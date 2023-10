Nejhlasitější zápas v historii Česka. Hokejové derby brněnských univerzit se profandilo k rekordu

Uložit 0

Dvanáct borců na ledě, vyprodaná aréna, fanoušci bouří a rekordy se lámou. Při takových slovech vás napadne třeba finále domácí extraligy nebo zápasy v zámořské NHL. Jenže takový popis sedí na mnohem méně slovutnou akci. Do českých sportovních dějin se zapsalo klání vysokoškolské hokejové ligy mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým.

Ve středečním zápase univerzitní ligy ledního hokeje VUT Cavaliers porazili HC MUNI 3:1. Jen pár minut před koncem brněnského derby byl přitom stav nerozhodný. Jenže ještě větší emoce, než jaké vyvolaly rozhodující góly, byly v aréně Rondo k vidění po startu druhé třetiny. Vlastně k slyšení. Stadion se prokřičel k republikovému rekordu nejhlasitějšího sportovního utkání.

Dosažená hodnota 118 decibelů překonala dosavadní naměřené maximum 113 decibelů, které v roce 2011 rozdunělo Havířov v zápase proti Valašskému Meziříčí. Tehdy hodnoty, jež se blíží hluku startujícího letadla, vyšly z hrdel okolo 2 500 fanoušků v havířovské hale. Nový rekord je dílem 7 700 příznivců, kteří vyprodali halu extraligové Komety Brno. Už loni podle organizátorů projektu Univerzitní hokej prý derby atakovalo 117 decibelů, ale bez oficiálního měření.

Foto: Univerzitní hokej Zápas univerzitní hokejové ligy mezi MUNI a VUT zlomil rekord hlasitosti

„Jsme rádi, že se i projekt jako Univerzitní hokej může zapsat do historie českého sportu. O to víc mě těší, že jsme k tomu pomohli akcí, kterou už několik let v naší původní studentské partě organizujeme,“ prohlásil Filip Vojáček, vedoucí organizátor projektu Hokejový souboj univerzit Brno. „Náš velký dík patří především brněnským studentům, kteří na Hokejovém souboji univerzit už několik let vytváří neuvěřitelnou atmosféru. Tenhle rekord je hlavně jejich,“ dodal absolvent VUT.

Brněnské derby se jako velké lákadlo ukazuje už delší dobu. V loňském premiérovém ročníku cen Sport Alive Awards získalo ocenění za nejlepší fanouškovský zážitek, když za sebou zanechalo i superfinále domácí florbalové ligy, olympijské festivaly pořádané ke hrám v Tokiu a Pekingu Českým olympijským výborem anebo jubilejní 300. fotbalové derby mezi Spartou a Slavií na Letné.

Také středeční brněnský boj doprovázel předzápasový program včetně pochodu fanoušků městem, slavnostní buly obstarali rektoři MUNI a VUT Martin Bareš a Ladislav Janíček. „Na fanouškovský zážitek hodně dbáme. Vyvinuli jsme si proto i vlastní eventovou aplikaci Showlifter, jelikož jsme na trhu nenašli jiné vhodné prostředky. Tu používá například i Kometa Brno,“ zmínil organizátor.

„Univerzitní ligu ledního hokeje čeká na podzim ještě několik soubojů, na které se už teď těším, protože je nebudeme muset organizovat a hodlám si je užít jako divák. Už teď však pracujeme na tom, aby ten příští ročník byl ještě lepší než ten letošní. A mám velkou radost, že jsme opět nastavili laťku takhle vysoko,“ dodal Filip Vojáček.