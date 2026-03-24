Největší správce nájemních bytů v Česku kupuje konkurenta. Pustí se i do rekonstrukcí a developmentu
V oblasti nájemního bydlení posiluje svou pozici skupina UlovDomov, která akvizicí za desítky milionů uzavírá celý životní cyklus nemovitosti.
Skupina UlovDomov, tuzemský lídr v segmentu správy nájemního bydlení, hlásí rekordní rok i strategickou expanzi. V roce 2025 její celkový obrat včetně plateb za energie podle předběžných odhadů vzrostl na 1,2 miliardy korun, rok předtím to bylo 946 milionů. Čistý obrat bez energií stoupl o 35 procent na 940 milionů korun. Podle vyjádření pro CzechCrunch je firma v menším zisku, soustředí se ale hlavně na růst. V něm má pomoci i nákup společnosti Sian, která se zabývá správou investic a nemovitostí. Jde o akvizici řádově za desítky milionů korun.
Spojením obou firem vzniká platforma, která nově pokrývá celý životní cyklus nemovitosti od nákupu přes rekonstrukci až po dlouhodobou správu. Skupina nyní disponuje daty z 5 200 nájemních jednotek. „Akvizice nám umožňuje pracovat s širší sadou historických dat. Díky kombinaci správy tisíců bytů a znalosti výnosů dokážeme investorům poskytovat přesnější doporučení a systematicky zvyšovat hodnotu jejich portfolií,“ vysvětluje CEO Michal Hrbatý. Do vedení skupiny se zapojil také Jakub Vysocký, dosavadní majitel Sianu.
UlovDomov, který majoritně vlastní česká investiční skupina Miton, nechce zůstat pouze u správy. Čerstvá posila v managementu má pomoci s rozvojem v oblasti rekonstrukcí a developmentu zaměřeného specificky na nájemní bydlení. Ve druhé polovině letošního roku zároveň skupina své značky jako Ideální nájemce nebo portál UlovDomov.cz sjednotí pod jednu identitu a byznys chce dále škálovat pomocí automatizace procesů, do které loni investovala desítky milionů korun s cílem připravit se na expanzi i na zahraniční trhy.