Nejvýše postavený Čech online byznysu na světě končí. Robert Kyncl odchází z vedení YouTube

Nejprve strávil sedm let v Netflixu, od roku 2010 působí v YouTube, kde to dotáhl až na obchodního ředitele a pomohl z něj udělat multimiliardovou mašinu na peníze. Nyní Robert Kyncl tuto kapitolu uzavírá, v největší videoslužbě světa už bude jen do konce roku. „Je čas na novou výzvu,“ napsal nejvýše postavený Čech ve světovém showbyznysu.

O tom, že Robert Kyncl v YouTube končí, informovala zaměstnance e-mailem přímo generální ředitelka Susan Wojcicki. „Po 12 letech, kdy pomáhal z YouTube udělat mocnou společnost, jak ji známe dnes, s miliony tvůrců, globálním týmem a rozjetými spolupracemi s mnoha firmami, se Robert rozhodl od roku 2023 opustit YouTube, aby začal novou profesní kapitolu,“ napsala Wojcicki v dopise, jehož znění otiskl web magazínu Variety.

On sám k tomu na Twitteru dodal: „YouTube je skvělé místo. Po 12 neuvěřitelných letech jsem se ale rozhodl brzy přijmout novou výzvu. Pracovat po boku tvůrců, umělců, médií a hudebních společností, s nimiž jsme měnili mediální krajinu, byla pocta.“

Do YouTube nastoupil Kyncl v roce 2012 poté, co strávil sedm let v Netflixu, kde byl viceprezidentem pro tvorbu obsahu. To mimochodem zkoušel rozhýbat ve videoslužbě Googlu, vytvořil tým producentů a měl se svými kolegy ambici konkurovat právě videotékám jako Netflix. Tento plán nakonec neuspěl, naopak vize na předplatné, kterou také pomáhal formovat, se uchytila a YouTube si momentálně předplácí desítky milionů lidí po světě.

Jednapadesátiletý Kyncl odešel do Spojených států těsně po revoluci, v roce 1992 nastoupil na Newyorskou státní univerzitu, později za oceánem vystudoval i program MBA. Před Netflixem a YouTube prošel krátce i HBO nebo několika talentovými agenturami.

V jednom z prvních rozhovorů pro česká média v roce 2015 pro časopis Forbes popsal svou americkou odyseu velmi svérázně: „V USA se těžko prosazujete, takže vždycky, když se mě někdo z rodiny zeptá, jestli má také jet za štěstím do Ameriky, tak říkám: Zůstaň doma! Obvykle mi na to odpoví: Ale podívej se, co jsi dokázal… To sice ano, ale také se podívejte, čím jsem si musel projít za těch 20 let. Musíte být připraveni na tvrdé zacházení, na nepřízeň osudu, na opravdu těžké chvíle. A ty překonáte, jen pokud máte vášeň pro to, co děláte.“

YouTube is a great place to be at, and a great place to be from! After 12 incredible years, I’ve decided to move on to the next challenge soon. Working alongside creators, artists, media and music companies to transform media has been a privilege https://t.co/LHEPGVtzQU — Robert Kyncl (@rkyncl) August 29, 2022

Vášeň Kynclovi ale evidentně nechyběla, jinak by se nevypracoval tak vysoko – žádný jiný Čech či Češka to v internetovém byznysu a v showbyznysu nedotáhl tak vysoko jako on. Zároveň ale zůstal ve spojení s Českem, a to docela intenzivním. Spolu s Jaroslavem Beckem, který s kolegy prodal své herní studio Beat Saber Facebooku, založili investiční fond JARO Capital.

S Beckem se znají dlouho a spojuje je mimo jiné to, že umí zkontaktovat špičky globální zábavního průmyslu – Beck muzikanty, Kyncl manažery a lidi z Hollywoodu. „Kontakty jsou mnohdy to nejdůležitější, co mohou startupy dostat, důležitější než peníze. Když potřebují čeští zakladatelé mluvit se špičkou v hudební branži, v americkém byznysu nebo se dostat na čínský trh a dává to pro obě strany smysl, dokážeme je propojit,“ řekl Beck CzechCrunchi k jejich spolupráci.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Jaroslav Beck, spoluzakladatel herního studia Beat Games

Peníze společně vložili do několika českých startupů, které mají velké ambice: do platební služby Qerko, do tréninkové aplikace LivePenalty nebo do ArtMasteru, který nabízí online hudební lekce. „Můj osobní cíl je pomoci financovat další generaci startupů, které budou růst ve velké firmy a budou mít základnu tady,“ vysvětlil své investiční motivace Kyncl v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Že by s investováním v Česku přestal, není pravděpodobné, zároveň je ale skoro vyloučené, že by se do rodné země vrátil. Sice zatím neoznámil, co bude dělat po YouTube, a nic nechce prozradit ani jeho investiční parťák Jaroslav Beck, jelikož má ale Robert Kyncl za manželku Američanku a v Los Angeles vychovávají dvě děti, nejspíš zůstane v Americe.