, protože je v něm autenticita, kterou nemůžu najít jinde. Poslouchám Kendricka Lamara, Eminema, Tokena, Lucase Joeynera, Jessie Reyez nebo třeba Aitche. Z české tvorby pak Viktora Sheena, Smacka, Robina Zoota, Calina, Hasana nebo Maniaka.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

U YouTube si spíš odpočinu. Baví mě kanály o teoretické fyzice, geopolitice nebo inženýringu. Super byznysový kanál je Company Man, který rozebírá známé firmy a analyzuje jejich výkon na dlouhých horizontech. Jinak to mám stejné jako s knížkami – podcast i video má zbytečně moc omáčky a skoro nikdy nenese druh informací, který zrovna potřebuji.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Neumím si představit technologii, kterou bych tam chtěl mít. Když to jde, snažím se domů nenosit ani MacBook. Televizi jsem nikdy neměl. Technologie mě baví a miluji cutting-edge startupy, ale mimo práci je pro mě na prvním místě rodina.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Do garáže mi chybí tak jeden nebo dva exity. Zatím je to modrá zóna na Praze 8 – stojí na ní Ford Mondeo z roku 2007.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Nejraději domů nebo k mamince mojí přítelkyně. Je totiž z Ukrajiny a dělá pro nás ty nejlepší pelmeně. S týmem chodíme rádi do OMG restaurace v Myslíkově, mají skvělý ramen. Pak mám spoustu oblíbených míst v Karlíně – například Peter’s Burger, Indian by Nature a Loft (to je moje nejoblíbenější kavárna). Snídaně jsou super v Antonínově Pekařství. Moje oblíbená česká restaurace je potom U Kroka pod Vyšehradem.

Jak sis vydělal první peníze?

V šesté třídě jsme se spolužákem jeli sbírat na tři dny hrášek. Také jsem jezdil pomáhat tátovi na práce s kamenem. Starali se o veřejnou infrastrukturu, stavěli stěny, zpevňovali koryta. Já jsem dostal do ruky spárovačku.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Dva roky jsem na střední spravoval sociální sítě pro e-shop Kokiskashop. Povedlo se mi vytvořit poměrně velkou komunitu postarších lidí, které jsem hypoval zahradním nábytkem a doplňky do domácnosti. Některé příspěvky měly i tisíce sdílení.

Investuješ?

Zatím ne, nejsem z toho moc nadšený. Nebaví mě sledovat, jak si vedou cizí projekty, na které nemám vliv – i kdyby to ovlivňovalo moje finance. Baví mě pracovat na startupu, mít v něm podíl a zvyšovat valuaci vytvářením hodnoty.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Mám štěstí, že máme ve Fireballu investory, kteří byli zakladateli. Jsou schopní poradit v téměř každé situaci a správně mě nasměrovat. Tyto menší rady se postupně akumulují a já se učím mnohem rychleji, než kdybych je neměl.

Možná bych vypíchnul jednu od Olivera Dlouhého (Kiwi.com), kterou jsem dostal v Q2 2021. Raisoval jsem kolo pro Fireball a měli jsme ve hře několik VC fondů. Řešil jsem s Oliverem, jak to komunikovat, a on mi řekl, ať jsem pro všechny „100% transparentní“. Od té doby to aplikuji ve fundraisingu, týmu i osobním životě – a vše je jednoduché.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Hire slow and fire fast. Během let jsem byl při hiringu občas zbrklý a neprověřoval jsem si kandidáty dost dobře. Potom se občas ukázalo, že kandidát není vhodný fit a mně trvalo moc dlouho se rozloučit.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Oliver z Kiwi.com zvládl vybudovat firmu na globální úrovni. Nemá tolik času řešit Fireball, ale když spolu mluvíme, neskutečně rychle chápe kontext, staví na něm a diskuze má tempo. Chtěl bych být jednou CEO, jako je on. Ján Ilavský je kreativní génius. Vyhrál pětkrát App Parade, vytvořil spoustu her a nakonec Beat Saber, který prodal Metě. Když s ním člověk mluví, vůbec by to neřekl. Honza vypadá, jako kdyby se to dělo přirozeně, no big deal. Jirka Hlavenka dělá pro českou startupovou scénu hodně a navíc ještě bojuje za správné věci v politice. Moc mu fandím!

David Šiška, ale i Jan Barta s Dušanem Šenkyplem z PFC jsou skvělí. Mají super investorský přístup a podporují dobro. Těžko se mi hledá v Česku další VC fond, který by pro mě lépe komunikoval své hodnoty. Dál fandím třeba Rohlíku, Zásilkovně, Snuggs, Avastu nebo Shipmonk. Každý, kdo má ambice a chce dělat z Česka něco nového do celého světa, mě inspiruje.