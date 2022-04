Chci v Česku vidět další úspěchy jako Beat Saber, říká Jaroslav Beck. Proto investuje do startupů

Nejstahovanější titul pro virtuální realitu v historii. Česko-slovenskému triu Jaroslav Beck, Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár se povedlo udělat z chytlavé hry Beat Saber, v níž do rytmu hudby s brýlemi na hlavě sekáte létající objekty, globální hit. Třiatřicetiletý Jaroslav Beck by byl však nerad, kdyby se u nás zrodil jen jeden takový úspěšný příběh. A proto investuje do dalších projektů, které mají světový potenciál. Jen loni mezi několik nadějných firem rozdělil přes 30 milionů korun a letos v tom pokračuje.

„Trochu mě mrzí, že to, co se nám povedlo s Beat Saberem, je u nás brané skoro jako totální náhoda, výhra ve sportce,“ říká pro CzechCrunch Beck. Malému česko-slovenskému studiu se skutečně povedlo něco bezprecedentního, avšak jedna z jeho předních tváří je přesvědčena, že není důvod, aby podobnou cestou nemohli jít i další. „Nechci být ale jen ten, který chodí po konferencích a říká, jak je Česko a střed Evropy perspektivní. Chci něco dělat, proto investuji do projektů, které mají alespoň podle mě potenciál,“ říká Jaroslav Beck.

Za pár týdnů to budou čtyři roky od chvíle, kdy byl Beat Saber vypuštěn do světa. Sekání světelnými meči do rytmu hudby se okamžitě stalo hitem. Z Beat Games je dnes jedno z největších herních studií v Česku, před více než dvěma lety ho v miliardovém dealu koupil Facebook, který začal do virtuální reality a později i takzvaného metaverza mohutně investovat, a samotná hra Beat Saber patří dál k nejstahovanějším aplikacím pro konzole a headsety, tedy brýle a příslušenství pro virtuální realitu.

„Taková globální dominance v celém odvětví zatím u nás není běžná, ale nechci, aby to bylo brané, že už to nejde zopakovat. Je tu mnoho úspěšných her a projektů a je třeba, aby od začátku smýšlely tak, že mohou být signifikantním hráčem v celém svém odvětví, a to z globálního pohledu,“ míní Jaroslav Beck, který chce podporovat právě zakladatele, kteří smýšlí celosvětově a mají ty nejvyšší ambice. „Cítím, že je potřeba podpořit celý ekosystém startupů, aby mělo Česko v budoucnu více Beat Saberů,“ říká.

Dravci, co myslí globálně

Investice jsou pro Becka zatím především koníčkem a rozptýlením v nabitém pracovním programu, naplno ho totiž dál zaměstnává Beat Saber. Do něj jako člověk, který má na starost hudební stránku hry, získává největší hvězdy z celého světa, na jejichž hity pak lidé cvičí s brýlemi na hlavě – švihání virtuálními meči totiž mnozí používají nejen jako zábavu, ale také jako lehký trénink. Postupně už s tuzemskou hrou propojili svá jména Linkin Park, Timbaland, Billie Eilish, Imagine Dragons, Lady Gaga či Green Day.

Celý příběh tohoto česko-slovenského fenoménu je důkazem, že jde ze středu Evropy udělat něco opravdu velkého. Jakmile před lety Jaroslav Beck zahlédl první trailer, který vypustil na internet Ján Ilavský, okamžitě se s ním a jeho kolegou Vladimírem Hrinčárem spojil, protože v atraktivní hře viděl potenciál. Nabídl své skladatelské zkušenosti i konexe ze zábavního světa, protože dříve skládal hudbu pro trailery na velké filmové trháky, a začal tvořit hudbu, která poutavost celé hry a její atraktivitu dokonala. A zbytek, jak se říká, je historie.

Foto: Beat Games Tvůrci Beat Saberu: Vladimír Hrinčár, Jaroslav Beck a Ján Ilavský

Přestože Beat Saberu i po velkém prodeji do rukou Facebooku věnuje většinu svého času, stále více se Beck otrkává také ve světě investic. Jak sám říká, už se naučil číst finanční výsledky, řešit ekonomiku projektů – ostatně by to prý bez toho nešlo ani v Beat Games – a prochází různé pitch decky, které mu přijdou, ale rozhodně se neoznačuje za klasického startupového investora. Není zatím formálně nijak zvlášť organizovaný ani se nespecializuje na konkrétní obor nebo technologii. Baví ho hledat lidi, kteří se nebojí jít – tak trochu po americku – za svým snem.

