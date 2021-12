Viktoru Fischerovi se definitivně podařilo zapsat Prahu do první ligy kryptoměnových investorů. Fond Rockaway Blockchain Fund, který vede, se totiž podílel na obří investici do společnosti 1Inch Network, která v aktuálním investičním kole nabrala 175 milionů dolarů, tedy bezmála čtyři miliardy korun. Fischerův fond přispěl svou dosud nejvyšší sumou – do firmy, která uživatelům hledá nejvýhodnější kurzy pro směnu kryptoměn, poslal pět milionů dolarů (více než 100 milionů korun).

„Důvod, proč 1Inch tolik věříme, je jednoduchý – je to market leader na trhu agregátorů decentralizovaných burz s tržním podílem 75 procent. Navíc teď spouští platformu 1Inch Pro, která je určená pro institucionální investory, což přesně zapadá do naší vize propojení blockchainového a tradičního světa,“ uvádí Viktor Fischer k investici.

1Inch, který založili vývojáři Anton Bukov a Sergej Kunz, funguje jako online nástroj, který hledá a porovnává kurzy v decentralizovaných burzách a svým uživatelům, kteří si přejí směnit některou z kryptoměn, se snaží nabídnout aktuálně nejvýhodnější kurz. „Vidíme v obchodním modelu 1Inch podobu s tím, co dělá například cenový srovnávač Heureka. 1Inch ale místo e-shopů agreguje decentralizované burzy,“ dodal Fischer, který do 1Inch investoval poprvé už loni v prosinci.

Nynější investice proběhla především formou prodeje nových firemních tokenů. Aktuální investiční kolo, takzvané seed round B, ocenilo celou firmu na 2,25 miliardy dolarů a podle Fischera jde už o jedenáctého jednorožce (tedy společnost s hodnotou nad miliardou dolarů) v portfoliu Rockaway Blockchain Fund. Těmi dalšími jsou Solana, Terra nebo Sushiswap.

Viktor Fischer už do fondu, který je součástí investiční skupiny Rockaway Capital internetového podnikatele Jakuba Havrlanta, získal od investorů 120 milionů dolarů. Jde o jeden z největších kryptoměnových fondů v Evropě. Nedávno se také otevřel i „drobnějším“ investorům od milionu korun.