Někdejší srdce českých kuchyní dostává moderní tvář. Remoska od drobných investorů vybrala miliony

Tvrdí, že vychovala tři generace šéfkuchařů. A taky že má potenciál k tomuto číslu ještě hodně přidat. Kdysi ji české domácnosti považovaly za zázrak, ve kterém se dá vařit, smažit i péct. Jenže postupem času sláva remosek zašedla. Originální hrnec se proto změnil, produkce pokračuje a značka Remoska se začala nenápadně připomínat doma i v zahraničí. A právě teď stěhuje výrobu do nových, modernějších prostor a chystá se na budoucnost. Díky crowdfundingu.

Počet nově vyrobených remosek už teď není nijak okrajový. Aktuálně je to šest tisíc přístrojů měsíčně. S novou linkou jich ovšem firma stejný počet zvládne za týden. V oboru to má být podle ředitele Remosky vůbec nejmodernější závod ve střední Evropě.

Plánů tu mají ale daleko víc – posílit přítomnost v zahraničí a expandovat na nové trhy, přidat další varianty nádobí a stvořit výrazně chytřejší remosku budoucnosti.

Jenže každý velký rozvoj potřebuje taky peníze a pro ty Remoska zvolila poměrně netradiční cestu. Oslovila drobné investory přes crowdfundingovou platformu Fingood, kde se na jednu velkou investiční příležitost skládá větší množství drobných investorů. Celkově si sem Remoska přišla pro dvě tranše a dohromady získala 32 milionů korun od 963 investorů.

Vložte plechy, vyjměte hrnec

V Remosce je teď nová výroba horkým tématem. Pokud vše půjde, jak má, povolení ke zkušebnímu provozu tu získají nejpozději příští měsíc. A stěhovat se začnou těsně před Vánoci. Ředitel firmy Petr Vaněček při popisu nových prostor nešetří slovy jako automatizace a robotizace, zmiňuje ale i provázanost od skladu přes logistiku až po expedici.

„Na začátku vložíte plechy do podavače a na konci linky z toho vypadne hotový hrnec nebo pánev, aniž by se produktu dotkla lidská ruka,“ zjednodušuje. Díky tomu se do výroby zapojuje jen minimum lidí. Vaněček vysvětluje, že za celý proces se do výroby zapojí jen čtyři pracovníci.

Foto: Remoska Petr Vaněček, ředitel Remosky

Další systémy tu budou zavádět na digitální monitorování a provázání s dalšími systémy až k plánování výroby a obchodnímu oddělení. Takže celá firma bude mít online přehled o tom, která zakázka je v jaké fázi výroby, případně kdy bude vyráběna.

Produktivitu linky kontroluje centrální dispečink. A ten je zas připraven na instalaci umělé inteligence. „Která se bude učit z provozních dat a neustále monitorovat veškeré výsledky úpravy výrobních procesů a postupů,“ těší se Vaněček.

Remoska jako produkt sama o sobě taky prošla výraznou modernizací. Firma změnila vzhled i vlastnosti oblíbeného hrnce a přidala několik variant. Navíc společnost prodává i horkovzdušné fritézy, grily i nerezové nádobí.

Foto: Remoska Pořád platí, že v remosce se dá připravit všechno

Nová remoska, kterou tu ale teď plánují, půjde ještě mnohem dál. Jednak ztratí jeden ze svých, řekněme, poznávacích prvků. Zapomeňte na tlustou šňůru, tento kus elektrického nádobí totiž bude bezdrátový. Disponovat bude mimo jiné možností ovládání přes mobilní aplikaci, interaktivním průvodcem vaření a funkcí sdílení receptů.

Na takové inovace v oblasti vaření v hrnci zahřívaném prostřednictvím víka směřuje poměrně významné množství peněz. V roce 2020 to byly čtyři miliony korun. Loni už necelých devět.

Na nové trhy

Firma je dlouhodobě v černých číslech. Loni její čistý zisk dosáhl 10,7 milionu korun, tržby překročily 97 milionů korun a meziročně rostly o 27 procent. Jen během minulého roku vstoupila na trhy do Polska a Maďarska, ale taky k protinožcům do Austrálie.

„Na nových trzích neustále pracujeme,“ dodává Vaněček. Výsledkem je mimo jiné nový distributor ve Velké Británii a další v Litvě či Španělsku. „Rozvíjí se Amazon v Německu a Anglii,“ přidává ředitel.

Šéf Remosky čeká, že rozjednané dohody se podaří dotáhnout třeba i v takzvané OEM produkci. Tedy v oblasti, kde jsou výrobky prodávány pod jinou obchodní značkou. „Tito zákazníci se rekrutují jak z České republiky, tak ze zahraničí, ale vzhledem k uzavřeným smlouvám o mlčenlivosti je nemůžeme jmenovat,“ přibližuje Vaněček. A čeká, že v budoucnu bude OEM oblast růst o desítky procent.

V posledních letech se koncept hrnce na elektřinu začal uplatňovat na nových místech. Kupují si ho totiž třeba majitelé lodí nebo karavanů. „Tento segment roste a důkladně ho sledujeme i z pohledu marketingu. K tomu můžeme přičíst velmi početnou skupinu chatařů a chalupářů,“ říká Vaněček.

„Inovovat Remosku je výzva. My na tom pracujeme posledních pět let. Z jednoproduktové firmy jsme se posunuli na producenta kvalitního vybavení do kuchyně. Tímto směrem se chceme dále ubírat,“ slibuje Vaněček.