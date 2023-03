Nebýt Pumy, není Air Jordan. Nosili je všichni, teď ikonické semišové kecky slaví 50 let

Michaela Jordana museli přemluvit rodiče, aby na schůzku s lidmi z Nike, kteří ho chtěli sponzorovat, vůbec přišel. Nakonec udělal dobře – ze značky Air Jordan se stal globální fenomén, který dnes bývalého špičkovému basketbalistovi a Nike přináší obrovské peníze. Nebýt ovšem Pumy, k takovému typu spolupráce vůbec nemuselo dojít. Byla to právě tato německá sportovní firma, která trend výroby tenisek pro vybraného hráče nastartovala. A letos s jedním z nejuctívanějších modelů všech dob slaví padesát let.

V sedmdesátých letech ještě nebylo zvykem, aby měli hráči NBA své vlastní tenisky. Největšími dodavateli hráčské obuvi byly tehdy značky Converse a Adidas, které týmy zásobovaly zpravidla jednotnými modely. Okolo roku 1970 nicméně po slavné basketbalové lize začala pokukovat Puma, která chtěla rozšířit své aktivity na poli sportovních bot. Neviděla ovšem smysl poslat do NBA stovky stejných párů tenisek, naopak měla v plánu něco exkluzivnějšího.

Ve stejném roce, co Puma vstup do NBA zvažovala, byl největší hvězdou celé soutěže Walter Frazier, přezdívaný Clyde. Nešlo ale jen o výjimečného rozehrávače, který tým New York Knicks dovedl k zisku jeho dvou jediných titulů. Pro mnohé byl ztělesněním slova cool – do šatny před zápasy chodil v extravagantním oblečení, uměl se vyjadřovat před novináři a působil sebevědomým dojmem. Pro Pumu to byl ideální kandidát.

Domluvila si s ním schůzku, kde mu nabídla smlouvu na pět tisíc dolarů (v dnešním přepočtu asi 750 tisíc korun), neomezenou zásobu bot a především možnost se podílet na výrobě vlastních tenisek. V roce 1973 se domluvili na tom, že společně přetvoří edici Crack, která patřila k prvním lifestylovým teniskám Pumy. Ponechali její semišový základ a nízkou, podkotníkovou stavbu – a snížili jí hmotnost, aby nelimitovala v pohybu.

𝗟𝗲 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀❓ En 1973, Walt Frazier est le premier joueur de basketball (professionnel) à avoir sa propre chaussure signature : la mythique Puma Clyde. 🐾 pic.twitter.com/Vj4R693zDe — La Chasuble 🏀👟 (@lachasuble_fr) January 22, 2023

Protože měl Frazier v oblibě pestrobarevné oblečení, za které v sedmdesátých letech platil i pětadvacet tisíc dolarů ročně, chtěl, aby nové tenisky přicházely v různých barvách. Díky semišovému základu bylo poměrně jednoduché je rychle obarvit – a jak Puma uvádí, vzniklo až 390 různých kombinací. Na zápasy se Clyde snažil brát vždy jinou. Nakonec se právě obměňování barev ukázalo jako skvělý marketingový tah pro budoucí vývoj.

Z edice Crack se stala edice Clyde, která později rezonovala nejen na hřištích, ale i mimo ně. Vzhledem k tomu, že v nich hrával jeden z někdejších nejlepších hráčů, mělo to efekt i na jeho fanoušky, kteří je začali nakupovat na běžném trhu. A protože přicházely v různých barvách, dokázaly oslovit skoro všechny cílové skupiny. Z tenisek se stával masivní hit – a byť jejich prodeje nejsou oficiálně známé, patřily k nejpopulárnějším teniskám té doby.

Velký boom zažily hlavně v osmdesátých letech, kdy naplno pronikly do ulic a ovlivnily kulturu pouličních tanečníků, rapperů a graffiti writerů. To už se nejmenovaly Clyde, ale Suede, což vyšlo ze situace, kdy Frazierovi vypršela exkluzivní smlouva a Puma s nimi mohla nakládat jako s běžnou kolekcí. Oblíbili si je i skateboardisté, kteří je chtěli pro jejich nízkou hmotnost a odolnou gumovou podrážku, díky níž se dobře drželi na prkně.

Z edice Suede se stalo něco podobného jako z edice Superstar od Adidasu nebo tenisek modelové řady Air Force a Air Max z dílen Nike – byl to zcela zásadní kousek na tehdejším trhu lifestylové obuvi. V průběhu let dorazilo několik kreativních obměn, čímž si vysloužily označení jedněch z nejbarevnějších bot na světě. A také dnes, padesát let poté, co obměněná verze poprvé spatřila světlo světa, jsou často na očích.

I proto teď Puma vydala aktualizované varianty těchto bot v modrém, červeném a zeleném odstínu. Tvar přitom zůstává věrný svým kořenům – s celozapuštěným semišovým svrškem, vyraženým brandingem, zlatým fóliováním a semišovým jazykem s tkaným štítkem. A dodnes patří k nejslavnějším modelům, se kterými kdy firma, jíž založil Rudolf Dassler, bratr zakladatele Adidasu, přišla.