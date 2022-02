Když letos v létě udeřilo na jižní Moravu tornádo, pro vybírání peněz byly stěžejní první dva dny. Podobně tomu je i u dalších katastrof. Krize na Ukrajině způsobená ruskou invazí je ale v tomto ohledu jiná. Češi chtějí i pět dní po vypuknutí konfliktu pomáhat čím dál víc, a tak počet darů naopak s dalšími dny stoupá.

Ve všech oficiálních sbírkách už se vybralo přes půl miliardy korun. Jen portál Nadace Via Darujme.cz, který zastřešuje víc sbírek, už nyní hlásí 170 milionů korun. „V případě tornáda šlo darování po dvou dnech výrazně dolů, zatímco teď se to vůbec nezastavuje, spíš naopak. Očekávám, že to bude v dárcovství historicky největší událost,“ líčí ředitel nadace Zdeněk Mihalco.

Nejčastěji Češi posílají tisícikorunu. Průměr je výš, a to 1 996 korun. „Význam té události je obrovský, což znamená, že i dary jsou často hodně vysoké,“ líčí Mihalco. Postupně se také zapojuje čím dál víc firem. Často skrze zaměstnanecké sbírky. To znamená, že částku, kterou darují zaměstnanci, pak společnost může dorovnat nebo vynásobit. Na Ukrajinu přispívají například Avast, Heureka, GoodData, Livesport, Albert, T-Mobile nebo Oriflame.

Podle Mihalca se na neobyčejném zájmu odráží historická zkušenost a emoce. Zároveň je to ale i určitý zvyk z posledních dvou let. „Po covidu a tornádu už je to třetí krize. Společnost se naučila spolupracovat,“ líčí ředitel Nadace Via. Co se Češi naučili během tornáda, využívají bez potíží i nyní. Je to například online dárcovství, které umožní poslat peníze na pár kliknutí. Trendem loni bylo také zapojení firem.

Celkový objem vybraných peněz bude přitom pravděpodobně ještě vyšší než půl miliardy. Češi totiž přispívají i na účet ukrajinského velvyslanectví, případně na účty přímo v zemi, do které Rusko vtrhlo. Mezinárodní platební údaje zveřejnilo také ukrajinské ministerstvo obrany. Lidé tam mohou posílat peníze na nákup zdravotnického materiálu a dalšího vybavení pro vojáky. Příspěvek je možné poslat i v korunách.

Přispívalo se v uplynulých dnech ale i jinak. Uprchlíkům z napadené země rozdávaly jídlo potravinové banky. Zapojilo se jich patnáct poboček, které byly ve spojení s regionálními krizovými štáby. Desítky milionů korun pak na pomoc Ukrajině posílají české firmy, které výší svých příspěvků překonaly dokonce i než technologický gigant Google.