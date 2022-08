Nejdříve musíte novou zemi pochopit, až pak pro ni navrhnout službu, říká Lukáš Zazvonil

O oboru nazývaném UX design asi mnozí slyšeli, ovšem málokdo si pod ním už představí něco konkrétního. Jak ale dokazují zkušenosti Lukáše Zazvonila, oblast je to nadmíru rozmanitá a tvoření takzvané user experience (UX – neboli uživatelského zážitku) je zásadní součástí produkce každého nového projektu. I přesto, že ne každý to tak zatím vidí.

Majitel české agentury Bell & Hurry, která má v portfoliu i klienty třeba z Indie nebo Pákistánu, se o tom rozpovídal v novém díle TechCastu, technologického podcastu z dílny CzechCrunche. Firma je také nově součástí společnosti Trask, která je zároveň partnerem podcastu.

Obor UX designu je podle Zazvonila teď v podobné fázi, jako před lety například IT nebo marketing „Dříve IT oddělení ani neměla zástupce v představenstvech firem. Nejdřív se něco se vymyslelo a až pak to někdo dole ve sklepě naprogramoval. Dnes už máte role CTO, bez kterých by ani mnoho firem neexistovalo. UX design se do této pozice ještě musí probojovat,“ vysvětluje.

Z pozice agentury tak často naráží na klienty, kterým je třeba nejdřív vysvětlit specifika designového procesu. Přes zkoumání cílového zákazníka a jeho potřeb, ideaci a koncept se designér propracuje k prototypování. Jenže někdy klienti chtějí, aby se celá fáze vymýšlení přeskočila a například se jen zkopírovalo řešení z jiného státu.

To však ve výsledku nemusí vůbec přinášet dobrotu, protože v pozdější fázi projektu může být na úpravy pozdě. „Pro PPF jsme například pracovali na projektu překlopení Air Bank do Kazachstánu. Rychle jsme zjistili, že způsob, jakým Kazaši konzumují finanční služby, je úplně jiný, než si představuje Evropan. Lidé si tam třeba posílají peníze z karty na kartu, opisují si jejich čísla. Nefungují tam moc QR kódy,“ popisuje Zazvonil svou zkušenost z netypické lokality.

Právě objevování zcela nových trhů a stavění produktů pro ně má na své práci nejradši. V Indii zase jeho firma narazila na to, že potřeby nejchudších a nejbohatších jsou diametrálně odlišné, protože sociální nůžky jsou tam velmi rozevřené. „Když jdete do nového státu, tak musíte pochopit nejen mentalitu, ale taky jak tam tečou peníze. Za co je lidé dostávají, jak je ukládají, jak je utrácejí,“ říká.

I špatný design je s časem snesitelnější

Dobrá uživatelská zkušenost podle Zazvonila vzniká ve chvíli, kdy se na jednom místě už v přípravě sejdou pohledy ze strany byznysu, technologie i uživatelů. Ne vždy to tak ideálně ale vypadá, a tak máme kolem sebe celou řadu produktů a služeb, které možná neviděly UX designéry ani z rychlíku.

„Tak třeba interní CRM systémy ve firmách. Často je před lety navrhovali jen ajťáci, takže tam úplně chybí pohled uživatelů. Jenže potkáte kolegu, který je ve firmě deset let, a ten říká, jak je ten systém skvělý. I špatně navržená aplikace, pokud ji používáte relativně dlouho, vám nakonec začne vyhovovat,“ popisuje Zazvonil. Dalším typickým příkladem tohoto jevu jsou systémy státní správy. „Ty by si zasloužily větší péči už jen proto, jaká masa lidí je používá,“ doplňuje.

Největším problémem v UX designu jsou podle Zazvonila produkty, které jsou z povahy komplikované. Někdy si dokonce klient musí připustit, že na kvalitní UX design je jeho produkt příliš složitý. A musí jej nejdříve v základu zjednodušit.

Proces UX designu ale není limitovaný jen na produkty nebo aplikace. Zajímavým oborem je z pohledu designu i ovládání letadel. Lukáš Zazvonil jako vášnivý pilot ví, o čem mluví. Sám se nejdříve učil na letadlech s analogovými budíky, ale rychle zjistil, že zásadním problémem při řízení letadla je roztříštěná pozornost a nutnost se soustředit na mnoho věcí naráz. „I do letadel se tak postupně dostávají třeba dvě obrazovky, které integrují vše důležité. A když je z ní nějaká informace potřebná, tak vystoupí,“ popisuje majitel Bell & Hurry.

Jaké značky podle Lukáše Zazvonila nad UX designem dobře přemýšlejí? Co se podle něj změní v oboru design ops a jaké role by firmy měly obsadit, chtějí-li dělat kvalitní UX?