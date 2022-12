Nejdřív návštěva fronty, pak Bílý dům. Zelenskyj vyrazil do USA, domů poveze protiraketový štít

Bezprostředně poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj zavítal mezi ukrajinské vojáky v místě aktuálně nejtvrdších bojů v Bachmutu v Doněcké oblasti, vyrazil na další speciální výpravu – do Bílého domu. Jde o jeho první zahraniční cestu, kromě dvouhodinového setkání s Joe Bidenem vystoupí také v Kongresu. Domů poveze další balík vojenské pomoci.

Když byl Zelenskyj za Bidenem naposledy (a také poprvé) loni v létě, měl na sobě ve Washingtonu klasicky oblek a kravatu. Tentokrát ne, ani Bílý dům, sídlo nejmocnějšího politika planety, ho nepřimělo shodit zelený vojenský svetr a khaki kalhoty, v nichž vystupuje od začátku ruské invaze z letošního února Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací .

„Jste člověk roku,“ přivítal ho Biden v narážce na titul, který Zelenskému udělil časopis Time. Ten každoročně vybírá osobnost nebo událost, která za uplynulých dvanáct měsíců nejvíc ovlivnila dění ve světě. Loni byl člověkem roku Elon Musk, letos tedy ukrajinský prezident. Ten s sebou do USA přivezl pro Bidena vojenské vyznamenání.

„Chci poděkovat obyčejným americkým lidem,“ řekl Zelenskyj po přistání ve Washingtonu, kam ho dopravilo letadlo americké speciální letky. Totéž zopakoval při setkání s Joe Bidenem. Americký prezident mu během jejich bilaterálního setkání potvrdil, že USA vyčlení Ukrajině další balík vojenské pomoci v hodnotě bezmála dvě miliardy dolarů. Její součástí bude i protiraketový systém Patriot.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022