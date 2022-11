Google podpořil Čechy, kteří pomáhají lidem vyznat se v digitálním světě. Dá jim přes 7 milionů

Jejich cíl je vznešený: budoucnost, ve které technologie slouží lidem, bez ohledu na čas, místo nebo sociální podmínky. Česko.Digital na něm pracuje už tři roky a za tu dobu sesbíralo tisíce odborníků nejen v IT oblastech, kteří na vizi často po večerech pracují. A vytvořili projekty, které už zasáhly přes čtyři miliony lidí. Práce tuzemské iniciativy se natolik zalíbila filantropické odnoži Googlu, že se rozhodla ji pro příští dva roky podpořit částkou 300 tisíc dolarů, tedy přibližně 7,3 milionu korun.

Česko.Digital je investuje do rozvoje komunity a cílených aktivit, které pomůžou zasypat digitální propast – tedy snížit dopady digitálních nerovností, které v tuzemsku ovlivňují životy lidí. Ani přes veškeré dobrovolnictví to totiž není jednoduché.

Z 10,7 milionu obyvatel Česka jsou celkem čtyři miliony takzvaně digitálně znevýhodněné. Jsou to především starší lidé, děti ze sociálně slabšího prostředí i další zranitelné skupiny obyvatel. A pokud se má Česko srovnat s okolními státy, čísla ukazují podobný směr: například ve výzkumu European Techsoup Survey z loňského roku se tuzemsko co do digitalizace veřejné správy a neziskového sektoru umístilo na 18. příčce ze sedmadvaceti států Evropské unie.

„Chceme těmto skupinám ukazovat nové příklady využití digitálních nástrojů na dobře známých životních situacích, jako je návštěva lékaře, nalezení nové práce nebo komunikace s blízkými. Věříme, že tento přístup povede k rozvoji digitálního uvažování, pomůže překonat bariéry a vytvoří rovné příležitosti pro všechny,” říká Eva Pavlíková, výkonná ředitelka organizace.

Získané zkušenosti chce Česko.Digital nabídnout i dalším neziskovým organizacím, které se tématu věnují. Aktuální podpora pro Česko.Digital je součástí širšího závazku Googlu. Světový technologický gigant prostřednictvím Google.org, své filantropické odnože, během dvou let vyčlení celkem 3,3 milionu eur, tedy asi 81 milionů korun. Peníze mají směřovat na podporu české digitální ekonomiky a pomoct s tvorbou ekonomických příležitostí pro znevýhodněné komunity.

Česko.Digital vzniklo pod taktovkou Jakuba Nešetřila, který opustil místo viceprezidenta Oraclu, vrátil se do Česka a rozjel s Evou Pavlíkovou a Radkou Horákovou iniciativu dobrovolníků nejen v oblasti IT. Zapojilo se pět a půl tisíce odborníků, aby vytvořili lepší podmínky pro život v Česku za pomoci technologií.

Za tři roky fungování iniciativa vdechla život osmnácti projektům, které podle jejích počtů zasáhly přes čtyři miliony lidí. Od kontroly obecních financí, přes pomoc s online vzděláváním, účast na aplikacích Zachraň jídlo, Nepanikař, až po několik projektů pomoci Ukrajině.

Posledně zmiňované téma také přitáhlo významné množství nových dobrovolníků. Už v červnu se komunita mohla pochlubit tím, že se stala největším technologickým článkem v Code for All, tedy v mezinárodním společenství, ze kterého tyto iniciativy vycházejí. Počtem dobrovolníků přeskočila například Nizozemsko i Rumunsko, kde takové komunity fungovaly dříve.