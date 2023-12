Neinvestuje se do firem, ale do lidí. Jak se rozhoduje a vydělává podle českých miliardářů?

Uložit 0

Hledají, co by je bavilo, a dozvídají se přitom něco víc o světě. Že u toho vydělávají peníze, je někdy vedlejším produktem snahy o inovativnost. I to zaznělo při rozpravě Igora Faita a Radka Pokorného. Oba významní byznysmeni, kteří se stali hybateli velkých investic, vystoupili na akci Money Maker od CzechCrunche. A vysvětlili, podle čeho své investice vybírají.

Byznys dělají lidé, a pokud posíláte peníze do firem nebo je celé kupujete, investujete tím především právě do lidí, shodli se.

„Nejde jen o to, že investujete do nějakého projektu. Jde i o to, kdo ten projekt řídí, kdo ho vyvíjí a kdo ho bude dostávat na burzu nebo třeba prodávat strategickému partnerovi. Pokud neznáte lidi, je strašně těžké se rozhodovat,“ popisuje Fait s tím, že ze své pozice zakládajícího partnera investiční společnosti Jet Investment má možnost právě zakladatele velmi dobře poznat. A také si na tom dává záležet. „Bez lidí se vůbec nedá fungovat,“ zdůrazňuje.

„Věnoval jsem hodně času tomu, abych si našel partnery, do kterých investuji,“ souhlasí Pokorný. Ten své schopnosti uplatnil jako právník a ředitel pražské pobočky realitní kanceláře Investiční a Poštovní banky, byl aktivní ve veřejném sektoru, měl vliv mimo jiné v dozorčí radě Komerční banky či ve vydavatelství Economia nebo v legislativní radě Českého olympijského výboru. „Mojí životní motivací nikdy nebylo vydělávat peníze, byť jsem rád, že je mám. Mojí hlavní motivací bylo být nezávislý. Peníze přišly s tím,“ dodává.

Radek Pokorný vysvětluje svůj přístup k investicím

Oba vysvětlili, že důležitou součástí investic do firem je potřeba hledat nové cesty a inovovat. Je to pracovní náplň především Faita, který dlouho jiným radil, jak investovat, později stál jako zakládající partner u zrodu Jet Investment.

Ta posílá peníze do malých a středních průmyslových podniků ve středoevropském regionu. Společnosti kupuje často celé a ne vždy v ideální finanční kondici, cílem je však tyto firmy pak prodat jako byznysově fungující. Případně ty, které už fungovaly, posunout tak, aby jejich finanční výsledky byly lepší. Což znamená například společnost založenou na plynové energetice přesměrovat na zelenou. „Je to výzva. Že z firem, které koupíte, vytvoříte něco jiného,“ popisuje.

Respektuji názor. Ale investuji do toho, co se mi líbí

Oba své investice diverzifikují. Pokorný posílá do řady firem spíše menší částky a vysvětluje, že jeho cílem je investovat mimo Česko, které podle něj nemá tak inovativní potenciál důležitý pro růst, jako mají jiné země. Vzestupné tendenci u nás příliš nevěří a vybírá si země z Jižní Ameriky, jižní Afriky nebo ze severu Evropy. „Dává mi to možnost poznat lidi, poznat svět a strašně moc se dozvědět,“ chválí si. Zaměřuje se například na biotechnologie nebo IT.

Jedním ze zájmů Faita a zároveň dodatečnou investiční příležitostí je pak umění. „Mám sbírku umění, pro mě je to proti dalším investicím, třeba vedle nemovitostí, trochu diverzifikace. S uměním jsem začal kolem roku 2002. Spíš jsem se soustředil na to, co se mi líbí. Když investujete do umění, zjistíte, že tomu nerozumíte. A že pokud se mu nebudete věnovat naplno, tak mu také rozumět nebudete. Takže dnes mám galerii. A v ní zaměstnávám lidi, kteří v podstatě, podobně jako já umění studují. Respektuji jejich názor. Ale do toho, kam investuji, vkládám potřebu, že se mi dílo musí líbit,“ říká Fait.