„Chci v zakladatelích vidět, že to jsou dravci a myslí globálně. Nemohu rozumět každému odvětví, ale již dokážu vycítit, že to lidé myslí vážně a jestli mají všechno, co potřebují, aby mohli postavit byznys s celosvětovou ambicí. Ve výsledku je mi jedno, jestli je to technologická firma, která vyvíjí nějakou aplikaci, nebo něco úplně jiného,“ popisuje svou strategii Beck a jeho dosavadní investice mu dávají za pravdu. Několik milionů již rozprostřel mezi projekty jako Live Penalty, Outfindo, ArtMaster nebo Qerko, které potvrzují, že se spoluzakladatel Beat Saberu nebojí investovat do různých oblastí.

Startup Live Penalty Pavla Kacerleho staví aplikaci propojující fotbalové fanoušky s jejich oblíbenými kluby a hráči. Mladý projekt Outfindo Jana Matějů vyvíjí technologii, která vám doporučí, jaké kolo (a do budoucna i další produkty) si máte koupit, a celosvětový potenciál má také společnost ArtMaster, jež vytváří online lekce pro výuku hry na hudební nástroje. Mezi další Beckův zářez patří startup Qerko, který zase pomocí QR kódů usnadňuje placení v restauracích. A taktéž míří za hranice.

Do některých projektů investuje Jaroslav Beck v tandemu s Robertem Kynclem, jedním z nejvýše postavených Čechů ve světovém byznysu. Kyncl je totiž dlouholetým obchodním ředitelem YouTube, dříve působil v HBO a Netflixu a stejně jako Beck přináší coby investor nejen peníze, ale především obrovské know-how a síť kontaktů. Oba muži se při svých debatách shodli na tom, že chtějí podpořit tuzemský startupový ekosystém, a tak založili vehikl JARO Capital.

Beck s Kynclem se pohybují ve světě amerického showbyznysu dlouho a znají ty, co takzvaně tahají za nitky. „Kontakty jsou mnohdy to nejdůležitější, co mohou startupy dostat, důležitější než peníze. Když potřebují čeští zakladatelé mluvit se špičkou v hudební branži, v americkém byznysu nebo se dostat na čínský trh a dává to pro obě strany smysl, dokážeme je propojit,“ říká Beck. Po prodeji Beat Games se rozhodl část peněz vložit právě do startupů a na loni rozinvestovaných 30 milionů korun chce ještě navázat. Nerad by to ale s počtem podpořených projektů přepískl, protože ví, že nejvíce mu chybí čas.

Zásadní motivace

„Když do nějaké firmy vstoupím, musím si být jistý, že ji budu schopný nějaký čas dát a dokážu být užitečný v jejich fázi rozvoje. Není možné, abych byl zapojený v padesáti firmách a pak se z toho zhroutil. Každopádně investování je pro mě v tuto chvíli forma, jak mohu předat pár dosavadních zkušeností, než se posunu dál,“ popisuje rodák ze Strakonic, pro kterého prý investování nikdy nebude hlavní náplní. Primárně se chce soustředit na tvorbu užitečných projektů pro celý svět, ať už jde o zábavní průmysl, nebo jiné inovace.

Aktuálně ale vidí v investování do nadějných tuzemských projektů velký smysl. „V tuto chvíli je jasné, že jen prudký nárůst našich celosvětově úspěšných firem a produktů bude v dalších deseti letech pro českou ekonomiku a motivaci nové generace tvůrců a podnikatelů naprosto zásadní, a proto dává smysl teď našemu startupovému ekosystému pomoci,“ je přesvědčen Beck.

Mezi jeho dosud největší investice patří také projekt Zuri Michala Illicha, který staví elektrický letoun s vertikálním vzletem a přistáním. Stejně jako mnozí experti také Beck věří, že takové stroje pomohou řešit dopravu ve velkých městech jako Los Angeles, kde sám dlouho žil. „Studoval jsem strojařinu a lítal s větroni už od čtrnácti let, takže když vidím vrtule, vždycky si u toho trochu ulítávám,“ usmívá se.