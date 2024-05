Nejoblíbenější jídla na Woltu? Vrabci z Prahy, bún bò nam bô z Olomouce a burrito z Ostravy

Uložit 0

Pár kliknutí a jídlo je na cestě. Už dávno nejde jen o pizzu nebo kebab. Na Woltu dnes nabízí stovky podniků jídla všemožných kuchyní v různých cenových hladinách. Ty nejlepší Wolt celosvětově vyhlašuje v rámci ocenění popularity Wolt Awards. Před pár dny na finské ambasádě proběhlo oficiální předání cen letošním vítězům pro Česko.

„Oceňujeme restaurace, které se dlouhodobě snaží zákazníkům dát 110 procent. A to jak těm, kteří si přijdou do restaurace posedět, tak i těm, kteří si objednávají domů. Oceněným podnikům záleží na gastronomickém zážitku, který ve stejné kvalitě předávají i prostřednictvím jídla, jež k zákazníkům rozvážíme,“ vysvětluje Tomáš Beniak, generální manažer Woltu pro Česko a Slovensko, proč původně finská společnost touto formou restaurace oceňuje.

Hlavním kritériem výběru do Wolt Awards je popularita. Ze všech českých podniků na platformě jsou vybrány ty s nejvyšším hodnocením restaurace v poměru k počtu objednávek učiněných přes Wolt. A data odkrývají některé zajímavé trendy. Vítězové jsou nejčastěji z Prahy, ale ocenění v šesti kategoriích získávají i podniky z Brna, Ostravy, Olomouce nebo Plzně.

„Nejoblíbenějším jídlem na rozvoz i v restauraci se stal moravský vrabec s bramborovým knedlíkem a zelím. Po dvou desetiletích vystřídal svíčkovou, která těsně skončila na druhém místě. Třetí příčka patří kuřecímu řízku s bramborem,“ říká František Soukup, majitel Havelské Koruny, která patří na Woltu k nejžádanějším tradičně českým restauracím s hodnocením 9,2.

Výherci letošního ročníku Wolt Awards 2024 Česká kuchyně

Jídlovice (Praha)

Havelská Koruna (Praha) Burgery

Fatfuck smash burgers Jankovcova (Praha)

Burger Inn (Brno) Italská kuchyně

Lasagneria (Praha)

L’Osteria Národní (Praha) Asie

Cà Phê District (Olomouc)

Wokin Jindřišská (Praha) Indie

Kathmandu indická restaurace (Plzeň)

Everest (Brno) Mexická kuchyně

Las Adelitas Americká (Praha)

Los Capolitos (Ostrava)

Havelská Koruna s Woltem spolupracuje od června 2021 a majitele nejvíc těší profesionální a seriózní přístup kurýrů, které hodnotí jako „sportovně založené lidi, kteří jsou v pohodě“. Letos restaurace, nacházející se mezi Václavským a Staroměstským náměstím, slaví pětadvacáté narozeniny a sklízí úspěch jak u Pražanů, tak i návštěvníků Prahy, kteří se do Koruny stále častěji vrací.

„Poslední roky se Havelská Koruna stala zastávkou turistických skupin. Do budoucna bych chtěl Korunu rozšířit o pivnici, a protože od mládí miluji tanec, hledám vhodné prostory pro podnik, kam by si i starší lidé mohli přijít zatančit, kde by vystupovali imitátoři kapel jako Beatles, The Hollies nebo Elvise Presleyho,“ doplňuje své plány Soukup, který za největší úspěch považuje to, že jeho podnik dokázal ustát pandemii covidu i následné zdražení energií a surovin, aniž by musel ve velkém propouštět.

V kategorii mexické kuchyně se mezi dvěma nejpopulárnějšími podniky umístila ostravská pobočka řetězce Los Capolitos s hodnocením 9,2. Síť mexických restaurací ve dvaceti pobočkách přes Wolt prodá patnáct procent jídel – jde o vyšší desítky tisíc objednávek každý měsíc. „Nejoblíbenější volbou je jednoznačně kuřecí quesadilla a hovězí burrito. Jsou to velmi vděčná jídla na rozvoz a zákazníci je čím dál více vyhledávají,“ sděluje Michal Kapolka, spoluzakladatel a franšízový manažer sítě Los Capolitos.

Wolt vnímá jako aplikaci, která nabízí vzorový uživatelský zážitek, který člověk od rozvozové platformy čeká. „Je znát, že severská filozofie prostupuje celým Woltem – nenarazil jsem na nikoho nepříjemného nebo vystresovaného,“ doplňuje Kapolka, který aktuálně neplánuje další růst franšízové sítě, ale soustředit se bude na dotažení celého konceptu k dokonalosti a vyšší automatizaci. Hosty Los Capolitos brzy také čekají nové speciály, více masa v burritu, přepracované a chutnější tacos, sezónní letní pivo nebo nová kategorie menších levnějších jídel.

Asijské sekci dominoval Cà Phê District z Olomouce, který je na Woltu od roku 2020, denně prodá přes platformu přes stovku jídel a hodnocení si tento podnik hned vedle olomouckého Horního náměstí drží 9,6.

Foto: Wolt Vietnamská restaurace Ca Phe District v Olomouci získala ocenění Wolt Awards 2024 v kategorii Asie

„Jednoduchá, přehledná a rychlá aplikace. Denně s Woltem prodáme průměrně přes sto jídel,“ hodnotí využívání rozvozů Minh Duc Nguyen, který má na starosti olomouckou pobočku restaurace, jež nabízí tradiční vietnamská jídla. Nově je Cà Phê District i v Hradci Králové a často se účastní různých food festivalů. „S přehledem jsou u nás nejoblíbenější bún bò nam bô a hned za ním phở bò,“ doplňuje Ngyuen.

Česká gastro scéna zažívá vlnu digitalizace a podniky aktivně spoléhají na moderní technologie, které jim pomáhají nabízet lepší zákaznickou zkušenost a optimalizovat procesy. „Digitální meníčka, vlastní aplikace, platební, pokladní a rezervační systémy, věrnostní programy, automatizované procesy i personalizovaný marketing. Tam všude české podniky stále aktivněji inovují,“ uzavírá Beniak.