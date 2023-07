Nejlepší jezdec rallye mění gumy. Sébastien Loeb chce pokořit věhlasný Dakar v syntetické Dacii

Devětkrát vyhrál titul mistra světa a na svém kontě má osmdesát výher v závodní sérii WRC. Proto je francouzský jezdec Sébastien Loeb považován za nejlepšího závodníka současnosti. Jen o klasickém rallye ale jeho profesní život není – před několika lety se rozhodl testovat své schopnosti také na nejnáročnějším vytrvalostním závodu planety, věhlasném Dakaru. A ani příští rok na něm nebude chybět, byť za volantem vozu automobilky, u které by to jen málokdo čekal.

Původem rumunská automobilka Dacia byla dlouhé roky synonymem aut pro nenáročné, zpravidla městské řidiče. V poslední době se ale značka, která od konce devadesátých let patří francouzskému Renaultu, snaží zaujmout i jinak – třeba modely Duster a Jogger jsou oblíbené mezi zákazníky, kteří častěji vyráží na nezpevněné silnice. Pro příští rok chce Dacia svou náklonnost k terénům posunout na novou úroveň. Tu dakarskou.

Slavný vytrvalostní závod, který rok co rok ověřuje schopnosti závodníků a vozidel v extrémních podmínkách, se v lednu pojede v Maroku. A právě tento ročník bude debutový i pro Dacii, za jejíž tým pojedou dva jezdci – Sébastien Loeb a Cristina Gutiérrezová. Zatímco první jméno je ve světě rallye ikonou, jednatřicetiletá Španělka má před sebou ještě velkou kariéru. Předloni se například stala teprve druhou ženou v historii Dakaru, která dokázala vyhrát etapu.

„Dacia a Dakar se k sobě dokonale hodí,“ řekl při odhalení dakarského týmu Denis Le Vot, šéf Dacie. „Je to nejen test skutečné robustnosti značky, ale také důkaz našeho závazku k nízkouhlíkové mobilitě. Účast na Dakaru s technologií syntetických paliv nás velmi těší. Dacia je spolu s nejlepším týmem a jezdci ve hře vážným soupeřem,“ doplňuje. A jeho citace přináší minimálně jeden zajímavý parametr, se kterým se automobilka na nervy drásající závod vydá.

Foto: Dacia Futuristická Dacia Manifesto

Vzhledem k tomu, že je Rallye Dakar přehlídkou výkonných strojů všeho druhu (od motocyklů přes automobily až po nákladní auta), pod náporech jejich zplodin dostává zabrat i životní prostředí. A když se do toho přičte i logistika týmů, jejich zázemí či výroba komponent, závod nejde zrovna s ekologickými vizemi světa. Proto i Dacia přemýšlí nad tím, jak planetě ulevit. A výsledkem má být motor spalující syntetické palivo vyrobené z vodíku a oxidu uhličitého.

Sám Le Vot během tiskové konference řekl, že bez syntetického paliva by se na Dakar nevypravili. Pro tým ho zajistí saúdskoarabská petrolejářská firma Aramco. Dost možná to nejdůležitější, co se závodu týče, ale zatím pořád není jasné – s jakým vozem se Dacia na nebezpečnou trať vypraví. S velkou pravděpodobností ale nasadí model, který dostane jméno po oblíbeném SUV, Dusteru.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs BI Business analytik SAZKA a.s.

iOS Developer Cleverlance

The Finance & Administrative Coordinator Channel Lab s.r.o.

Marketing & Growth (generalist) Better Stack

EMEA Sales Manager Trezor

Pro tvorbu speciálu kategorie T1+ se spojila s britskou společností Prodrive, která má s motorsportem desítky let zkušeností a od roku 2020 je zapojena do většiny dálkových rallye, Dakaru nevyjímaje. Ostatně za Prodrive jezdil v letech 2021 až 2023 i samotný Loeb, který se za výsledky, které pod jejími křídly dosáhl, nemusí vůbec stydět – letos skončil na celkově druhém místě. A když je řeč o minulých ročnících, ani Dacia vlastně není úplným nováčkem.

V roce 2013 se totiž na Dakaru v Jižní Americe poprvé představil speciál Duster, tehdy ale pod hlavičkou Renaultu, nikoliv Dacie, která Duster prodávala pod tímto jménem na evropských trzích. Příští rok tak půjde o premiérový start Dacie jako takové.