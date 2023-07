Nejdříve hostinec, pak keramička. Dnes ubytování s recepcí, v níž architekti nechali staré míchačky

Kdysi to byl zájezdní hostinec na trase Praha–Vídeň, v polovině devatenáctého století se tu jíst přestalo, zato se tu začalo vyrábět to, na co se jídlo podává. Kocanda v Kravsku u Znojma se přeměnila na věhlasnou keramickou továrnu odkud se vyváželo až do Asie. Pece tu byly rozpálené ještě po revoluci. Teď se tu ale pěstuje zážitková turistika.

Současní majitelé objektu pocházejí přímo z Kravska, cesta k někdejší keramičce tak nebyla dlouhá. Ani k jejímu jménu. Budově se odjakživa říkalo právě Kocanda, což pravděpodobně vzniklo z německého označení Gott sei Dank, tedy díky bohu.

Do rekonstrukce se pustilo studio Ora, které má svoji práci vetknutou ve jméně, je to totiž zkratka pro Originální regionální architekturu. První fázi rekonstrukce dokončil ateliér už v roce 2020, druhou teprve loni. „Kocanda v průběhu věků prošla mnoha úpravami a transformacemi. Cílem projektu bylo objekt očistit od výrazně rušivých zásahů a vytvořit harmonický celek. Obnovit kompaktnost původní hmoty, obnovit původní otvory a doplnit repliky původních oken, ale zároveň se vyhnout efektu přílišné novosti. Omítky se proto opravovaly pouze lokálně, což vedlo k následné flekatosti fasády,“ popisují architekti z Ora.

Foto: Boys Play Nice Kocandu rekonstruují architekti ze studia Ora

Uvnitř zůstaly autentické materiály, co chybělo, pořídili autoři projektu třeba i z demolic. Podlahy jsou z původních dřevěných kazet, částečně je ale doplňují také čedičové a cementové dlaždice. Místy se také při rekonstrukci podařilo odhalit původní výmalby. Interiér zdobí starý nábytek. Visí zde také původní sádrové formy, které sloužily k výrobě keramiky.

Kromě ubytování se v Kocandě dají pořádat svatby nebo firemní a soukromé akce. Dohromady je tu 46 pokojů včetně vícelůžkových rodinných apartmánů i dvoulůžkových pokojů. Každý má jiný design, ze všech ale dýchá původní industriální prvky. K dispozici je také společná kuchyně.

Loni architekti dokončili také rekonstrukci někdejší sádrovny a třídírny. Z těch se stala recepce a zázemí pro zaměstnance. I v tomto případě přitom studio chtělo zachovat tolik původního, co šlo. „Recepce je prostor, kde dříve docházelo k míchání hlíny. Zastavené míchačky ponecháváme v jejich původních pozicích tak, jak byly kdysi opuštěny. Celému prostoru ponecháváme jeho průmyslový charakter,“ popisují architekti.

Na druhou budovu, která nově slouží ubytování, doplnili v Ora pavlače. Ty obslouží pokoje v prvním patře a zároveň vytváří zápraží pro patro spodní. Pavlač je z dubového dřeva druhé jakosti, které mělo původně sloužit jako palivo.

„Usilovali jsme o maximální zachování autenticity, což nás v druhém podlaží donutilo stavbu izolovat zevnitř. Díky tomu zůstala na místě původní dřevěná opršená fasáda, která je stále zdravá. Ve výrazu se tudíž dům příliš nezměnil,“ líčí ateliér s tím, že nejvýraznější proměnou prošel štít domu. Ten je nově celý prosklený.

Foto: Boys Play Nice V Kocandě se dají pořádat svatby i firemní večírky

Průmyslové stavby jsou otevřené, jsou tak ideální pro pořádání různých společenských akcí. V přízemí je nově restaurace s kuchyní, na ni navazuje skleník. Na půdě je pak rozlehlý sál. Zachoval se také tovární komín, na kterém je umístěný neon, jenž láká návštěvníky, aby se přišli na Kocandu podívat.

Na Kocandě nicméně pořád zůstává spousta práce. Skládá se totiž z několika objektů, které se rekonstruují postupně. Architekti ke každému přistupují jinak, podoba těch dalších zůstává tajemstvím. A i když areál nedaleko Znojma není dokončený, už teď sbírá různá ocenění. Stal se nejlépe opravenou památkou Jihomoravského kraje 2020 a také vítězem v kategorii penziony katalogu Amazing Places 2021.