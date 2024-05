Nejprodávanější manga světa One Piece vychází v češtině. Je to projekt na důchod, říká nakladatel

Uložit 0

Loni na podzim ovládl Monkey D. Luffy Netflix a teď se chystá i na české čtenáře – nesmírně populární pirátská manga One Piece Eiičiróa Ody totiž začne vycházet i v češtině. První kniha více než stodílné a stále pokračující série bude k sehnání už v úterý 28. května a do konce roku dorazí ještě dalších pět. A v tempu šest knih ročně plánuje nakladatelství Crew, které za českou variantou stojí, pokračovat i nadále, dokud bude co překládat. „Je to takový projekt na důchod, ale nechceme být ti, co u nás nevydali One Piece,“ hlásí ředitel Crew Petr Litoš. Jen vydat všechny díly, které existují teď, zabere se zvolenou kadencí skoro dvacet let.

Kdo se ve světě kreslených příběhů moc neorientuje, možná o One Piecu slyšel opravdu až v souvislosti s loňským hitem Netflixu, který opanoval žebříčky sledovanosti. Mezi fanoušky jde ale o ikonu, která má pevné místo v popkulturním kánonu. První díl vyšel už v roce 1997 a nové přibývají dodnes.

Dostupných je už 108 svazků a konec zatím není ohlášený. Příběhů One Piecu se už prodalo přes 500 milionů kopií, což je v rámci mangy suverénně nejvíc. A jak upozorňuje Petr Litoš, je to opravdu hodně i ve světě knih obecně. Například nejprodávanější série, ta o Harrym Potterovi, má na kontě za stejnou dobu 600 milionů prodaných kusů.

One Piece je zkrátka fenomén a se svou troškou do mlýna k šíření jeho popularity teď přispějí i Češi. První díl mangy, která čtenáře zavede do smyšleného a velice pestrého světa, v němž nastal zlatý věk pirátů a chlapec Monkey D. Luffy se rozhodl, že najde tajemný poklad One Piece a stane se tak králem všech mořských banditů, vyjde v úterý 28. května. Další budou následovat v červnu, červenci a na podzim a do přespříštích Vánoc má být venku 12 knih, které tvoří první větší dějový oblouk v jinak lineárním příběhu.

Nakladatelství Crew (čtěte krev), které za českým vydáním stojí, se specializuje na překládání zahraničních komiksů, vydání japonského One Piecu v něm ale dlouho odmítali. „Léta jsme byli fanoušky na různých akcích poptávaní, jestli vydáme One Piece, a my vždycky říkali, že nevydáme, protože to má 100 dílů, 105 dílů, 106 dílů… A navíc, když jsme se o tom bavili s Japonci, tak říkali, že nemají rádi takzvané pozdní trhy, tedy ty, kde začínáte s něčím, co vychází třeba už dvacet pět let,“ vysvětluje Petr Litoš.

Nakonec ale láska k populárnímu titulu – podpořená zkušeností s vydáváním dalšího mnohadílného manga hitu o bojovníkovi Narutovi – převážila a začátkem loňského roku se Crew na české variantě s japonským vydavatelem dohodla. „S Jirkou Pavlovským (spolumajitel a šéfredaktor Crew, pozn. red.) jsme si taky říkali, že až budeme starý a ohlédneme se zpátky, tak si řekneme, že jsme ti, co tady nevydali One Piece… No a to jsme nechtěli, takže jsme se rozhodli, že bude lepší, když budeme ti, co ho tady vydali. A že to budeme mít jako takový projekt na důchod,“ směje se Litoš.

Když pak Netflix na konci srpna vypustil hranou adaptaci, která vystřelila na špici žebříčků sledovanosti a postupně se s více než 71 miliony zhlédnutí se stala suverénně nejsledovanějším seriálem na streamovací službě v druhé půlce loňského roku, práce jen trochu urychlili. Za překladem z japonského originálu stojí manželé Petr Kabelka a Eliška Kabelková Vítová, kteří do češtiny převáděli i seriál – a ten mimochodem dostane i druhou řadu.

„Podle mě je One Piece tak úspěšný hlavně proto, že dává velký důraz na přátelství a velice dobře ho zpracovává. To se táhne celým příběhem. Luffy se neustále potkává s novými přáteli, všechno s nimi prožívá a strašně mu na nich záleží. Je to jedna z nejpozitivněji laděných sérií současnosti,“ říká Petr Kabelka a jeho jmenovec Litoš ho doplňuje: „Japonské mangy jsou obecně přitažlivé tím, že mají sympatické hlavní hrdiny, se kterými se dá snadněji identifikovat než třeba s těmi z amerických komiksů. Jen si vezměte Supermana, to je prostě mimozemšťan. Japonští hrdinové si to ale musí odpracovat. Luffymu taky všichni na začátku říkají ne, ale on to nevzdává a to je pro čtenáře strašně silné. A japonské mangy navíc umí výborně podat emoce.“

A proč číst český překlad bezmála třicet let starého počinu, který je už dávno k dispozici v angličtině? Podle Elišky Kabelkové Vítové jednoduše proto, že má být blíž japonskému originálu. „Stylisticky jsme mu rozhodně podobnější, výrazovými prostředky je čeština japonštině taky bližší a anglická překladatelská škola to navíc občas bere trochu volněji,“ říká.

One Piece půjde do široké distribuce, k dostání bude například i v knihkupectvích Luxor, stejně jako třeba na e-shopu Xzonu, objednávat ho samozřejmě lze i na webu Crwe. A nakladatelství si pro fanoušky přichystalo i speciální sběratelský box, který si lze pořídit na prvních dvanáct dílů. Crew má v plánu postupně vydat všechny díly One Piecu, ať už bude jejich počet jakýkoliv, příprava jedné knihy trvá zhruba půl roku a zvolená kadence šest knih ročně je prý nejvyšší, s jakou na nějaké sérii dosud pracovali.