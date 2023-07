Nejdůležitější je pro nás Evropa, říká Šmejc. Renáta Kellnerová chce do PPF postupně zapojit i děti

„Pochopila jsem, že PPF pro mě vždy bude daleko víc osobní než ryze podnikatelskou záležitostí,“ píše v nejnovější výroční zprávě investiční skupiny PPF její majoritní akcionářka Renáta Kellnerová. Ohlíží se v ní za druhým rokem, kdy po tragické smrti svého manžela Petra Kellnera převzala za celý byznys hlavní akcionářskou zodpovědnost. Pod jejím dohledem a vedením nového generálního ředitele Jiřího Šmejce se PPF během dvou let výrazně proměnila. Významně se stáhla z Asie či Ruska, zaměřila se na Evropu a také se stále více otevírá, jak ukazuje i nová výroční zpráva.

V případě většiny firem jde o standardní dokument, který nebudí příliš velký rozruch. V PPF si však dávají na své výroční zprávě velmi záležet. Tradičně se v ní každý rok objevovala nová fotografie Petra Kellnera, který jinak na veřejnosti vůbec nevystupoval, a nyní v tom pokračuje i Renáta Kellnerová. Ta se po manželově skonu stala společně s rodinou majoritní akcionářkou skupiny. Dohromady má rodina Kellnerových v PPF podíl ve výši 98,93 %, přičemž sama Kellnerová drží 59,358 %. Po 9,893 % má každé ze čtyř dětí Petra Kellnera.

„Rok 2022 byl už druhým od chvíle, kdy jsem musela neočekávaně převzít hlavní akcionářskou zodpovědnost za skupinu PPF. Asi není složité si představit, že moje začátky v nové roli byly obtížné: seznámit se podrobně s tak širokou a komplexní agendou, jakou PPF obhospodařuje, je těžký úkol sám o sobě, natož v období, kdy se celá rodina jen pomalu a bolestně vzpamatovává z tragické ztráty nejbližšího člověka. Naproti tomu loňský rok už byl daleko víc ve znamení každodenní práce a řešení praktických problémů. Nazvala bych ho obdobím ‚hledání nové stability a cesty do budoucna‘,“ uvádí v úvodu výroční zprávy Kellnerová.

Součástí hledání nových cest bylo i jmenování Jiřího Šmejce generálním ředitelem celé skupiny PPF. Právě Šmejc byl dlouholetým byznysovým partnerem Petra Kellnera a má zároveň možnost získat v následujících letech v PPF podíl až ve výši deseti procent, pokud skupina pod jeho vedením splní určité milníky. Stávajícími minoritními akcionáři PPF jsou i nadále Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart. Oba mají shodně podíl ve výši 0,535 procenta. První jmenovaný je akcionářem od roku 2007 a od března 2021 do června 2022 zastával roli CEO, než ho vystřídal Šmejc. Duvieusart je akcionářem od roku 2010.

Ve svém příspěvku ve výroční zprávě Renáta Kellnerová komentuje také práci v rodinné Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou vede, a připomíná dlouhodobé aktivity v oblasti vzdělávání, jako je škola Open Gate nebo dlouhodobá podpora českých studentů na zahraničních vysokých školách či Dívčí katolické školy a Střední odborné školy uměleckořemeslné. A na závěr zmiňuje, co rok 2022 přinesl jí osobně. Ve vztahu ke skupině PPF to je prý jedna zásadní věc.

„Teprve vloni, s odstupem času po Petrově odchodu, jsem si naplno uvědomila, co pro mě Skupina a její podnikání znamená. Je to především zodpovědnost k manželovu odkazu, protože on celou PPF vybudoval od nuly a věnoval jí zásadní část svého života. Mým úkolem je tohle dědictví zachovat a připravit naše děti na to, aby jednoho dne – s veškerým respektem a pokorou – tuhle štafetu převzaly a nesly ji dál. Mám-li to shrnout do jediné věty: pochopila jsem, že PPF pro mě vždy bude daleko víc osobní než ryze podnikatelskou záležitostí,“ doplnila Renáta Kellnerová.

PPF se věnuje primárně čtyřem hlavním investičním pilířům: telekomunikacím, médiím, financím a e-commerce. Pod Jiřím Šmejcem se pak začala otáčet také geograficky. Už v červnu v rozhovoru s novináři šéf skupiny uvedl, že nelituje odchodu z Ruska, a nyní ve výroční zprávě větší zaměření na západní trhy potvrzuje. „Určitě se chceme soustředit především na Evropu. Nějakou část peněz budeme asi investovat také ve Spojených státech, ale nejdůležitější pro nás budou trhy Evropské unie. Tam bychom chtěli posilovat,“ říká Jiří Šmejc ve videu, které doplňuje výroční zprávu za loňský rok.

Právě odchod z Ruska loňský rok značně poznamenal. Zisk PPF kvůli tomu klesl v meziročním srovnání o polovinu. Tím, že se zbavila ruské divize Home Creditu, dalších bankovních aktivit i řady realitních projektů, vykázala loni profit „jen“ 140 milionů eur, tedy 3,4 miliardy korun, oproti 274 milionům eur v roce 2021. Celková aktiva skupiny pak loni klesla o 5,5 procenta na 39,9 miliardy eur (960 miliard korun). Zatímco v první polovině roku 2022 vykázala PPF ztrátu 318 milionů eur (7,632 miliardy korun), ve druhé ji smazala a překlopila do zisku.

Za mimořádnou a pravděpodobně nejvýznamnější výzvu uplynulého roku nyní označil odchod z Ruska Jiří Šmejc. „Otázkou přitom nebylo, zda odejít (to bylo od počátku jasné a já mohu pouze zopakovat, že to považuji za jakési vyjádření dobrých mravů), ale jak to udělat. Nakonec se nám podařilo opustit ruský trh v rekordně krátké době a finanční ztrátu s tím spojenou navíc z velké části vykompenzovat podnikatelskými úspěchy v jiných sektorech a v dalších teritoriích,“ uvedl ve výroční zprávě. A dodal, že tento tah potvrzuje, že PPF myslí vážně, když mluví o tom, že přenese těžiště svého podnikání na tradiční trhy vyspělých zemí, zejména Evropské unie.