Nejlepší zkušenosti člověk sbírá sám na neznámém místě, říká spoluzakladatel CzechCrunche Václav Bedřich

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Václav Bedřich, spoluzakladatel webu CzechCrunch. Jaké zásadní rozhodnutí učinil ve svých 18 letech? Co je jeho trochu kontroverzní lifehack? A co všechno má v investorských sbírkách?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Většinou chodím spát kolem jedné hodiny ráno, v průměru vstávám mezi osmou a devátou. Když je víc práce, protáhnu to do dvou nebo do tří. V noci je totiž často největší klid, zároveň mám největší fokus.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Nejčastěji procházím notifikace, protože si skrze ně filtruji to, co mě opravdu zajímá. Z nich pak přecházím standardně do Slacku kvůli práci a na Twitter pro pár rychlých novinek. Snažím se tomu věnovat ráno opravdu pět až deset minut. A pokud se nestalo něco, co potřebuje okamžitou reakci, otevírám věci na mobilu až později.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Hodně času trávím právě s telefonem, jelikož potřebuji mít primárně přehled o tom, co se děje napříč projekty, a rychle reagovat. Pro spoustu úkolů stačí telefon a k němu set Gmail, Slack, sociální sítě. Nicméně na soustředěnější úkoly nebo na vizuální tvorbu používám nejnovější MacBook Pro.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Kdybych řekl, že mě někdo vidí pravidelně v barevném oblečení, lhal bych. Většinou jsou to pohodlnější bavlněné kalhoty a tričko nebo mikina, zpravidla v černé nebo tmavě šedé barvě. V poslední době jsem si zamiloval australskou značku SOUTH.ST, i kvůli jejím oversize střihům, a letos testuji také barefoot tenisky od Skinners. Jinak sbírám Airy od Nike, když to jen trochu jde.

Foto: CzechCrunch Václav Bedřich, spoluzakladatel CzechCrunche

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

MacBook, nabíječka, sluchátka, poznámkový blok, tužka pro kreslení.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Poměrně dost cestuji a abych se vyhnul jetlagu, posouvám si spánek už předem podle dané lokace. Když například letím do New Yorku, snažím se chodit spát co nejpozději, jako kdybych byl už na místě. Ideálně zhruba týden předem jde takto posouvat po půlhodině až hodině denně. Zároveň mám jeden možná trochu kontroverzní. Před časem jsem začal experimentovat s microdosingem (velmi malým množstvím) psilocybinu, má to pozitivní účinky na paměť, koncentraci i spánek.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Ze seriálů můžu kromě úplných klasik doporučit Mindhunter na Netflixu nebo starší Knick na HBO. Z filmů se dokážu kdykoliv podívat třeba na Interstellar. Z knih mě za poslední dobu zaujalo knižní zpracování příběhů z podcastu Soft White Underbelly nebo byznysový The Diary of a CEO.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Pro uklidnění nebo fokusovanou práci si pouštím nejčastěji deep house, s pomalejším rytmem a bez zpívání. Naopak pro nakopnutí je to především hip-hop nebo moderní pop. Podle YouTube a Spotify mám nejposlouchanějšího interpreta The Weeknd.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Za mě je obecně jedna z nejlepších zkušeností jet sám na zcela neznámé místo, ideálně ještě v době, kdy člověk neumí příliš cizí jazyky. Můžete při tom poznat sám sebe, zároveň se toho člověk spoustu naučí. Mezi moje nejoblíbenější lokality ale patří USA (západ), Ko Samui v Thajsku či Dubaj. A z těch bližších rozhodně Holandsko.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Mám pravděpodobně vše, co bych si přál. Možná ještě lepší ozvučení pro sledování filmů a hraní her, ale úplně konkrétní techniku v hlavě nemám.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Porsche 911 Carrera 4S.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Na cokoliv japonského, tedy například do Sumi Garden nebo Sakany. Vedle toho z jiných asijských restaurací Dian. A pak velmi rád i na něco českého, do Čestru či nové 420.

Jak jste si vydělal první peníze?

Na brigádě u dědy. Měl bazar, který prodával téměř vše. Společně jsme jezdili pro zboží k hranicím, skládali do auta, následně do skladu a pak po prodejně, takže jsem vše zapisoval, dělal štítky s cenovkami a kontroloval, jestli je tam dost věcí. Sám za sebe jsem vlastně už někdy od jedenácti nebo dvanácti let přeprodával různé věci, co se mi podařilo sehnat levněji. Ať už šlo o lístky na dnes neexistující veletrh Invex, ovladače na herní konzole nebo hry jako takové.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Asi jsem měl vždy štěstí na to, že kdykoliv jsem něco dělal pro peníze, bavilo mě to a něco jsem si z toho odnesl. Kdybych se měl zamyslet nad něčím nejpodivnějším, mohlo to být v době, kdy jsem měl doma rychlý internet a většina spolužáků ne, ale přitom sháněli nejnovější hry, takže jsem je pro ně stahoval a pak vypaloval na CD nebo DVD i s potiskem. Měli jsme takovou tu tiskárnu, která potiskla nejen obal, ale i samotný disk. No a to jsem samozřejmě nabízel za úplatu.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Míň se bát a dát na první dobrou. Většina rozhodnutí, která mě napadala mezi prvními, se při zpětném pohledu ukázala jako správná. Jakmile člověk nad věcmi moc přemýšlí, může mu jednoduše ujít skvělá příležitost. To nejhorší, co se může stát, je, že se něco nepovede. Ale to jsou naopak ty nejlepší lekce, které mě posunuly k dalším krokům.

Investujete?

Ano. Standardně do akcií, které si sám vybírám, a dlouho také do kryptoměn i NFT projektů. Z fyzických věcí rád sbírám umění, které sleduji dlouhodobě, a různé sběratelské předměty jako starší hry v originálním balení, figurky nebo třeba tenisky.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Soustředit se na jednu věc a pořádně. Minimálně v začátcích. A nekoukat na finanční stránku. Zdá se to jako banální rada, ale jakmile člověk skáče mezi mnoha věcmi najednou, nedokáže se v nich tak rychle posouvat a dostat se na úroveň, která mu pak může přinést úspěch. Stejně to platí i o penězích. Pokud jsou na prvním místě při jakémkoliv záměru, dost pravděpodobně to nevyjde nebo člověk ztratí motivaci. Hlavním pohonem by měla být cesta a ne jen výsledek.

Většina rozhodnutí, která mě napadala mezi prvními, se při zpětném pohledu ukázala jako správná.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

V životě jsem přišel o strašné množství peněz, které jsem dal do věcí, od kterých jsem očekával nějakou finanční návratnost. Velmi často se to ale nepodařilo. Pokud jde čistě o byznys nebo kariéru, tak nevnímám, že by přišel nějaký fail, který bych bral negativně. Vše se stalo tak, jak se mělo stát.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Zaměřit se už od 18 let na zahraničí a prodej svých služeb firmám ve Spojených státech. Následně jsem na bázi své konzultantské práce v USA našetřil a investoval větší peníze, založil vlastní firmu, zažádal o investorské vízum a na několik let se tam odstěhoval. Nemyslím si, že tuhle zkušenost a počáteční dřinu v naprosto neznámém prostředí něco překoná. Dalo mi to hrozně moc.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Největší inspirací z pohledu byznysu pro mě byl a je Honza Bednář, který založil firmu ShipMonk. Jeho skromnost i přesto, že se dostal mezi největší jména českého, ale dnes už i amerického byznysu, a zároveň schopnost nebát se vykročit do neznámých vod, mě motivuje.